Мощное землетрясение произошло в Индонезии

Сильное землетрясение магнитудой 7,1 произошло вечером в субботу у берегов Индонезии. Об этом сообщает Агентство метеорологии, климатологии и геофизики страны. РИА Новости Крым, 10.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Сильное землетрясение магнитудой 7,1 произошло вечером в субботу у берегов Индонезии. Об этом сообщает Агентство метеорологии, климатологии и геофизики страны.Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы в 21:58 по местному времени.Специалисты предупредили о возможных афтершоках. Ранее в субботу у берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8.В минувший вторник в японской префектуре Симанэ за 16 минут зафиксировали четыре землетрясения. Их магнитуда составила 6,2, 4,5, 5,1 и 3,8. В течение суток там произошло 33 подземных толчка.Кроме того, в ночь на вторник в Тихом океане и Охотском море вблизи побережья северных и южных Курил произошли землетрясения магнитудой 4,2 и 5,3.4 января подземные толчки магнитудой 4,1 зафиксировали в Сочи. По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине 10 километров, в 39 километрах к северо-западу от Сочи и в 9 километрах к юго-востоку от Лазаревского.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

