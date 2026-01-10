Рейтинг@Mail.ru
Обломки беспилотников упали на дом в Калуге - РИА Новости Крым, 10.01.2026
Обломки беспилотников упали на дом в Калуге
Обломки беспилотников упали на дом в Калуге - РИА Новости Крым, 10.01.2026
Обломки беспилотников упали на дом в Калуге
Обломки украинского беспилотника упали на жилой частный дом на окраине Калуги. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. РИА Новости Крым, 10.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Обломки украинского беспилотника упали на жилой частный дом на окраине Калуги. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.По его данным, также в течение ночи силы ПВО сбили украинские дроны над территорией Дзержинского, Малоярославецкого, Тарусского муниципальных округов.В течение ночи над регионами России уничтожили 59 вражеских БПЛА, в том числе 19 – над Крымом, Черным и Азовским морями.Утром губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что после падения обломков украинского беспилотника вспыхнул пожар на нефтебазе в Октябрьском районе. Для жителей близлежащих домов развернули ПВР на случай эвакуации. Пострадавших нет.
Обломки беспилотников упали на дом в Калуге

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Обломки украинского беспилотника упали на жилой частный дом на окраине Калуги. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.
"При падении обломков БПЛА на окраине Калуги повреждено остекление частного жилого дома. Пострадавших нет. Администрацией города будет оказана необходимая помощь в ремонте", - написал он в Telegram.
По его данным, также в течение ночи силы ПВО сбили украинские дроны над территорией Дзержинского, Малоярославецкого, Тарусского муниципальных округов.
В течение ночи над регионами России уничтожили 59 вражеских БПЛА, в том числе 19 – над Крымом, Черным и Азовским морями.
Утром губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что после падения обломков украинского беспилотника вспыхнул пожар на нефтебазе в Октябрьском районе. Для жителей близлежащих домов развернули ПВР на случай эвакуации. Пострадавших нет.
