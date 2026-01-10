https://crimea.ria.ru/20260110/na-programmu-sotsialnoy-gazifikatsii-v-2026-godu-vydelyat-milliard-rubley-1152284093.html
На программу социальной газификации в 2026 году выделят миллиард рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Один миллиард рублей будет выделен в 2026 году на программу социальной газификации россиян. Об этом сообщили в правительстве.Отмечается, что участникам программы, имеющим право на льготы, будет предоставлена субсидия в размере 100 тысяч рублей на приобретение оборудования и проведение работ по подключению домов к газовым сетям.На поддержку государства могут рассчитывать многодетные семьи, люди с невысокими доходами, участники спецоперации и члены их семей, инвалиды I группы, ветераны Великой Отечественной войны и те, кто ухаживают за детьми-инвалидами, напомнили в правительстве.В декабре сообщалось, что Крым до конца 2025 года получил от правительства на социальную газификацию 33 млн рублей, а Севастополь – 14,7 миллионов. Ранее сообщалось, что уровень газификации в Крыму, согласно планам, должен к 2028 году составить 86%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Итоги года: что сделано в сфере ЖКХ СевастополяИтоги года в Крыму – главное из заявлений АксеноваВ степном Крыму газифицировали еще три села
