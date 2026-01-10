Рейтинг@Mail.ru
Новости СВО сегодня: армия России продавливает украинскую оборону
Новости СВО сегодня: армия России продавливает украинскую оборону
Новости СВО сегодня: армия России продавливает украинскую оборону
Новости СВО сегодня: армия России продавливает украинскую оборону
За сутки по всей линии фронта в зоне проведения специальной военной операции киевский режим потерял больше тысячи боевиков. Об этом сообщается в сводке...
2026-01-10T13:41
2026-01-10T13:41
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. За сутки по всей линии фронта в зоне проведения специальной военной операции киевский режим потерял больше тысячи боевиков. Об этом сообщается в сводке Минобороны России за субботу.Подразделения группировки "Север" улучшили тактическое положение, разбив формирования боевиков под Рыжевкой и Кучеровкой в Сумской области. Также ВСУ ослаблены на Харьковском направлении - возле Старицы и Волчанских Хуторов.Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи и позиции, разнеся противника в районах четырех населенных пунктов в Харьковской области и одного на территории ДНР. Безвозвратные потери ВСУ на этом участке достигли 190 боевиков, также уничтожены один броневик, 12 автомобилей, артиллерийское орудие и четыре склада боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, истощив украинские группировки в окрестностях шести населенных пунктов в ДНР. За сутки ВСУ потеряли свыше 190 боевиков, девять броневиков, 14 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, две станции РЭБ и станцию контрбатарейной борьбы. Также сожжены восемь складов - с боеприпасами и материальным имуществом врага.Бойцы группировки "Центр" в течение минувших суток обосновались на более выгодных рубежах и позициях, поразив боевиков в районах пяти населенных пунктов ДНР и двух - на Днепропетровщине.Подразделения группировки "Восток" продавили украинскую оборону, ВСУ поражены на ряде участков в Днепропетровской и Запорожской областях. Украинские силы потеряли свыше 135 солдат, пять броневиков, девять автомобилей и артиллерийское орудие.Подразделения "Днепр" уничтожили до 35 украинских военных, броневик, четыре автомобиля и артиллерийское орудие, истощив силы и ресурс ВСУ возле двух населенных в Запорожской области и одного в Херсонской.Также силы противовоздушной обороны России за стуки уничтожили украинскую ракету "Нептун" большой дальности и 70 вражеских беспилотников. Также в Минобороны сообщили, что российские военные поразили энергообъекты и пункты дислокации боевиков и наемников на Украине.Ранее сообщалось, что недельные потери ВСУ в зоне проведения спецоперации достигли 8 800 боевиков, армия России продолжает наступление.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости СВО сегодня: армия России продавливает украинскую оборону

Новости СВО сегодня: Киев в боях потерял за сутки еще более тысячи боевиков

13:41 10.01.2026
 
© РИА Новости . Александр Харченко / Перейти в фотобанкОсвобожденный российскими войсками Красноармейск
Освобожденный российскими войсками Красноармейск
© РИА Новости . Александр Харченко
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. За сутки по всей линии фронта в зоне проведения специальной военной операции киевский режим потерял больше тысячи боевиков. Об этом сообщается в сводке Минобороны России за субботу.
Подразделения группировки "Север" улучшили тактическое положение, разбив формирования боевиков под Рыжевкой и Кучеровкой в Сумской области. Также ВСУ ослаблены на Харьковском направлении - возле Старицы и Волчанских Хуторов.
"ВСУ потеряли более 130 военнослужащих и три автомобиля. Уничтожены три склада материальных средств", - говорится в сводке.
Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи и позиции, разнеся противника в районах четырех населенных пунктов в Харьковской области и одного на территории ДНР. Безвозвратные потери ВСУ на этом участке достигли 190 боевиков, также уничтожены один броневик, 12 автомобилей, артиллерийское орудие и четыре склада боеприпасов.
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, истощив украинские группировки в окрестностях шести населенных пунктов в ДНР. За сутки ВСУ потеряли свыше 190 боевиков, девять броневиков, 14 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, две станции РЭБ и станцию контрбатарейной борьбы. Также сожжены восемь складов - с боеприпасами и материальным имуществом врага.
Бойцы группировки "Центр" в течение минувших суток обосновались на более выгодных рубежах и позициях, поразив боевиков в районах пяти населенных пунктов ДНР и двух - на Днепропетровщине.
"Потери противника составили до 410 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, восемь автомобилей и два орудия полевой артиллерии", - уточнили в Минобороны.
Подразделения группировки "Восток" продавили украинскую оборону, ВСУ поражены на ряде участков в Днепропетровской и Запорожской областях. Украинские силы потеряли свыше 135 солдат, пять броневиков, девять автомобилей и артиллерийское орудие.
Подразделения "Днепр" уничтожили до 35 украинских военных, броневик, четыре автомобиля и артиллерийское орудие, истощив силы и ресурс ВСУ возле двух населенных в Запорожской области и одного в Херсонской.
Также силы противовоздушной обороны России за стуки уничтожили украинскую ракету "Нептун" большой дальности и 70 вражеских беспилотников. Также в Минобороны сообщили, что российские военные поразили энергообъекты и пункты дислокации боевиков и наемников на Украине.
Ранее сообщалось, что недельные потери ВСУ в зоне проведения спецоперации достигли 8 800 боевиков, армия России продолжает наступление.
