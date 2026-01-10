https://crimea.ria.ru/20260110/na-zapade-zabili-trevogu-posle-udara-oreshnikom-po-ukraine-1152287752.html

На Западе забили тревогу после удара "Орешником" по Украине

На Западе забили тревогу после удара "Орешником" по Украине - РИА Новости Крым, 10.01.2026

На Западе забили тревогу после удара "Орешником" по Украине

Западным странам стоит расценивать удар российского новейшего ракетного комплекса "Орешник" по Украине как предупреждение союзникам Владимира Зеленского,... РИА Новости Крым, 10.01.2026

2026-01-10T14:31

2026-01-10T14:31

2026-01-10T14:31

ракетная система средней дальности "орешник"

львов

россия

европа

европейский союз (ес)

нато

контингент нато

дмитрий медведев

сми

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0a/1152287448_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e5446aa923e501992aeeec7573a16455.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Западным странам стоит расценивать удар российского новейшего ракетного комплекса "Орешник" по Украине как предупреждение союзникам Владимира Зеленского, которые вознамерились разместить свои войска на территории Украины. Такое заявление сделал австрийский политолог Герхард Манготт в интервью Reuters.Политолог убежден, что использование "Орешника" стало посланием для Запада о том, что Москва обладает мощным военным арсеналом.Более того, как пишет издание Sky News, большая часть Европы находится в зоне досягаемости "Орешника".В субботу зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев также написал в соцсети Х, что Россия не примет никаких европейских или натовских войск на Украине и опубликовал видео удара по Львову.К своей публикации политик прикрепил кадры с камеры видеонаблюдения, где запечатлены удары "Орешником".Накануне мэр Львова Андрей Садовой сообщал, что ракеты, выпущенные из комплекса "Орешник" по объектам во Львове, не имели боевой части, при этом повреждения от их ударов ужасны. Ранее сообщалось, что российские военные в ответ на атаку Киева на резиденцию президента РФ Владимира Путина 29 декабря 2025 года нанесли массированный удар, в том числе комплексом "Орешник", по критически важным объектам Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине: Днепропетровcкая область и Киев остались без светаАрмия России ударила по Украине – что пораженоПовреждения ужасны: мэр Львова об ударе "Орешником"

львов

россия

европа

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Медведев опубликовал кадры удара "Орешником" UPD: Поврежден объект критической инфраструктуры, сообщают местные власти. Медведев опубликовал кадры удара "Орешником" 🔹 Подписаться на РИА Новости 2026-01-10T14:31 true PT0M15S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ракетная система средней дальности "орешник", львов, россия, европа, европейский союз (ес), нато, контингент нато, дмитрий медведев, сми, новости, безопасность, украина, видео