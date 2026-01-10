Рейтинг@Mail.ru
Непогода остановила катера и паромы в Севастополе
Непогода остановила катера и паромы в Севастополе
Непогода остановила катера и паромы в Севастополе - РИА Новости Крым, 10.01.2026
Непогода остановила катера и паромы в Севастополе
В Севастополе из-за резкого ухудшения погоды остановили рейсы катера и паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 10.01.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/12/1151785782_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_16d35d520e157ee117acc7b71a0f0946.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе из-за резкого ухудшения погоды остановили рейсы катера и паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта.Для жителей и гостей Севастополя организована и продолжается работа автобусов по компенсационному маршруту, которые отправляются от площадей Нахимова и Захарова.Накануне в МЧС России по Севастополю предупредили, что в субботу, 10 января, в регионе будет бушевать сильный ветер и пройдет дождь со снегом. Позже губернатор Михаил Развожаев уточнил, что на Севастополь надвигается буря, которая хоть и не дотянет до "шторма века", все же будет сильной и опасной, поднимет волны на море до 5 метров и принесет похолодание.В крымском главке МЧС России также сообщили, что республику накроют сильные осадки со штормовым ветром, и существует угроза выхода из берегов некоторых рек с затоплениями в населенных пунктах, прежде всего в Бахчисарайском районе.
севастополь, транспорт, общественный транспорт, морской транспорт, городская среда, департамент транспорта севастополя, погода, крымская погода, погода в крыму, новости севастополя, логистика, штормовое предупреждение, шторм
Непогода остановила катера и паромы в Севастополе

В Севастополе из-за непогоды закрыли рейд

08:13 10.01.2026 (обновлено: 08:14 10.01.2026)
 
© РИА Новости КрымРейд в Севастополе закрыт
Рейд в Севастополе закрыт - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе из-за резкого ухудшения погоды остановили рейсы катера и паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта.
"Из-за крайне неблагоприятных погодных условий морской пассажирский транспорт движение не осуществляет. Возобновление работы пока невозможно", - сказано в сообщении.
Для жителей и гостей Севастополя организована и продолжается работа автобусов по компенсационному маршруту, которые отправляются от площадей Нахимова и Захарова.
Накануне в МЧС России по Севастополю предупредили, что в субботу, 10 января, в регионе будет бушевать сильный ветер и пройдет дождь со снегом. Позже губернатор Михаил Развожаев уточнил, что на Севастополь надвигается буря, которая хоть и не дотянет до "шторма века", все же будет сильной и опасной, поднимет волны на море до 5 метров и принесет похолодание.
В крымском главке МЧС России также сообщили, что республику накроют сильные осадки со штормовым ветром, и существует угроза выхода из берегов некоторых рек с затоплениями в населенных пунктах, прежде всего в Бахчисарайском районе.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Волны до 5 метров: повторится ли в Севастополе "шторм века" на выходных
Крыму угрожают подтопления - кто в зоне риска
Шторм будет бушевать в Крыму все выходные
 
