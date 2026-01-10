https://crimea.ria.ru/20260110/na-kubani-predupredili-ob-opasnosti-razliva-reki-pshish-1152285656.html
На Кубани предупредили об опасности разлива реки Пшиш
На Кубани предупредили об опасности разлива реки Пшиш
В Краснодарском крае уровень воды в реке Пшиш поднялся до опасных отметок. Об этом сообщили в оперштабе Кубани. РИА Новости Крым, 10.01.2026
2026-01-10T13:59
2026-01-10T13:59
2026-01-10T13:28
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае уровень воды в реке Пшиш поднялся до опасных отметок. Об этом сообщили в оперштабе Кубани.При этом на остальных реках Краснодарского края уровень воды нормализуется. Гидрологическая обстановка в норме, добавили в оперативном штабе.Уровень воды в реках края начал расти 9 января после обильных снегопадов. Сообщалось об опасных отметках в реках в Северском и Апшеронском районах, Туапсинском муниципальном округе, Геленджике.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Снегопад на Кубани обвалил крыши домов и обесточил 43 тысячи человекЭнергетики Кубани вернули свет в дома более 90% обесточенных потребителейНа Кубани полностью восстановлено ж/д сообщение после снегопадов
