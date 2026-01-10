https://crimea.ria.ru/20260110/krymskiy-most-seychas--obstanovka-k-vecheru-subboty-1152292438.html
Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру субботы
Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру субботы - РИА Новости Крым, 10.01.2026
Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру субботы
Перед пунктами досмотра у Крымского моста к вечеру субботы сохраняется очередь со стороны Керчи. Об этом информирует Telegram-канал оперативной информации о...
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Перед пунктами досмотра у Крымского моста к вечеру субботы сохраняется очередь со стороны Керчи. Об этом информирует Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.В субботу на мосту вводили ограничения на проезд. Они действовали около часа. После возобновления движения транспорта с обеих сторон мостового перехода скопилось 515 авто. Два часа назад проезда с обеих сторон мостового перехода ожидали 250 машин.Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей.Добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
