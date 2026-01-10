Рейтинг@Mail.ru
Москву накрыл рекордный за полвека снегопад - РИА Новости Крым, 10.01.2026
Москву накрыл рекордный за полвека снегопад
Москву накрыл рекордный за полвека снегопад - РИА Новости Крым, 10.01.2026
Москву накрыл рекордный за полвека снегопад
56-летней давности. За сутки выпало 42 процента от месячной нормы осадков, в аэропорту Шереметьево вводили ограничение на вылет самолетов, задерживаются десятки
2026-01-10T10:24
2026-01-10T10:24
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. На Москву обрушился сильнейший снегопад, побив рекорд 56-летней давности. За сутки выпало 42 процента от месячной нормы осадков, в аэропорту Шереметьево вводили ограничение на вылет самолетов, задерживаются десятки московских рейсов. Что известно о ситуации – в материале РИА Новости Крым.Снежные завалы в МосквеПо его словам, для девятого января был побит рекорд 1976 года, когда в Москве выпало 12,9 миллиметра осадков. До повторения суточного рекорда всего января, который держится с далекого 1970 года, не хватило буквально одного миллиметра подчеркнул собеседник, уточнив, что такого "снежного армагеддона" в Москве в середине зимы не было последние 56 лет.Он добавил, что в субботу высота снежного покрова в Москве достигла 39 сантиметров, в Подмосковье выросли полуметровые сугробы."Много снега в Михайловском - 43 сантиметра, Серпухове - 40 сантиметров, Павловском Посаде - 39 сантиметров, Наро-Фоминске - 37 сантиметров, Волоколамске и Подмосковной - 36 сантиметров, Клину - 32 сантиметра. Прирост снежного покрова прекратится", - добавил эксперт."Городские службы круглосуточно ликвидируют последствия сильного снегопада. В течение всего светового дня освобождаются от снега дворы, очищаются крыши жилых домов и выступающие элементы фасадов зданий", - говорится в сообщении столичного комплекса городского хозяйства.Из-за непогоды задерживаются самолетыВ аэропорту Шереметьево были введены ограничения на прием самолетов, при этом все рейсы на вылет выполнятся в полном объеме, сообщили в авиагавани. Часть самолетов отправляют на запасные аэродромы в Нижний Новгород и во "Внуково".На данный момент московские рейсы задерживаются в аэропорту Горно-Алтайска, не по расписанию ждут и рейсы в екатеринбургском аэропорту "Кольцово" из-за введенных ограничений в столичном "Шереметьево", два самолета вернулись на место стоянки, сообщила пресс-служба "Кольцово". Несколько московских авиарейсов задерживаются на прилет и вылет в аэропортах Уфы, Ижевска и Оренбурга.Авиарейсы в Москву задерживаются сразу в нескольких городах Сибири, информирует Западно-Сибирская транспортная прокуратура.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Волны до 5 метров: повторится ли в Севастополе "шторм века" на выходныхКрыму угрожают подтопления - кто в зоне рискаШторм будет бушевать в Крыму все выходные
Москву накрыл рекордный за полвека снегопад

На Москву обрушился рекордный за 56 лет снегопад

10:24 10.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. На Москву обрушился сильнейший снегопад, побив рекорд 56-летней давности. За сутки выпало 42 процента от месячной нормы осадков, в аэропорту Шереметьево вводили ограничение на вылет самолетов, задерживаются десятки московских рейсов.
Что известно о ситуации – в материале РИА Новости Крым.

Снежные завалы в Москве

"Снежная эпопея, разыгравшаяся в Центральной России минувшей пятницей, завершилась рекордным снегопадом, который парализовал транспортное наземное и авиасообщение", - рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец РИА Новости.
По его словам, для девятого января был побит рекорд 1976 года, когда в Москве выпало 12,9 миллиметра осадков. До повторения суточного рекорда всего января, который держится с далекого 1970 года, не хватило буквально одного миллиметра подчеркнул собеседник, уточнив, что такого "снежного армагеддона" в Москве в середине зимы не было последние 56 лет.
Он добавил, что в субботу высота снежного покрова в Москве достигла 39 сантиметров, в Подмосковье выросли полуметровые сугробы.
"Много снега в Михайловском - 43 сантиметра, Серпухове - 40 сантиметров, Павловском Посаде - 39 сантиметров, Наро-Фоминске - 37 сантиметров, Волоколамске и Подмосковной - 36 сантиметров, Клину - 32 сантиметра. Прирост снежного покрова прекратится", - добавил эксперт.
"Городские службы круглосуточно ликвидируют последствия сильного снегопада. В течение всего светового дня освобождаются от снега дворы, очищаются крыши жилых домов и выступающие элементы фасадов зданий", - говорится в сообщении столичного комплекса городского хозяйства.
Из-за непогоды задерживаются самолеты

В аэропорту Шереметьево были введены ограничения на прием самолетов, при этом все рейсы на вылет выполнятся в полном объеме, сообщили в авиагавани. Часть самолетов отправляют на запасные аэродромы в Нижний Новгород и во "Внуково".
На данный момент московские рейсы задерживаются в аэропорту Горно-Алтайска, не по расписанию ждут и рейсы в екатеринбургском аэропорту "Кольцово" из-за введенных ограничений в столичном "Шереметьево", два самолета вернулись на место стоянки, сообщила пресс-служба "Кольцово". Несколько московских авиарейсов задерживаются на прилет и вылет в аэропортах Уфы, Ижевска и Оренбурга.
Авиарейсы в Москву задерживаются сразу в нескольких городах Сибири, информирует Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
