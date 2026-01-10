Рейтинг@Mail.ru
Новый Херсонес на один день закроют для туристов - РИА Новости Крым, 10.01.2026
Новый Херсонес на один день закроют для туристов
Новый Херсонес на один день закроют для туристов - РИА Новости Крым, 10.01.2026
Новый Херсонес на один день закроют для туристов
Новый Херсонес закроют для посещения в понедельник, 12 января. Об этом сообщает пресс-служба комплекса. РИА Новости Крым, 10.01.2026
2026-01-10T17:29
2026-01-10T17:17
севастополь
новый херсонес
общество
туризм
туризм в крыму
новости севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1b/1152031472_21:0:801:439_1920x0_80_0_0_4a1c1e1aa6d411032d1fda20ab6c4c5c.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Новый Херсонес закроют для посещения в понедельник, 12 января. Об этом сообщает пресс-служба комплекса.Сотрудники просят желающих посетить комплекс учитывать эту информацию.Ранее сообщалось, что за вход на территорию Нового Херсонеса не будут брать плату в период с 31 декабря по 19 января.В ноябре вход на территорию Нового Херсонеса стал платным для туристов.Как сообщил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, ученики старших классов крымских школ в обязательном порядке будут посещать "Новый Херсонес" и его молодежный центр "Точка опоры". Также сообщалось, что 1000 детей из новых регионов России посетят "Новый Херсонес".
севастополь
севастополь, новый херсонес, общество, туризм, туризм в крыму, новости севастополя
Новый Херсонес на один день закроют для туристов

Новый Херсонес в Севастополе закроют для посещения 12 января

17:29 10.01.2026
 
© Telegram Михаил Развожаев"Новый Херсонес" нарядили в сказочное убранство к новогодним праздникам
Новый Херсонес нарядили в сказочное убранство к новогодним праздникам
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Новый Херсонес закроют для посещения в понедельник, 12 января. Об этом сообщает пресс-служба комплекса.
"В понедельник, 12 января, в музейно-храмовом комплексе будет проводиться технический день. Это означает, что комплекс и все его объекты будут закрыты для посещения на один день", - говорится в сообщении.
Сотрудники просят желающих посетить комплекс учитывать эту информацию.
Ранее сообщалось, что за вход на территорию Нового Херсонеса не будут брать плату в период с 31 декабря по 19 января.
В ноябре вход на территорию Нового Херсонеса стал платным для туристов.
Как сообщил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, ученики старших классов крымских школ в обязательном порядке будут посещать "Новый Херсонес" и его молодежный центр "Точка опоры". Также сообщалось, что 1000 детей из новых регионов России посетят "Новый Херсонес".
