Народные приметы: когда елке в доме уже не место

Народные приметы: когда елке в доме уже не место

2026-01-10T19:57

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Споры о том, когда пора выносить елку, порой приводят к нешуточным баталиям между домашними. Одни убеждены, что новогоднее дерево следует убрать сразу же после праздника, другие выносят из дома зеленую (часто уже желтую) красавицу ближе к 8 марта. На самом деле единых правил на этот счет не существует, однако есть рекомендации, которыми с РИА Новости Крым поделилась исследователь народных практик Вероника Белозерова.Если же семи дней вам недостаточно, чтобы насладиться нарядным видом новогодней елочки, оставьте ее в квартире еще на несколько дней, но обязательно выносите, пока она не осыпалась и не пожелтела."Потому что любое увядание в доме несет плохую энергетику. Кроме того, раздевая елку, ее нужно поблагодарить, и лучше не выкидывать на свалку – нельзя выкидывать на свалку то, что приносило радость, это тоже уводит удачу из дома. Лучше отнесите дерево в специальный пункт", – советует собеседница.Кроме того она рекомендует фиксировать неожиданные события каждого дня, начиная с 7 января и до 18-го включительно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

