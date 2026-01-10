По имени Счастье: в горном Крыму возрождают старинную породу лошадей
Исконно крымскую породу лошадей для туристов возрождают в предгорном Крыму
Вокруг села Новоульяновка Бахчисарайского района по-зимнему облачно и туманно, а тут, в сердце Крымских предгорий, как в центре циклона - вовсю светит солнце. Табун лошадей щиплет листья земляники между груш-дичек и кустов терновника. Несмотря на внешнюю неказистость и небольшой размер, они - очень породистые. И через какое-то время, надеются их владельцы, станут прародителями возрожденной породы исконно крымских лошадей.
Мал, да удал
Александр и его супруга Селена несколько лет назад переехали в Крым, чтобы здесь заняться делом своей жизни – вывести крымскую горную породу лошадей. Эти лошадки еще в середине 19 века помогали передвигаться по еще не обжитому Крыму первым путешественникам и туристам.
"В Крыму было огромное количество разных народов. Крым – это ловушка цивилизаций. Тут были и киммерийцы, которые первыми оседлали лошадь, и скифы, у которых лошадь была первым помощником, и сарматы, гунны, готы… В княжестве Феодоро, которое было здесь неподалеку, у них тоже были свои лошади. И каждый народ лошадь старался улучшить", - углубляется в историю Александр.
Он рассказывает, что, как человек увлекающийся, когда заинтересовался лошадьми, глубоко "внедрился" в предмет вопроса и нашел множество описаний крымской горной лошади в заметках путешественников по Крыму. "И получилось вычленить собирательный образ этой лошади".
Крымская горная лошадь исчезла к началу 20 века, растворилась во множестве других пород. Она была маленькая, не очень красивая внешне, но с покладистым, в отличие, например, от кавказских скакунов, характером и уникальной выносливостью:
"В мире существуют определенные лошадиные пропорции: лошадь должна везти от 10 до 20% веса своего тела на себе. Но в случае лошадей пони-класса это правило отступает, потому что лошади пони-класса более сильные, у них крепкие суставы и жилы, они могут нести вес пропорционально более серьезный, нежели большая лошадь. В этом есть даже некая даже экономическая выгода: маленькая лошадь меньше ест, меньше болеет и дольше живет", - объясняет селекционер.
А еще крымская горная лошадь была иноходцем, то есть более комфортной для всадника, на такой лощади меньше трясет, у нее более плавный ход.
Смесь лошадиных кровей
Для того, чтобы возродить крымскую лошадку, Селена и Александр для своего табуна в 26 голов подобрали специальные "компактные" породы лошадей – гуцуликов, вяток и полесок. Название их пород само за себя говорит об их происхождении.
"Полесок в России всего 48 особей, из них пять – у нас в стаде. Это самая малочисленная порода лошадей в мире и наиболее приближенная к диким тарпанам, которые тоже обитали в крымских степях", - говорит Селена.
Стандарт породы гуцульской лошади – ростом до 145 см в холке. Полески поменьше - до 142 см. Таких маленьких лошадок в мире осталось намного. Причины объясняет Александр:
"На увеличение размера очень повлиял человек. Был период, когда людям казалось, что большая лошадь - это лучше, чем маленькая. И люди улучшали породу, намеренно выводили лошадь размером побольше. Логика какая: если лошадь большая, то и молока, мяса дает много. Гуцуликов и полесок это не коснулось - они никогда в продуктивном животноводстве не использовались".
Ген малорослости для новой крымской лошади семейная пара возьмет от полесок и гуцулок, которые с 1979 года подлежат защите генофонда редких местных пород, покладистость – от вятской породы лошадей, иноходь – от экзотических перуанских пасо. Есть тут и такие.
"Здесь есть три перуанских пасо. Эта порода находится под защитой правительства Перу. И является культурным наследием Национального института культуры. Перуанские сейчас уже вывезти из Перу уже практически невозможно", - показывает Александр еще одну породу лошадок.
Рядом с пасо гуляет красавица Барселона из Подмосковья. Это лошадь Скалистых гор – родом из Кентукки. У нее серебряная грива и хвост.
"Масть лошади скалистых гор называется "серебристая вороная". Она на самом деле вороная, но крашена геном сильвер в светлый окрас. Шкура у нее коричневая, а грива светлая. То есть, по большому счету, она- крашеная природным геном в блонд", - улыбается бахчисарайский коневладелец.
Вторую Рокки маунтин (лошадь Скалистых гор) Александр подарил супруге на день рождения. Эта американская порода – единственная в мире, выведенная исключительно для туризма. Понятно, почему эти две красавицы в селекционном табуне.
Усовершенствовать природу
А началась лошадиная история в Новоульяновке с того, что Селена как-то вскользь сказала Александру, что хотела бы быть обладательницей лошади. Александр же со свойственной ему основательностью подошел к вопросу масштабно.
"О такой широте и глубине исполнения своей мечты я даже не думала. А у него масштаб души огромный, он создает наследие на земле", - рассказывает о своем муже Селена.
У Александра тоже есть своя мечта: "создание туристической лошадки, компактного размера, выносливой, неприхотливой, здоровой, способной использоваться в горной лесистой местности, красивой", - описал он ее в соцсетях.
Александр и Селена смотрят на Крымский полуостров не только как на природный туристический кластер, но и как рай на земле.
"В этом раю туристам и на квадриках круто гонять, и на мотоциклах, но нам хочется развивать природный вид туризма. Люди со всего мира ездят в Финляндию, чтобы покататься на исландских лошадках. Есть уникальность и у горной крымской лошади", - убеждены они.
Забота об экологии райского края у семейной пары – не на последнем месте. Лошади, уверенны Селена и Александр, улучшают природную среду, могут эффективно "исправлять" ошибки человека.
"Существуют специальные программы, они называются ревайлинговые, когда животных выпускают в ту среду, где природа начала ухудшаться. Ближайший к нам сосед с большим количеством таких программ – Белоруссия. Там недавно провели эксперимент: в поймах рек стала меняться природа, мелкотравье начало превращаться в высокотравье, изменился биоценоз, И тогда белорусы выписали из Нидерландов 200 тарпановидных лошадей", - приводит пример Александр.
Лошади выщипали на берегах белорусских рек в проблемных районах высокую траву и биоценоз восстановился. Человек бы никогда с такими объемами выкоса вручную не справился. Теперь привезенные в Полесье кобылки и коники живут на вольном выгуле, удвоили поголовье. По международному соглашению между Нидерландами и Белоруссией этим лошадям запрещено оказывать какую-либо ветеринарную помощь. Они полностью заповедные, фактически дикие.
"Мы тоже мечтаем, что горная крымская лошадь может стать лошадью для проектов ревелдинга и реинтродукции. Мы мечтаем, что получится отредактировать текущие правила, и горная крымская лошадь, у которой в предках были тарпаны, может вместе с оленями и косулями жить в Крымских горах. Дикая природа от этого только выиграет", - убеждена семейная чета селекционеров.
В кооперации с государством
Лошади в табуне хоть и ухожены, привязаны к человеку, имеют ветеринарные паспорта и даже специальные трекеры на шее, чтоб не потеряться, но им позволяют вести полудикий образ жизни. В этом году кобылы и кони будут ночевать в леваде – никаких теплых стойл. И поэтому у них на зиму вырастает достаточно большой подшерсток. Также они все не подкованы.
"Это был один из моментов выбора лошадей, чтобы они были с таким копытным рогом, который не требует подковки, потому что это лошади горные, и у них происходит естественная обточка копыт за счет того, что они ходят по разным грунтам", - указывает на ноги своих подопечных Александр.
В современной селекционной науке считается, что новую породу можно вывести за 30 лет. А это значит, что у Александра и Селены должны быть продолжатели дела.
"Думаю, что 30 лет - это не так уж и много, я еще успею увидеть новую выведенную породу. А пока мы до сегодняшнего момента тянем все на свои и вдвоем, нет у нас помощников. Мой помощник - Селена, а у Селены ее помощник - я", - смеется Александр.
Содержать 26 лошадей – серьезная нагрузка на семейный бюджет – и финансовая, и моральная, и временная. Поэтому чета хочет попытаться получить для своего дела поддержку государства:
"Мы хотим попробовать поработать над союзом между частными интересами и государственными программами. Нам важна не только финансовая помощь, важно изменить некоторые правила, связанные с природопользованием Крыма и организовать запуск крымских горных лошадей в природу. Я был на консультации в Министерстве экологии Крыма, там нашу идею очень хорошо приняли".
На эту инициативу потребуются десятки лет, но потом именно Крым в дельнейшем сможет поставлять крымских горных лошадей в другие регионы страны - в том числе и для внутреннего туризма.
А пока будущие прародители крымской горной лошади гуляют по полянам с шикарными видам. Вот малютка Таечка – старотипная гуцульская лошадка, а вот лошадь с удивительным именем Счастье – потому что у нее на крупе и возле лопатки два белых пятнышка-сердечка. И Счастье, И Таечка, и Барселона, и первенец семейства романтиков Рокки – все они станут основой, на которой будет выведена поместная крымская порода лошадей, названная – это Александр уже знает точно - в честь его любимого писателя Александра Грина.