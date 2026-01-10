https://crimea.ria.ru/20260110/krymskiy-most-seychas--obstanovka-k-vecheru-subboty-1152292438.html

Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру субботы

Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру субботы - РИА Новости Крым, 10.01.2026

Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру субботы

Перед пунктами досмотра у Крымского моста к вечеру субботы сохраняется очередь со стороны Керчи. Об этом информирует Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 10.01.2026

2026-01-10T17:17

2026-01-10T17:17

2026-01-10T17:18

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

очереди на крымском мосту

керчь

тамань

транспорт

логистика

новости

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148688160_0:234:2809:1814_1920x0_80_0_0_b1c3e0689c97cd24f0af21deeb1a4d3a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Перед пунктами досмотра у Крымского моста к вечеру субботы сохраняется очередь со стороны Керчи. Об этом информирует Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.В субботу на мосту вводили ограничения на проезд. Они действовали около часа. После возобновления движения транспорта с обеих сторон мостового перехода скопилось 515 авто. Два часа назад проезда с обеих сторон мостового перехода ожидали 250 машин.Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей.Добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260105/dosmotr-na-krymskom-mostu-chto-mozhno-brat-s-soboy-i-kak-bystro-proyti-1152202185.html

крым

крымский мост

керчь

тамань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, керчь, тамань, транспорт, логистика, новости, новости крыма