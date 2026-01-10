Новый Херсонес на один день закроют для туристов

https://crimea.ria.ru/20260110/novyy-khersones-na-odin-den-zakroyut-dlya-turistov-1152291983.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Новый Херсонес закроют для посещения в понедельник, 12 января. Об этом сообщает пресс-служба комплекса.Сотрудники просят желающих посетить комплекс учитывать эту информацию.Ранее сообщалось, что за вход на территорию Нового Херсонеса не будут брать плату в период с 31 декабря по 19 января.В ноябре вход на территорию Нового Херсонеса стал платным для туристов.Как сообщил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, ученики старших классов крымских школ в обязательном порядке будут посещать "Новый Херсонес" и его молодежный центр "Точка опоры". Также сообщалось, что 1000 детей из новых регионов России посетят "Новый Херсонес".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В "Новом Херсонесе" появился сказочный лес и вертеп с живыми овечкамиПосещение "Нового Херсонеса" войдет в школьную программу старших классовБолее 1000 детей из новых регионов России посетят "Новый Херсонес"
