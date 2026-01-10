Крымский мост сейчас – обстановка после возобновления движения
Крымский мост сейчас свободен для проезда после приостановки движения
07:03 10.01.2026 (обновлено: 07:43 10.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Крымский мост после временного закрытия для автомобильного транспорта утром в субботу свободен для проезда со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
Движение по мостовому переходу было приостановлено в 4:31. Запрет действовал более получаса.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - говорится в сообщении.
Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей.
Добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
