Непогода остановила катера и паромы в Севастополе

Непогода остановила катера и паромы в Севастополе

В Севастополе из-за резкого ухудшения погоды остановили рейсы катера и паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта. 10.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе из-за резкого ухудшения погоды остановили рейсы катера и паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта.Для жителей и гостей Севастополя организована и продолжается работа автобусов по компенсационному маршруту, которые отправляются от площадей Нахимова и Захарова.Накануне в МЧС России по Севастополю предупредили, что в субботу, 10 января, в регионе будет бушевать сильный ветер и пройдет дождь со снегом. Позже губернатор Михаил Развожаев уточнил, что на Севастополь надвигается буря, которая хоть и не дотянет до "шторма века", все же будет сильной и опасной, поднимет волны на море до 5 метров и принесет похолодание.В крымском главке МЧС России также сообщили, что республику накроют сильные осадки со штормовым ветром, и существует угроза выхода из берегов некоторых рек с затоплениями в населенных пунктах, прежде всего в Бахчисарайском районе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Волны до 5 метров: повторится ли в Севастополе "шторм века" на выходныхКрыму угрожают подтопления - кто в зоне рискаШторм будет бушевать в Крыму все выходные

