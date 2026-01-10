Рейтинг@Mail.ru
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост закрыли для движения транспорта, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.
2026-01-10T11:52
2026-01-10T11:53
крымский мост
транспорт
новости крыма
срочные новости крыма
крым
ситуация на дорогах крыма
безопасность республики крым и севастополя
логистика
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Крымский мост закрыли для движения транспорта, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра – киевский режим может пытаться атаковать объект. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Кроме того, в Севастополе закрыт рейд.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост, транспорт, новости крыма, срочные новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя, логистика
Крымский мост закрыт

Крымский мост закрыт для движения

11:52 10.01.2026 (обновлено: 11:53 10.01.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Крымский мост закрыли для движения транспорта, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", – сказано в сообщении.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра – киевский режим может пытаться атаковать объект. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.
Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.
Кроме того, в Севастополе закрыт рейд.
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостТранспортНовости КрымаСрочные новости КрымаКрымБезопасность Республики Крым и СевастополяЛогистика
 
