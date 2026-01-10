https://crimea.ria.ru/20260110/novosti-svo-segodnya-armiya-rossii-prodavlivaet-ukrainskuyu-oboronu-1152286446.html

Новости СВО сегодня: армия России продавливает украинскую оборону

Новости СВО сегодня: армия России продавливает украинскую оборону

За сутки по всей линии фронта в зоне проведения специальной военной операции киевский режим потерял больше тысячи боевиков. Об этом сообщается в сводке... РИА Новости Крым, 10.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. За сутки по всей линии фронта в зоне проведения специальной военной операции киевский режим потерял больше тысячи боевиков. Об этом сообщается в сводке Минобороны России за субботу.Подразделения группировки "Север" улучшили тактическое положение, разбив формирования боевиков под Рыжевкой и Кучеровкой в Сумской области. Также ВСУ ослаблены на Харьковском направлении - возле Старицы и Волчанских Хуторов.Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи и позиции, разнеся противника в районах четырех населенных пунктов в Харьковской области и одного на территории ДНР. Безвозвратные потери ВСУ на этом участке достигли 190 боевиков, также уничтожены один броневик, 12 автомобилей, артиллерийское орудие и четыре склада боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, истощив украинские группировки в окрестностях шести населенных пунктов в ДНР. За сутки ВСУ потеряли свыше 190 боевиков, девять броневиков, 14 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, две станции РЭБ и станцию контрбатарейной борьбы. Также сожжены восемь складов - с боеприпасами и материальным имуществом врага.Бойцы группировки "Центр" в течение минувших суток обосновались на более выгодных рубежах и позициях, поразив боевиков в районах пяти населенных пунктов ДНР и двух - на Днепропетровщине.Подразделения группировки "Восток" продавили украинскую оборону, ВСУ поражены на ряде участков в Днепропетровской и Запорожской областях. Украинские силы потеряли свыше 135 солдат, пять броневиков, девять автомобилей и артиллерийское орудие.Подразделения "Днепр" уничтожили до 35 украинских военных, броневик, четыре автомобиля и артиллерийское орудие, истощив силы и ресурс ВСУ возле двух населенных в Запорожской области и одного в Херсонской.Также силы противовоздушной обороны России за стуки уничтожили украинскую ракету "Нептун" большой дальности и 70 вражеских беспилотников. Также в Минобороны сообщили, что российские военные поразили энергообъекты и пункты дислокации боевиков и наемников на Украине.Ранее сообщалось, что недельные потери ВСУ в зоне проведения спецоперации достигли 8 800 боевиков, армия России продолжает наступление.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

