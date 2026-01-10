Рейтинг@Mail.ru
На программу социальной газификации в 2026 году выделят миллиард рублей - РИА Новости Крым, 10.01.2026
На программу социальной газификации в 2026 году выделят миллиард рублей
На программу социальной газификации в 2026 году выделят миллиард рублей - РИА Новости Крым, 10.01.2026
На программу социальной газификации в 2026 году выделят миллиард рублей
Один миллиард рублей будет выделен в 2026 году на программу социальной газификации россиян. Об этом сообщили в правительстве. РИА Новости Крым, 10.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Один миллиард рублей будет выделен в 2026 году на программу социальной газификации россиян. Об этом сообщили в правительстве.Отмечается, что участникам программы, имеющим право на льготы, будет предоставлена субсидия в размере 100 тысяч рублей на приобретение оборудования и проведение работ по подключению домов к газовым сетям.На поддержку государства могут рассчитывать многодетные семьи, люди с невысокими доходами, участники спецоперации и члены их семей, инвалиды I группы, ветераны Великой Отечественной войны и те, кто ухаживают за детьми-инвалидами, напомнили в правительстве.В декабре сообщалось, что Крым до конца 2025 года получил от правительства на социальную газификацию 33 млн рублей, а Севастополь – 14,7 миллионов. Ранее сообщалось, что уровень газификации в Крыму, согласно планам, должен к 2028 году составить 86%.
россия, правительство россии, бесплатная газификация в россии, новости, льгота, общество, жкх
На программу социальной газификации в 2026 году выделят миллиард рублей

Правительство России выделит миллиард рублей на социальную газификацию в 2026 году

11:56 10.01.2026
 
© КрымгазсетиСотрудник предприятия "Крымгазсети"
Сотрудник предприятия Крымгазсети
© Крымгазсети
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Один миллиард рублей будет выделен в 2026 году на программу социальной газификации россиян. Об этом сообщили в правительстве.
Отмечается, что участникам программы, имеющим право на льготы, будет предоставлена субсидия в размере 100 тысяч рублей на приобретение оборудования и проведение работ по подключению домов к газовым сетям.
"Всего в 2026 году на поддержку льготников по программе социальной газификации планируется направить 1 млрд рублей", - сказано в сообщении.
На поддержку государства могут рассчитывать многодетные семьи, люди с невысокими доходами, участники спецоперации и члены их семей, инвалиды I группы, ветераны Великой Отечественной войны и те, кто ухаживают за детьми-инвалидами, напомнили в правительстве.
В декабре сообщалось, что Крым до конца 2025 года получил от правительства на социальную газификацию 33 млн рублей, а Севастополь – 14,7 миллионов. Ранее сообщалось, что уровень газификации в Крыму, согласно планам, должен к 2028 году составить 86%.
