Крымское отделение Русского географического общества: итоги 2025 года

Крымское отделение Русского географического общества: итоги 2025 года - РИА Новости Крым, 10.01.2026

Крымское отделение Русского географического общества: итоги 2025 года

Президент России, председатель попечительского совета РГО Владимир Путин предложил сделать 2027 год годом географии.

2026-01-10T09:07

2026-01-10T09:07

2026-01-10T09:07

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Президент России, председатель попечительского совета РГО Владимир Путин предложил сделать 2027 год годом географии. Об итогах работы в 2025 году и планах на будущее Крымского отделения Русского географического общества (РГО) в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель регионального общества Геннадий Самохин.Около 200 мероприятий было проведено обществом в ушедшем году, сообщил он.2027 год, объявленный годом географии, убежден он, будет объединять основные направления нашей географичности. "Это, безусловно, Арктика и Дальний Восток, мы прирастаем этими территориями. И если говорить о развитии внутреннего туризма, будем стараться сделать так, чтобы все люди хотели поехать посмотреть необычности наших мест", – добавил географ.Сегодня в крымском отделении географического общества работают одиннадцать региональных отделений, уточнил Самохин."Самые активные люди, которые находятся в Судаке, в Керчи, в Феодосии, в других регионах, в Ялте, в Алуште, на своих местах поднимают вокруг себя такую красивую ауру географичности, создают мероприятия для детей и взрослых, лектории и путешествия", – рассказал собеседник.По информации председателя, Крымское отделение РГО помогает возрождать географическую деятельность и на новых территориях РФ."В прошлом году у нас была прекраснейшая экспедиция по Приазовью. Все шесть приазовских регионов, Ростовская область и Краснодарский край. Мы по шести регионам сделали экспедицию с точки зрения исследования туристического рекреационного потенциала впервые за всю историю Приазовья", – поделился гость эфира.Также Геннадий Самохин отметил, что налажено взаимодействие по линии молодежного клуба, по линии общения с гражданскими администрациями Запорожской и Херсонской областей. "Взаимодействие есть, есть совместные проекты, которые мы уже осуществляем. Это проект по исследованию Приазовья, проекты по обучению студентов. Уже несколько конференций проводились в Бердянске по развитию туризма", – дополнил ученый.Ярким событием 2025 года стало мероприятие РГО вместе с коллегами, когда впервые в мире проложили оптоволоконный кабель на глубину два километра в одной из самых глубоких пещер мира, пещере Крубера в Абхазии. К трансляции также были подключены космонавты МКС."Безусловно, это был такой медийный прорыв, но главное то, что мы хотим изучать под землей. Потому что подземные знания очень скудные по сравнению даже с космосом. Космические пространства намного лучше изучены, чем подземное пространство. И на этот оптоволоконный кабель мы пытались нанизать датчики, которые будут показывать в режиме онлайн параметры подземной среды", – разъяснил ученый.Планы на 2026 годВ планах крымского отделения РГО на будущее – продолжить научно-исследовательскую работу в пещере Таврида, открытой недавно на полуострове.Также в 2026 году отделением планируется совместный проект с Калмыкией. "Крым очень многообразен, но чаще внимание уделяют крымским горам, Южному берегу и практически не рассказывают о крымской степи. Мы хотим вернуть любовь к степи, так как это делают в Калмыкии. Наша степь очень разнообразна. Весной цветущая степь – это вообще красота. Вот это все мы хотим показать в совместном проекте с Калмыкией", – поделился планами гость эфира.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

