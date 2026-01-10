Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост – обстановка сейчас - РИА Новости Крым, 10.01.2026
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост – обстановка сейчас
Крымский мост – обстановка сейчас - РИА Новости Крым, 10.01.2026
Крымский мост – обстановка сейчас
К вечеру субботы проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста свободен со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о...
2026-01-10T20:04
2026-01-10T20:04
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. К вечеру субботы проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста свободен со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.В субботу на мосту вводили ограничения на проезд. Они действовали около часа. После возобновления движения транспорта с обеих сторон мостового перехода скопилось 515 авто. Два часа назад проезда с обеих сторон мостового перехода ожидали 250 машин. К 17 часам пробки стали сокращаться.Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей.Добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Крымский мост – обстановка сейчас

Крымский мост сейчас свободен для проезда со стороны Керчи и Тамани

20:04 10.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. К вечеру субботы проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста свободен со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
В субботу на мосту вводили ограничения на проезд. Они действовали около часа. После возобновления движения транспорта с обеих сторон мостового перехода скопилось 515 авто. Два часа назад проезда с обеих сторон мостового перехода ожидали 250 машин. К 17 часам пробки стали сокращаться.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - отмечается в сообщении.
Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей.
Добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
