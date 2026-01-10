Рейтинг@Mail.ru
На горнолыжном курорте Шерегеш туристы поймали кишечную инфекцию в баре
https://crimea.ria.ru/20260110/na-gornolyzhnom-kurorte-sheregesh-turisty-poymali-kishechnuyu-infektsiyu-v-bare-1152293188.html
На горнолыжном курорте Шерегеш туристы поймали кишечную инфекцию в баре
На горнолыжном курорте Шерегеш туристы поймали кишечную инфекцию в баре - РИА Новости Крым, 10.01.2026
На горнолыжном курорте Шерегеш туристы поймали кишечную инфекцию в баре
Два случая заражения кишечной инфекцией у туристов в Шерегеше подтвердил Роспотребнадзор, началось эпидрасследование, пишет РИА Новости со ссылкой на отделение... РИА Новости Крым, 10.01.2026
кемеровская область
отравление
массовое отравление
роспотребнадзор
новости
общество
здоровье
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Два случая заражения кишечной инфекцией у туристов в Шерегеше подтвердил Роспотребнадзор, началось эпидрасследование, пишет РИА Новости со ссылкой на отделение ведомства по Кемеровской области.Ранее в соцсетях появились сообщения о массовом отравлении на горнолыжном курорте в Шерегеше. Сообщалось, что более десяти отдыхающих столкнулись с одинаковыми симптомами - тошнотой, рвотой, диареей, повышенной температурой и головной болью.Отмечается, что норовирус выявлен у персонала кафе‑бара, сотрудники отстранены от работы. Кроме того, в ходе эпидрасследования специалистами управления на пищеблоке кафе выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Заведение временно закрыли. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, добавили в Роспотребнадзоре.
кемеровская область, отравление, массовое отравление, роспотребнадзор, новости, общество, здоровье
На горнолыжном курорте Шерегеш туристы поймали кишечную инфекцию в баре

В Шерегеше выявили два случая кишечной инфекции у туристов после посещения бара

18:15 10.01.2026 (обновлено: 18:21 10.01.2026)
 
© РИА Новости . Алексей КуденкоКапельница
Капельница - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© РИА Новости . Алексей Куденко
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Два случая заражения кишечной инфекцией у туристов в Шерегеше подтвердил Роспотребнадзор, началось эпидрасследование, пишет РИА Новости со ссылкой на отделение ведомства по Кемеровской области.
Ранее в соцсетях появились сообщения о массовом отравлении на горнолыжном курорте в Шерегеше. Сообщалось, что более десяти отдыхающих столкнулись с одинаковыми симптомами - тошнотой, рвотой, диареей, повышенной температурой и головной болью.

"Специалистами управления Роспотребнадзора по Кемеровской области - Кузбассу незамедлительно начато эпидемиологическое расследование после поступления информации 7 января 2026 года, в ходе которого установлены два случая кишечной инфекции у туристов, воспользовавшихся услугами кафе‑бара на горнолыжном курорте Шерегеш", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что норовирус выявлен у персонала кафе‑бара, сотрудники отстранены от работы. Кроме того, в ходе эпидрасследования специалистами управления на пищеблоке кафе выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

"При лабораторном обследовании персонала кафе у четырех работников выявлен тот же возбудитель. Сотрудники немедленно отстранены от работы", - рассказали в ведомстве.

Заведение временно закрыли. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, добавили в Роспотребнадзоре.
Кемеровская областьОтравлениеМассовое отравлениеРоспотребнадзорНовостиОбществоЗдоровье
 
