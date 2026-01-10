https://crimea.ria.ru/20260110/krymskiy-most--posle-ostanovki-dvizheniya-vyrosli-ocheredi-s-obeikh-storon-1152286137.html

Крымский мост – после остановки движения выросли очереди с обеих сторон

Крымский мост – после остановки движения выросли очереди с обеих сторон - РИА Новости Крым, 10.01.2026

Крымский мост – после остановки движения выросли очереди с обеих сторон

10.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. У Крымского моста после приостановки движения транспорта выросли очереди к пунктам досмотра с обеих сторон. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Ограничения на проезд по мосту были введены в 11:52 и действовали около часа. Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей.Добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

