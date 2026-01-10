https://crimea.ria.ru/20260110/krymskoe-otdelenie-russkogo-geograficheskogo-obschestva-itogi-2025-goda-1151833330.html
Крымское отделение Русского географического общества: итоги 2025 года
Крымское отделение Русского географического общества: итоги 2025 года - РИА Новости Крым, 10.01.2026
Крымское отделение Русского географического общества: итоги 2025 года
Президент России, председатель попечительского совета РГО Владимир Путин предложил сделать 2027 год годом географии. Об итогах работы в 2025 году и планах на... РИА Новости Крым, 10.01.2026
2026-01-10T09:07
2026-01-10T09:07
2026-01-10T09:07
радио "спутник в крыму"
геннадий самохин
рго (русское географическое общество)
крым
туризм в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/15/1124236760_0:68:1280:788_1920x0_80_0_0_1fef31782f59737cfddb7a5b31dd953c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Президент России, председатель попечительского совета РГО Владимир Путин предложил сделать 2027 год годом географии. Об итогах работы в 2025 году и планах на будущее Крымского отделения Русского географического общества (РГО) в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель регионального общества Геннадий Самохин.Около 200 мероприятий было проведено обществом в ушедшем году, сообщил он.2027 год, объявленный годом географии, убежден он, будет объединять основные направления нашей географичности. "Это, безусловно, Арктика и Дальний Восток, мы прирастаем этими территориями. И если говорить о развитии внутреннего туризма, будем стараться сделать так, чтобы все люди хотели поехать посмотреть необычности наших мест", – добавил географ.Сегодня в крымском отделении географического общества работают одиннадцать региональных отделений, уточнил Самохин."Самые активные люди, которые находятся в Судаке, в Керчи, в Феодосии, в других регионах, в Ялте, в Алуште, на своих местах поднимают вокруг себя такую красивую ауру географичности, создают мероприятия для детей и взрослых, лектории и путешествия", – рассказал собеседник.По информации председателя, Крымское отделение РГО помогает возрождать географическую деятельность и на новых территориях РФ."В прошлом году у нас была прекраснейшая экспедиция по Приазовью. Все шесть приазовских регионов, Ростовская область и Краснодарский край. Мы по шести регионам сделали экспедицию с точки зрения исследования туристического рекреационного потенциала впервые за всю историю Приазовья", – поделился гость эфира.Также Геннадий Самохин отметил, что налажено взаимодействие по линии молодежного клуба, по линии общения с гражданскими администрациями Запорожской и Херсонской областей. "Взаимодействие есть, есть совместные проекты, которые мы уже осуществляем. Это проект по исследованию Приазовья, проекты по обучению студентов. Уже несколько конференций проводились в Бердянске по развитию туризма", – дополнил ученый.Ярким событием 2025 года стало мероприятие РГО вместе с коллегами, когда впервые в мире проложили оптоволоконный кабель на глубину два километра в одной из самых глубоких пещер мира, пещере Крубера в Абхазии. К трансляции также были подключены космонавты МКС."Безусловно, это был такой медийный прорыв, но главное то, что мы хотим изучать под землей. Потому что подземные знания очень скудные по сравнению даже с космосом. Космические пространства намного лучше изучены, чем подземное пространство. И на этот оптоволоконный кабель мы пытались нанизать датчики, которые будут показывать в режиме онлайн параметры подземной среды", – разъяснил ученый.Планы на 2026 годВ планах крымского отделения РГО на будущее – продолжить научно-исследовательскую работу в пещере Таврида, открытой недавно на полуострове.Также в 2026 году отделением планируется совместный проект с Калмыкией. "Крым очень многообразен, но чаще внимание уделяют крымским горам, Южному берегу и практически не рассказывают о крымской степи. Мы хотим вернуть любовь к степи, так как это делают в Калмыкии. Наша степь очень разнообразна. Весной цветущая степь – это вообще красота. Вот это все мы хотим показать в совместном проекте с Калмыкией", – поделился планами гость эфира.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
https://crimea.ria.ru/20250809/80-let-nazad-v-krymu-poyavilsya-filial-russkogo-geograficheskogo-obschestva-1148605250.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/15/1124236760_71:0:1211:855_1920x0_80_0_0_aa2a221d2507a7d1bac5b25bd434e42d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
геннадий самохин, рго (русское географическое общество), крым, туризм в крыму
Крымское отделение Русского географического общества: итоги 2025 года
Итоги 2025 года представило Крымское отделение Русского географического общества
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым
. Президент России, председатель попечительского совета РГО Владимир Путин предложил сделать 2027 год годом географии
. Об итогах работы в 2025 году и планах на будущее Крымского отделения Русского географического общества (РГО) в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал председатель регионального общества Геннадий Самохин.
Около 200 мероприятий было проведено обществом в ушедшем году, сообщил он.
"На мой взгляд самое знаковое событие – Съезд Русского географического общества в Москве, где председатель попечительского совета РГО, президент нашей страны Владимир Путин и президент РГО Сергей Шойгу обозначили главные направления развития и проблемы, которые сейчас есть в географии", – рассказал Геннадий Самохин.
2027 год, объявленный годом географии, убежден он, будет объединять основные направления нашей географичности.
"Это, безусловно, Арктика и Дальний Восток, мы прирастаем этими территориями. И если говорить о развитии внутреннего туризма, будем стараться сделать так, чтобы все люди хотели поехать посмотреть необычности наших мест", – добавил географ.
Сегодня в крымском отделении географического общества работают одиннадцать региональных отделений, уточнил Самохин.
"Самые активные люди, которые находятся в Судаке, в Керчи, в Феодосии, в других регионах, в Ялте, в Алуште, на своих местах поднимают вокруг себя такую красивую ауру географичности, создают мероприятия для детей и взрослых, лектории и путешествия", – рассказал собеседник.
По информации председателя, Крымское отделение РГО помогает возрождать географическую деятельность и на новых территориях РФ.
"В прошлом году у нас была прекраснейшая экспедиция по Приазовью. Все шесть приазовских регионов, Ростовская область и Краснодарский край. Мы по шести регионам сделали экспедицию с точки зрения исследования туристического рекреационного потенциала впервые за всю историю Приазовья", – поделился гость эфира.
Также Геннадий Самохин отметил, что налажено взаимодействие по линии молодежного клуба, по линии общения с гражданскими администрациями Запорожской и Херсонской областей. "Взаимодействие есть, есть совместные проекты, которые мы уже осуществляем. Это проект по исследованию Приазовья, проекты по обучению студентов. Уже несколько конференций проводились в Бердянске по развитию туризма", – дополнил ученый.
Ярким событием 2025 года стало мероприятие РГО вместе с коллегами, когда впервые в мире проложили оптоволоконный кабель на глубину два километра в одной из самых глубоких пещер мира, пещере Крубера в Абхазии
. К трансляции также были подключены космонавты МКС.
"Безусловно, это был такой медийный прорыв, но главное то, что мы хотим изучать под землей. Потому что подземные знания очень скудные по сравнению даже с космосом. Космические пространства намного лучше изучены, чем подземное пространство. И на этот оптоволоконный кабель мы пытались нанизать датчики, которые будут показывать в режиме онлайн параметры подземной среды", – разъяснил ученый.
Планы на 2026 год
В планах крымского отделения РГО на будущее – продолжить научно-исследовательскую работу в пещере Таврида, открытой недавно на полуострове.
"У нас изначально была разработана научная концепция развития пещеры, состоящая из больших трех блоков – наука, образования и рекреация. И в каждом направлении есть интереснейшие открытия. Развитие палеонтологических открытий, открытия с точки зрения древних животных, более 60 видов животных описано уже в пещере, которым возрастом полтора миллиона лет и более, интереснейшие находки, новые виды, нигде не описывались раньше", – перечислил собеседник.
Также в 2026 году отделением планируется совместный проект с Калмыкией. "Крым очень многообразен, но чаще внимание уделяют крымским горам, Южному берегу и практически не рассказывают о крымской степи. Мы хотим вернуть любовь к степи, так как это делают в Калмыкии. Наша степь очень разнообразна. Весной цветущая степь – это вообще красота. Вот это все мы хотим показать в совместном проекте с Калмыкией", – поделился планами гость эфира.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube