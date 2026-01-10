Рейтинг@Mail.ru
На Кубани предупредили об опасности разлива реки Пшиш - РИА Новости Крым, 10.01.2026
На Кубани предупредили об опасности разлива реки Пшиш
На Кубани предупредили об опасности разлива реки Пшиш - РИА Новости Крым, 10.01.2026
На Кубани предупредили об опасности разлива реки Пшиш
В Краснодарском крае уровень воды в реке Пшиш поднялся до опасных отметок. Об этом сообщили в оперштабе Кубани. РИА Новости Крым, 10.01.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0a/1152285540_0:200:3072:1928_1920x0_80_0_0_da2bf4c90671a6ca9c3677b65220f6eb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае уровень воды в реке Пшиш поднялся до опасных отметок. Об этом сообщили в оперштабе Кубани.При этом на остальных реках Краснодарского края уровень воды нормализуется. Гидрологическая обстановка в норме, добавили в оперативном штабе.Уровень воды в реках края начал расти 9 января после обильных снегопадов. Сообщалось об опасных отметках в реках в Северском и Апшеронском районах, Туапсинском муниципальном округе, Геленджике.
На Кубани предупредили об опасности разлива реки Пшиш

На Кубани река Пшиш поднялась до опасных отметок

13:59 10.01.2026
 
© РИА Новости . Николай Хижняк / Перейти в фотобанкМост через реку Пшиш на Кубани
© РИА Новости . Николай Хижняк
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае уровень воды в реке Пшиш поднялся до опасных отметок. Об этом сообщили в оперштабе Кубани.
"В Белореченском районе поднялся уровень воды в реке Пшиш. Утром 10 января он достиг неблагоприятных отметок. Вода в реке продолжает прибывать. Ведется наблюдение", - говорится в сообщении.
При этом на остальных реках Краснодарского края уровень воды нормализуется. Гидрологическая обстановка в норме, добавили в оперативном штабе.
Уровень воды в реках края начал расти 9 января после обильных снегопадов. Сообщалось об опасных отметках в реках в Северском и Апшеронском районах, Туапсинском муниципальном округе, Геленджике.
