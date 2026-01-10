https://crimea.ria.ru/20260110/moskvu-nakryl-rekordnyy-za-polveka-snegopad-1152281814.html

Москву накрыл рекордный за полвека снегопад

Москву накрыл рекордный за полвека снегопад

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. На Москву обрушился сильнейший снегопад, побив рекорд 56-летней давности. За сутки выпало 42 процента от месячной нормы осадков, в аэропорту Шереметьево вводили ограничение на вылет самолетов, задерживаются десятки московских рейсов. Что известно о ситуации – в материале РИА Новости Крым.Снежные завалы в МосквеПо его словам, для девятого января был побит рекорд 1976 года, когда в Москве выпало 12,9 миллиметра осадков. До повторения суточного рекорда всего января, который держится с далекого 1970 года, не хватило буквально одного миллиметра подчеркнул собеседник, уточнив, что такого "снежного армагеддона" в Москве в середине зимы не было последние 56 лет.Он добавил, что в субботу высота снежного покрова в Москве достигла 39 сантиметров, в Подмосковье выросли полуметровые сугробы."Много снега в Михайловском - 43 сантиметра, Серпухове - 40 сантиметров, Павловском Посаде - 39 сантиметров, Наро-Фоминске - 37 сантиметров, Волоколамске и Подмосковной - 36 сантиметров, Клину - 32 сантиметра. Прирост снежного покрова прекратится", - добавил эксперт."Городские службы круглосуточно ликвидируют последствия сильного снегопада. В течение всего светового дня освобождаются от снега дворы, очищаются крыши жилых домов и выступающие элементы фасадов зданий", - говорится в сообщении столичного комплекса городского хозяйства.Из-за непогоды задерживаются самолетыВ аэропорту Шереметьево были введены ограничения на прием самолетов, при этом все рейсы на вылет выполнятся в полном объеме, сообщили в авиагавани. Часть самолетов отправляют на запасные аэродромы в Нижний Новгород и во "Внуково".На данный момент московские рейсы задерживаются в аэропорту Горно-Алтайска, не по расписанию ждут и рейсы в екатеринбургском аэропорту "Кольцово" из-за введенных ограничений в столичном "Шереметьево", два самолета вернулись на место стоянки, сообщила пресс-служба "Кольцово". Несколько московских авиарейсов задерживаются на прилет и вылет в аэропортах Уфы, Ижевска и Оренбурга.Авиарейсы в Москву задерживаются сразу в нескольких городах Сибири, информирует Западно-Сибирская транспортная прокуратура.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Волны до 5 метров: повторится ли в Севастополе "шторм века" на выходныхКрыму угрожают подтопления - кто в зоне рискаШторм будет бушевать в Крыму все выходные

