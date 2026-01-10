Нефтяное эмбарго США: что ждет Венесуэлу

https://crimea.ria.ru/20260110/neftyanoe-embargo-ssha-chto-zhdet-venesuelu-1152280596.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Нефтяное эмбарго, которое США ввели в отношении Венесуэлы, обескровит экономику страны. Оно угрожает жизни, здоровью и благополучию миллионов граждан. Об этом заявил посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.Эмбарго как угроза жизни страныРанее замглавы аппарата Белого дома Стивен Миллер обозначил, что США поддерживают полное эмбарго на экспорт венесуэльской нефти и контролируют возможность ведения торговли Каракасом."Венесуэла последовательно заявляла о готовности продавать свою нефть на справедливой основе по рыночным ценам всем своим внешнеторговым партнерам, в том числе и США, однако неоколониальный командный стиль, избранный Вашингтоном в своей риторике, явно не способствует нормализации поставок венесуэльского черного золота на мировой рынок, в том числе и в США", - отметил Мелик-Багдасаров.Сотрудничество России и ВенесуэлыВступивший в силу договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Россией и Венесуэлой остается безальтернативным ориентиром для дальнейшего развития двусторонних отношений, подтвердил посол.Посол также обозначил, что Москва и Каракас находятся практически в ежедневном контакте, а взаимодействие с временным президентом Венесуэлы Дельси Родригес не прерывалось. Более того, диалог между двумя странами строится в дружественном и конструктивном ключе.Ситуация вокруг ВенесуэлыНакануне южное командование ВС США подтвердило захват танкера Olina в Карибском море. Ранее об операции по захвату танкера Olina в Карибском регионе у берегов Тринидада и Тобаго сообщило агентство Reuters. До этого сообщалось об операции по захвату следующего под российским флагом нефтяного танкера "Маринера" после более чем двухнедельного преследования судна в Атлантике. МИД Венесуэлы ранее заявил о вопиющей агрессии в отношении своей страны со стороны США с целью захвата стратегических ресурсов Венесуэлы, в частности ее нефти и полезных ископаемых. В стране ввели чрезвычайное положение.Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле и теперь управляют этой страной, а президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену захватили и вывезли из страны. Подобная участь, по его словам, может ожидать и Колумбию.Россия на заседании Совбеза ООН назвала действия США в Венесуэле разбоем и призвала освободить законного главу государства. Как подчеркну постпред РФ в ООН Василий Небензя, Россия решительно осуждает вооруженную агрессию США против Венесуэлы и призывает американское руководство немедленно освободить законно избранного президента Николаса Мадуро и его супругу.Вечером 5 января задержанный США президент Венесуэлы Николас Мадуро на судебном заседании заявил, что все еще является главой своей страны. В свою очередь его супруга Силия Флорес заявила, что она полностью невиновна в предъявленных ей обвинениях США.Присягу временного президента Венесуэлы перед Национальной ассамблеей принесла Дельси Родригес.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп хочет заработать триллионы на продаже нефти из ВенесуэлыНа что способна Европа для защиты Гренландии от США и Трампа – мнениеЧто ждет похищенного Мадуро - прогноз Медведева

