Крымский мост – сколько ждать проезда сейчас
Крымский мост – сколько ждать проезда сейчас - РИА Новости Крым, 10.01.2026
Крымский мост – сколько ждать проезда сейчас
Очереди перед пунктами досмотра у Крымского моста сокращаются. Сейчас проезда с обеих сторон ожидают 250 машин, сообщили в Telegram-канале оперативной... РИА Новости Крым, 10.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Очереди перед пунктами досмотра у Крымского моста сокращаются. Сейчас проезда с обеих сторон ожидают 250 машин, сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В субботу на мосту вводили ограничения на проезд. Они действовали около часа. После возобновления движения с обеих сторон мостового перехода скопилось 515 авто.Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей.Добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
