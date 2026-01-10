Рейтинг@Mail.ru
Рейд в Севастополе открыли
В Севастополе возобновлены рейсы пассажирских катеров и паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта.
2026-01-10T12:53
2026-01-10T12:53
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе возобновлены рейсы пассажирских катеров и паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта.Рейд был закрыт утром в субботу из-за крайне неблагоприятных погодных условий. Морское сообщение восстановили спустя почти два часа. Повторно сообщение было приостановлено в 11:46. Ограничение действовало час. На этот же период на Крымском мосту вводили запрет на движение транспорта.Рейд в городе периодически закрывают из-за непогоды или в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Рейд в Севастополе открыли

12:53 10.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе возобновлены рейсы пассажирских катеров и паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта.
"Морской пассажирский транспорт возобновляет движение", - сказано в сообщении.
Рейд был закрыт утром в субботу из-за крайне неблагоприятных погодных условий. Морское сообщение восстановили спустя почти два часа. Повторно сообщение было приостановлено в 11:46. Ограничение действовало час. На этот же период на Крымском мосту вводили запрет на движение транспорта.
Рейд в городе периодически закрывают из-за непогоды или в целях безопасности.
