На трассе "Таврида" в Крыму насмерть сбили пешехода
На трассе "Таврида" в Крыму насмерть сбили пешехода - РИА Новости Крым, 10.01.2026
На трассе "Таврида" в Крыму насмерть сбили пешехода
Пешеход погиб под колесами иномарки на трассе "Таврида" в Крыму. Об инциденте сообщили в республиканском МВД. РИА Новости Крым, 10.01.2026
2026-01-10T22:18
2026-01-10T22:18
2026-01-10T22:19
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Пешеход погиб под колесами иномарки на трассе "Таврида" в Крыму. Об инциденте сообщили в республиканском МВД.ДТП произошло в субботу около 19:05 в Белогорском районе.На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Проводится проверка случившегося и устанавливаются все обстоятельства аварии и личность погибшего.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
22:18 10.01.2026 (обновлено: 22:19 10.01.2026)