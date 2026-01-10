Крымский мост открыли для проезда

Рейтинг@Mail.ru
Ситуация на дорогах Крыма
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 10.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Ограничения были введены в 11:52 и действовали около часа. В это же время был закрыт рейд в Севастополе.Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
крымский мост
Новости
крым, крымский мост, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, срочные новости крыма, транспорт, логистика
12:47 10.01.2026 (обновлено: 12:48 10.01.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
Ограничения были введены в 11:52 и действовали около часа. В это же время был закрыт рейд в Севастополе.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – сказано в сообщении.
Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости КрымаСрочные новости КрымаТранспортЛогистика
 
