На горнолыжном курорте Шерегеш туристы поймали кишечную инфекцию в баре
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Два случая заражения кишечной инфекцией у туристов в Шерегеше подтвердил Роспотребнадзор, началось эпидрасследование, пишет РИА Новости со ссылкой на отделение ведомства по Кемеровской области.Ранее в соцсетях появились сообщения о массовом отравлении на горнолыжном курорте в Шерегеше. Сообщалось, что более десяти отдыхающих столкнулись с одинаковыми симптомами - тошнотой, рвотой, диареей, повышенной температурой и головной болью.Отмечается, что норовирус выявлен у персонала кафе‑бара, сотрудники отстранены от работы. Кроме того, в ходе эпидрасследования специалистами управления на пищеблоке кафе выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Заведение временно закрыли. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, добавили в Роспотребнадзоре.
18:15 10.01.2026 (обновлено: 18:21 10.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Два случая заражения кишечной инфекцией у туристов в Шерегеше подтвердил Роспотребнадзор, началось эпидрасследование, пишет РИА Новости со ссылкой на отделение ведомства по Кемеровской области.
Ранее в соцсетях появились сообщения о массовом отравлении на горнолыжном курорте в Шерегеше. Сообщалось, что более десяти отдыхающих столкнулись с одинаковыми симптомами - тошнотой, рвотой, диареей, повышенной температурой и головной болью.
"Специалистами управления Роспотребнадзора по Кемеровской области - Кузбассу незамедлительно начато эпидемиологическое расследование после поступления информации 7 января 2026 года, в ходе которого установлены два случая кишечной инфекции у туристов, воспользовавшихся услугами кафе‑бара на горнолыжном курорте Шерегеш", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что норовирус выявлен у персонала кафе‑бара, сотрудники отстранены от работы. Кроме того, в ходе эпидрасследования специалистами управления на пищеблоке кафе выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.
"При лабораторном обследовании персонала кафе у четырех работников выявлен тот же возбудитель. Сотрудники немедленно отстранены от работы", - рассказали в ведомстве.
Заведение временно закрыли. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, добавили в Роспотребнадзоре.
