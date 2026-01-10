https://crimea.ria.ru/20260110/neftebaza-gorit-v-volgogradskoy-oblasti-posle-udara-vsu-1152278441.html
Нефтебаза горит в Волгоградской области после удара ВСУ
Нефтебаза горит в Волгоградской области после удара ВСУ - РИА Новости Крым, 10.01.2026
Нефтебаза горит в Волгоградской области после удара ВСУ
Пожар вспыхнул на нефтебазе после атаки украинских беспилотников на Волгоградскую область. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. РИА Новости Крым, 10.01.2026
2026-01-10T06:49
2026-01-10T06:49
2026-01-10T06:50
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Пожар вспыхнул на нефтебазе после атаки украинских беспилотников на Волгоградскую область. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.На случай необходимости эвакуации жителей из близлежащих домов развернут пункт временного размещения в местной школе, добавил Бочаров.На данный момент о пострадавших не сообщается.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая массированная атака ВСУ на Белгородскую область – есть раненыеБПЛА атаковал танкер у берегов ТурцииНа Кубани обломки БПЛА повредили ЛЭП
Нефтебаза горит в Волгоградской области после удара ВСУ
В Волгоградской области горит нефтебаза после атаки ВСУ - губернатор
06:49 10.01.2026 (обновлено: 06:50 10.01.2026)