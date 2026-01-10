Рейтинг@Mail.ru
Нефтебаза горит в Волгоградской области после удара ВСУ - РИА Новости Крым, 10.01.2026
Нефтебаза горит в Волгоградской области после удара ВСУ
Нефтебаза горит в Волгоградской области после удара ВСУ - РИА Новости Крым, 10.01.2026
Нефтебаза горит в Волгоградской области после удара ВСУ
Пожар вспыхнул на нефтебазе после атаки украинских беспилотников на Волгоградскую область. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. РИА Новости Крым, 10.01.2026
волгоградская область
нефтебаза
пожар
андрей бочаров
происшествия
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
новости сво
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Пожар вспыхнул на нефтебазе после атаки украинских беспилотников на Волгоградскую область. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.На случай необходимости эвакуации жителей из близлежащих домов развернут пункт временного размещения в местной школе, добавил Бочаров.На данный момент о пострадавших не сообщается.
волгоградская область
Нефтебаза горит в Волгоградской области после удара ВСУ

В Волгоградской области горит нефтебаза после атаки ВСУ - губернатор

06:49 10.01.2026 (обновлено: 06:50 10.01.2026)
 
© ГУ МЧС России Пожар на нефтебазе. Архивное фото
Пожар на нефтебазе. Архивное фото
© ГУ МЧС России
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Пожар вспыхнул на нефтебазе после атаки украинских беспилотников на Волгоградскую область. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
"В Октябрьском районе в результате падения обломков БПЛА зафиксирован очаг возгорания на нефтебазе. Пожарные и оперативные службы, а также сотрудники муниципального образования работают на месте инцидента", - написал он в Telegram.
На случай необходимости эвакуации жителей из близлежащих домов развернут пункт временного размещения в местной школе, добавил Бочаров.
На данный момент о пострадавших не сообщается.
