Мощное землетрясение произошло в Индонезии, 10.01.2026
Мощное землетрясение произошло в Индонезии
Мощное землетрясение произошло в Индонезии - РИА Новости Крым, 10.01.2026
Мощное землетрясение произошло в Индонезии
Сильное землетрясение магнитудой 7,1 произошло вечером в субботу у берегов Индонезии. Об этом сообщает Агентство метеорологии, климатологии и геофизики страны. РИА Новости Крым, 10.01.2026
2026-01-10T20:22
2026-01-10T20:22
индонезия
землетрясение
стихия
сейсмология
в мире
происшествия
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Сильное землетрясение магнитудой 7,1 произошло вечером в субботу у берегов Индонезии. Об этом сообщает Агентство метеорологии, климатологии и геофизики страны.Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы в 21:58 по местному времени.Специалисты предупредили о возможных афтершоках. Ранее в субботу у берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8.В минувший вторник в японской префектуре Симанэ за 16 минут зафиксировали четыре землетрясения. Их магнитуда составила 6,2, 4,5, 5,1 и 3,8. В течение суток там произошло 33 подземных толчка.Кроме того, в ночь на вторник в Тихом океане и Охотском море вблизи побережья северных и южных Курил произошли землетрясения магнитудой 4,2 и 5,3.4 января подземные толчки магнитудой 4,1 зафиксировали в Сочи. По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине 10 километров, в 39 километрах к северо-западу от Сочи и в 9 километрах к юго-востоку от Лазаревского.
индонезия
индонезия, землетрясение, стихия, сейсмология, в мире, происшествия, новости
Мощное землетрясение произошло в Индонезии

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,1

20:22 10.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Сильное землетрясение магнитудой 7,1 произошло вечером в субботу у берегов Индонезии. Об этом сообщает Агентство метеорологии, климатологии и геофизики страны.
Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы в 21:58 по местному времени.
"Эпицентр землетрясения находился в 52 км к юго-востоку от административного центра архипелага Талауд Мелонгуане в провинции Северный Сулавеси, гипоцентр залегал на глубине 17 км2, - сказано в сообщении.
Специалисты предупредили о возможных афтершоках.
Ранее в субботу у берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8.
В минувший вторник в японской префектуре Симанэ за 16 минут зафиксировали четыре землетрясения. Их магнитуда составила 6,2, 4,5, 5,1 и 3,8. В течение суток там произошло 33 подземных толчка.
Кроме того, в ночь на вторник в Тихом океане и Охотском море вблизи побережья северных и южных Курил произошли землетрясения магнитудой 4,2 и 5,3.
4 января подземные толчки магнитудой 4,1 зафиксировали в Сочи. По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине 10 километров, в 39 километрах к северо-западу от Сочи и в 9 километрах к юго-востоку от Лазаревского.
