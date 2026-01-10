https://crimea.ria.ru/20260110/na-gornolyzhnom-kurorte-sheregesh-turisty-poymali-kishechnuyu-infektsiyu-v-bare-1152293188.html

На горнолыжном курорте Шерегеш туристы поймали кишечную инфекцию в баре

На горнолыжном курорте Шерегеш туристы поймали кишечную инфекцию в баре - РИА Новости Крым, 10.01.2026

На горнолыжном курорте Шерегеш туристы поймали кишечную инфекцию в баре

Два случая заражения кишечной инфекцией у туристов в Шерегеше подтвердил Роспотребнадзор, началось эпидрасследование

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Два случая заражения кишечной инфекцией у туристов в Шерегеше подтвердил Роспотребнадзор, началось эпидрасследование, пишет РИА Новости со ссылкой на отделение ведомства по Кемеровской области.Ранее в соцсетях появились сообщения о массовом отравлении на горнолыжном курорте в Шерегеше. Сообщалось, что более десяти отдыхающих столкнулись с одинаковыми симптомами - тошнотой, рвотой, диареей, повышенной температурой и головной болью.Отмечается, что норовирус выявлен у персонала кафе‑бара, сотрудники отстранены от работы. Кроме того, в ходе эпидрасследования специалистами управления на пищеблоке кафе выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Заведение временно закрыли. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, добавили в Роспотребнадзоре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

