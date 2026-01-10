Москву накрыл рекордный за полвека снегопад
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. На Москву обрушился сильнейший снегопад, побив рекорд 56-летней давности. За сутки выпало 42 процента от месячной нормы осадков, в аэропорту Шереметьево вводили ограничение на вылет самолетов, задерживаются десятки московских рейсов.
Что известно о ситуации – в материале РИА Новости Крым.
Снежные завалы в Москве
"Снежная эпопея, разыгравшаяся в Центральной России минувшей пятницей, завершилась рекордным снегопадом, который парализовал транспортное наземное и авиасообщение", - рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец РИА Новости.
По его словам, для девятого января был побит рекорд 1976 года, когда в Москве выпало 12,9 миллиметра осадков. До повторения суточного рекорда всего января, который держится с далекого 1970 года, не хватило буквально одного миллиметра подчеркнул собеседник, уточнив, что такого "снежного армагеддона" в Москве в середине зимы не было последние 56 лет.
Снег в Москве и Подмосковье
Он добавил, что в субботу высота снежного покрова в Москве достигла 39 сантиметров, в Подмосковье выросли полуметровые сугробы.
"Много снега в Михайловском - 43 сантиметра, Серпухове - 40 сантиметров, Павловском Посаде - 39 сантиметров, Наро-Фоминске - 37 сантиметров, Волоколамске и Подмосковной - 36 сантиметров, Клину - 32 сантиметра. Прирост снежного покрова прекратится", - добавил эксперт.
"Городские службы круглосуточно ликвидируют последствия сильного снегопада. В течение всего светового дня освобождаются от снега дворы, очищаются крыши жилых домов и выступающие элементы фасадов зданий", - говорится в сообщении столичного комплекса городского хозяйства.
Снегопад в Москве
Из-за непогоды задерживаются самолеты
В аэропорту Шереметьево были введены ограничения на прием самолетов, при этом все рейсы на вылет выполнятся в полном объеме, сообщили в авиагавани. Часть самолетов отправляют на запасные аэродромы в Нижний Новгород и во "Внуково".
На данный момент московские рейсы задерживаются в аэропорту Горно-Алтайска, не по расписанию ждут и рейсы в екатеринбургском аэропорту "Кольцово" из-за введенных ограничений в столичном "Шереметьево", два самолета вернулись на место стоянки, сообщила пресс-служба "Кольцово". Несколько московских авиарейсов задерживаются на прилет и вылет в аэропортах Уфы, Ижевска и Оренбурга.
Авиарейсы в Москву задерживаются сразу в нескольких городах Сибири, информирует Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Снегоуборочная техника на Садовом кольце в Москве. В ночь на 9 января Москву и Подмосковье накрыл циклон "Фрэнсис". За ночь выпало две трети месячной нормы осадков.
Снегоуборочная техника на Садовом кольце в Москве. В ночь на 9 января Москву и Подмосковье накрыл циклон "Фрэнсис". За ночь выпало две трети месячной нормы осадков.
Автомобиль скорой помощи во время снегопада в Москве. В ночь на 9 января Москву и Подмосковье накрыл циклон "Фрэнсис". За ночь выпало две трети месячной нормы осадков.
Автомобиль скорой помощи во время снегопада в Москве. В ночь на 9 января Москву и Подмосковье накрыл циклон "Фрэнсис". За ночь выпало две трети месячной нормы осадков.
Люди во время снегопада на Красной площади в Москве. В ночь на 9 января Москву и Подмосковье накрыл циклон "Фрэнсис". За ночь выпало две трети месячной нормы осадков.
Люди во время снегопада на Красной площади в Москве. В ночь на 9 января Москву и Подмосковье накрыл циклон "Фрэнсис". За ночь выпало две трети месячной нормы осадков.
Курьеры службы доставки в Москве. В ночь на 9 января Москву и Подмосковье накрыл циклон "Фрэнсис". За ночь выпало две трети месячной нормы осадков.
Курьеры службы доставки в Москве. В ночь на 9 января Москву и Подмосковье накрыл циклон "Фрэнсис". За ночь выпало две трети месячной нормы осадков.
Пешеходный переход в Москве. В ночь на 9 января Москву и Подмосковье накрыл циклон "Фрэнсис". За ночь выпало две трети месячной нормы осадков.
Пешеходный переход в Москве. В ночь на 9 января Москву и Подмосковье накрыл циклон "Фрэнсис". За ночь выпало две трети месячной нормы осадков.
