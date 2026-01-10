Обломки беспилотников упали на дом в Калуге

https://crimea.ria.ru/20260110/oblomki-bespilotnikov-upali-na-dom-v-kaluge-1152279844.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Обломки украинского беспилотника упали на жилой частный дом на окраине Калуги. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.По его данным, также в течение ночи силы ПВО сбили украинские дроны над территорией Дзержинского, Малоярославецкого, Тарусского муниципальных округов.В течение ночи над регионами России уничтожили 59 вражеских БПЛА, в том числе 19 – над Крымом, Черным и Азовским морями.Утром губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что после падения обломков украинского беспилотника вспыхнул пожар на нефтебазе в Октябрьском районе. Для жителей близлежащих домов развернули ПВР на случай эвакуации. Пострадавших нет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:При атаке ВСУ ранен глава Грайворонского округа Белгородской областиНа Кубани обломки БПЛА упали на дом и проезжую частьПосле атаки дронов поврежден автомобильный мост на границе с Крымом

