Крымский мост – обстановка сейчас
Крымский мост – обстановка сейчас - РИА Новости Крым, 10.01.2026
Крымский мост – обстановка сейчас
К 9 утра у Крымского моста освободился проезд со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 10.01.2026
2026-01-10T09:14
2026-01-10T09:14
2026-01-10T09:14
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
очереди на крымском мосту
керчь
тамань
новости
новости крыма
транспорт
логистика
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. К 9 утра у Крымского моста освободился проезд со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Утром движение по мостовому переходу было приостановлено на полчаса. После снятия ограничений проезд к пунктам досмотра был доступен с обеих сторон. Спустя час со стороны Керчи проезда на ручной досмотр ожидали 35 авто.Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей.Добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Крымский мост – обстановка сейчас
