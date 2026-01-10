https://crimea.ria.ru/20260110/krym-na-poroge-shtorma-energetiki-v-rezhime-povyshennoy-gotovnosti-1152290619.html

Крым на пороге шторма: энергетики в режиме повышенной готовности

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Энергетики Крыма перешли в режим повышенной готовности из-за надвигающегося на полуостров Балканского циклона. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Крымэнерго".Ранее председатель Совета министров региона Юрий Гоцанюк предупредил, что в Крыму введен режим повышенной готовности в связи с ожидающимися снегопадами и усилением ветра до 30 метров в секунду. Он отметил, что ресурсоснабжающие организации переходят в круглосуточный режим работы, а республиканский минтранс совместно с Главным управлением МЧС России по региону обязан подготовить места для размещения мобильных пунктов обогрева и питания вдоль трассы "Таврида" и республиканских дорог.В крымском главке МЧС России ранее предупредили об очень сложных погодных условиях в Крыму на ближайшие выходные. Ожидаются сильные осадки, гололедица и штормовой ветер. Высока вероятность заторов на дорогах и подтоплений населенных пунктов, находящихся вдоль русел рек. Наиболее сложная обстановка прогнозируется на территории Бахчисарайского района вдоль русел рек Кача, Бельбек и Черная, где вода может выйти в пойму.Сильный ветер и дождь со снегом ожидаются в субботу, 10 января, и в Севастополе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

