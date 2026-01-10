Рейтинг@Mail.ru
Похмельный синдром: как восстановить здоровье
Похмельный синдром: как восстановить здоровье
Похмельный синдром: как восстановить здоровье
Похмельный синдром: как восстановить здоровье

Советы медика по быстрому и эффективному снятию похмельного синдрома

21:33 10.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым, Галина Оленева. В период затяжных новогодних каникул проблема похмельного синдрома становится актуальной для многих взрослых. Конечно, лучше до этого не доводить. Но если уж перебрали, как быстро себя восстановить, не потеряв дня?
Есть несколько простых шагов. Рекомендации читателям РИА Новости Крым дал врач с многолетним опытом, завотделением профилактики здорового образа жизни феодосийского медицинского центра, Станислав Левенцов.
По словам доктора, всего существует пять правил, доступных в домашних условиях, которые позволят относительно быстро прийти в норму после праздничного застолья.
Во-первых, доктор считает уместным в данном случае выпить бутылку пива. "Пенный напиток богат дрожжами, которые помогают пищеварению, также пиво поможет снять головную боль", – говорит медик, однако подчеркивает: "ни в коем случае не больше бутылки, иначе это перейдет в продолжение банкета".
Возможно также этот напиток заменить стаканом кефира или простокваши. Затем переходить к следующему этапу – "десять таблеток активированного угля и таблетка аспирина".
Третий необходимый шаг – обильное питье, которое поможет победить обезвоживание. В данном случае врач рекомендует выбирать рассол или щелочную минеральную воду без газа.
"Следующее, что вам необходимо сделать – поесть. Если, конечно, это возможно. Если невозможно – заставьте себя хотя бы выпить чашку горячего куриного бульона", - настаивает Левенцов.
Заключительным этапом выхода из похмельного состояния должен стать контрастный душ: "А если есть возможность – нужно идти в баню. Но это только в том случае, если баня вам не противопоказана".
При этом Станислав Левенцов подчеркивает: лучшим способом борьбы с похмельем по-прежнему остается умеренное употребление алкогольных напитков или полный отказ от них.
И тут доктор абсолютно прав: можно веселиться и радоваться жизни с ясной головой. А ваши родные и близкие будут вам бесконечно благодарны, если вы не испортите им праздник каким-нибудь неадекватным словом или поступком, о котором потом будет и вспоминать стыдно.
