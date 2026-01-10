https://crimea.ria.ru/20260110/novyy-khersones-na-odin-den-zakroyut-dlya-turistov-1152291983.html

Новый Херсонес на один день закроют для туристов

Новый Херсонес на один день закроют для туристов - РИА Новости Крым, 10.01.2026

Новый Херсонес на один день закроют для туристов

Новый Херсонес закроют для посещения в понедельник, 12 января. Об этом сообщает пресс-служба комплекса. РИА Новости Крым, 10.01.2026

2026-01-10T17:29

2026-01-10T17:29

2026-01-10T17:17

севастополь

новый херсонес

общество

туризм

туризм в крыму

новости севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1b/1152031472_21:0:801:439_1920x0_80_0_0_4a1c1e1aa6d411032d1fda20ab6c4c5c.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Новый Херсонес закроют для посещения в понедельник, 12 января. Об этом сообщает пресс-служба комплекса.Сотрудники просят желающих посетить комплекс учитывать эту информацию.Ранее сообщалось, что за вход на территорию Нового Херсонеса не будут брать плату в период с 31 декабря по 19 января.В ноябре вход на территорию Нового Херсонеса стал платным для туристов.Как сообщил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, ученики старших классов крымских школ в обязательном порядке будут посещать "Новый Херсонес" и его молодежный центр "Точка опоры". Также сообщалось, что 1000 детей из новых регионов России посетят "Новый Херсонес".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В "Новом Херсонесе" появился сказочный лес и вертеп с живыми овечкамиПосещение "Нового Херсонеса" войдет в школьную программу старших классовБолее 1000 детей из новых регионов России посетят "Новый Херсонес"

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новый херсонес, общество, туризм, туризм в крыму, новости севастополя