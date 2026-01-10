Рейтинг@Mail.ru
На трассе "Таврида" в Крыму насмерть сбили пешехода - РИА Новости Крым, 10.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20260110/na-trasse-tavrida-v-krymu-nasmert-sbili-peshekhoda-1152296214.html
На трассе "Таврида" в Крыму насмерть сбили пешехода
На трассе "Таврида" в Крыму насмерть сбили пешехода - РИА Новости Крым, 10.01.2026
На трассе "Таврида" в Крыму насмерть сбили пешехода
Пешеход погиб под колесами иномарки на трассе "Таврида" в Крыму. Об инциденте сообщили в республиканском МВД. РИА Новости Крым, 10.01.2026
2026-01-10T22:18
2026-01-10T22:19
ситуация на дорогах крыма
крым
белогорский район
происшествия
мвд по республике крым
дтп
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
дтп в крыму и севастополе
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0a/1152295954_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b6de9dc0af26b24420cddef8e997d573.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Пешеход погиб под колесами иномарки на трассе "Таврида" в Крыму. Об инциденте сообщили в республиканском МВД.ДТП произошло в субботу около 19:05 в Белогорском районе.На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Проводится проверка случившегося и устанавливаются все обстоятельства аварии и личность погибшего.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260110/v-krymu-17-letniy-voditel-sekhal-v-kyuvet-i-vrezalsya-v-oporu-lep-1152286766.html
крым
белогорский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0a/1152295954_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c0daa569178d60fb1997352c452c8fdf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, белогорский район, происшествия, мвд по республике крым, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, новости крыма
На трассе "Таврида" в Крыму насмерть сбили пешехода

В Белогорском районе Крыма иномарка насмерть сбила пешехода на "Тавриде"

22:18 10.01.2026 (обновлено: 22:19 10.01.2026)
 
© МВД КрымВ Белогорском районе Крыма иномарка насмерть сбила пешехода
В Белогорском районе Крыма иномарка насмерть сбила пешехода
© МВД Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Пешеход погиб под колесами иномарки на трассе "Таврида" в Крыму. Об инциденте сообщили в республиканском МВД.
ДТП произошло в субботу около 19:05 в Белогорском районе.
"По предварительным данным, водитель 1961 года рождения, управляя автомобилем Hyundai Solaris, двигаясь со стороны Симферополя в направлении Керчи, допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть. В результате ДТП мужчина скончался на месте", - сказано в сообщении.
© МВД КрымВ Белогорском районе Крыма иномарка насмерть сбила пешехода
В Белогорском районе Крыма иномарка насмерть сбила пешехода
© МВД Крым
В Белогорском районе Крыма иномарка насмерть сбила пешехода
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Проводится проверка случившегося и устанавливаются все обстоятельства аварии и личность погибшего.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Ленинском районе Крыма 17-летний водитель слетел в кювет и врезался в опору ЛЭП
Вчера, 13:29Ситуация на дорогах Крыма
В Крыму 17-летний водитель съехал в кювет и врезался в опору ЛЭП
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымБелогорский районПроисшествияМВД по Республике КрымДТПСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТПДТП в Крыму и СевастополеНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:22Число раненных при атаке ВСУ на Воронеж увеличилось до четырех
00:01В воскресенье Крым накроет Балканский циклон
00:00Какой сегодня праздник: 11 января
23:11В Ялте горит магазин – огонь охватил тысячу "квадратов"
22:59Атака ВСУ по Воронежу – ранены двое и повреждены многоэтажки
22:44В Ялте вспыхнул пожар – что известно
22:18На трассе "Таврида" в Крыму насмерть сбили пешехода
22:16Режим повышенной готовности в Крыму и признание Буданова* о ТЦК - главное
22:02Трамп ввел чрезвычайное положение
21:52Три человека спасли и 250 эвакуировали из горящей пятиэтажки в Сочи
21:33Похмельный синдром: как восстановить здоровье
21:02Смотрим на реакцию: кому и сколько можно съедать цитрусовых
20:44Еще 10 беспилотников уничтожены над Россией
20:22Мощное землетрясение произошло в Индонезии
20:04Крымский мост – обстановка сейчас
19:57Народные приметы: когда елке в доме уже не место
19:39К Земле идет магнитная буря
19:14Списки на капремонт: мошенники придумали новую схему обмана россиян
19:00Часть Севастополя обесточена
18:51По имени Счастье: в горном Крыму возрождают старинную породу лошадей
Лента новостейМолния