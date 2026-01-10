Рейтинг@Mail.ru
На Западе забили тревогу после удара "Орешником" по Украине - РИА Новости Крым, 10.01.2026
На Западе забили тревогу после удара "Орешником" по Украине
На Западе забили тревогу после удара "Орешником" по Украине - РИА Новости Крым, 10.01.2026
На Западе забили тревогу после удара "Орешником" по Украине
Западным странам стоит расценивать удар российского новейшего ракетного комплекса "Орешник" по Украине как предупреждение союзникам Владимира Зеленского,... РИА Новости Крым, 10.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Западным странам стоит расценивать удар российского новейшего ракетного комплекса "Орешник" по Украине как предупреждение союзникам Владимира Зеленского, которые вознамерились разместить свои войска на территории Украины. Такое заявление сделал австрийский политолог Герхард Манготт в интервью Reuters.Политолог убежден, что использование "Орешника" стало посланием для Запада о том, что Москва обладает мощным военным арсеналом.Более того, как пишет издание Sky News, большая часть Европы находится в зоне досягаемости "Орешника".В субботу зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев также написал в соцсети Х, что Россия не примет никаких европейских или натовских войск на Украине и опубликовал видео удара по Львову.К своей публикации политик прикрепил кадры с камеры видеонаблюдения, где запечатлены удары "Орешником".Накануне мэр Львова Андрей Садовой сообщал, что ракеты, выпущенные из комплекса "Орешник" по объектам во Львове, не имели боевой части, при этом повреждения от их ударов ужасны. Ранее сообщалось, что российские военные в ответ на атаку Киева на резиденцию президента РФ Владимира Путина 29 декабря 2025 года нанесли массированный удар, в том числе комплексом "Орешник", по критически важным объектам Украины.
На Западе забили тревогу после удара "Орешником" по Украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Западным странам стоит расценивать удар российского новейшего ракетного комплекса "Орешник" по Украине как предупреждение союзникам Владимира Зеленского, которые вознамерились разместить свои войска на территории Украины. Такое заявление сделал австрийский политолог Герхард Манготт в интервью Reuters.
На Западе забили тревогу после удара "Орешником" по Украине

На Западе удар "Орешника" по Украине расценили как прямое предупреждение союзникам Киева

14:31 10.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Западным странам стоит расценивать удар российского новейшего ракетного комплекса "Орешник" по Украине как предупреждение союзникам Владимира Зеленского, которые вознамерились разместить свои войска на территории Украины. Такое заявление сделал австрийский политолог Герхард Манготт в интервью Reuters.
"Москва возмущена планируемым потенциальным размещением войск союзниками киевской власти. Применение "Орешника" следует рассматривать именно в этом контексте", - отметил он.
Политолог убежден, что использование "Орешника" стало посланием для Запада о том, что Москва обладает мощным военным арсеналом.
Более того, как пишет издание Sky News, большая часть Европы находится в зоне досягаемости "Орешника".
"Значение этой атаки заключается не в том, что было уничтожено, а в том, каким посланием она послужила. С заявленной дальностью до 5500 километров теоретически большая часть Европы находится в зоне досягаемости этой ракеты", - сказано в тексте.
В субботу зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев также написал в соцсети Х, что Россия не примет никаких европейских или натовских войск на Украине и опубликовал видео удара по Львову.

"Тысячу раз говорилось: Россия не примет никаких европейских или натовских войск на Украине, но нет, "Микрон" (президент Франции Эммануэль Макрон - ред.) продолжает распространять эту жалкую чушь. Ну, тогда давайте посмотрим правде в глаза. Вот что вы получите", - написал Медведев в подписи к видео.

К своей публикации политик прикрепил кадры с камеры видеонаблюдения, где запечатлены удары "Орешником".
Накануне мэр Львова Андрей Садовой сообщал, что ракеты, выпущенные из комплекса "Орешник" по объектам во Львове, не имели боевой части, при этом повреждения от их ударов ужасны.
Ранее сообщалось, что российские военные в ответ на атаку Киева на резиденцию президента РФ Владимира Путина 29 декабря 2025 года нанесли массированный удар, в том числе комплексом "Орешник", по критически важным объектам Украины.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Удары по Украине: Днепропетровcкая область и Киев остались без света
Армия России ударила по Украине – что поражено
Повреждения ужасны: мэр Львова об ударе "Орешником"
 
