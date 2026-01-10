Рейтинг@Mail.ru
Когда закончат ремонт набережной Горького в Евпатории
Когда закончат ремонт набережной Горького в Евпатории
Когда закончат ремонт набережной Горького в Евпатории - РИА Новости Крым, 10.01.2026
Когда закончат ремонт набережной Горького в Евпатории
Капитальный ремонт набережной имени Горького в Евпатории планируют завершить к началу курортного сезона. Об этом сообщил глава городской администрации Александр
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Капитальный ремонт набережной имени Горького в Евпатории планируют завершить к началу курортного сезона. Об этом сообщил глава городской администрации Александр Юрьев.Сейчас на набережной завершен демонтаж плиточного покрытия, строители готовят основание и укладывают тротуарную плитку, прокладывают сети электроснабжения и видеонаблюдения, устанавливают закладные конструкции для опор освещения."Сегодня на объекте работает 41 человек, задействовано восемь единиц техники", - уточнил Юрьев.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что благоустройство набережной имени Максима Горького и ремонт стадиона Дворца спорта имени Юрия Гагарина в Евпатории планируется завершить в первом квартале 2026 года.
Когда закончат ремонт набережной Горького в Евпатории

В Евпатории ремонт набережной имени Горького завершат к началу курортного сезона - мэр

15:51 10.01.2026
 
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра ЮрьеваРемонт набережной им. Горького в Евпатории
Ремонт набережной им. Горького в Евпатории
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра Юрьева
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Капитальный ремонт набережной имени Горького в Евпатории планируют завершить к началу курортного сезона. Об этом сообщил глава городской администрации Александр Юрьев.
"Ремонт набережной им. Горького идет без отставания от графика. Наша задача - завершить все работы к началу курортного сезона", - написал он в Telegram.
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра ЮрьеваРемонт набережной им. Горького в Евпатории
Ремонт набережной им. Горького в Евпатории
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра Юрьева
Ремонт набережной им. Горького в Евпатории
Сейчас на набережной завершен демонтаж плиточного покрытия, строители готовят основание и укладывают тротуарную плитку, прокладывают сети электроснабжения и видеонаблюдения, устанавливают закладные конструкции для опор освещения.
"Сегодня на объекте работает 41 человек, задействовано восемь единиц техники", - уточнил Юрьев.
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра ЮрьеваРемонт набережной им. Горького в Евпатории
Ремонт набережной им. Горького в Евпатории
Ремонт набережной им. Горького в Евпатории
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра ЮрьеваРемонт набережной им. Горького в Евпатории
Ремонт набережной им. Горького в Евпатории
Ремонт набережной им. Горького в Евпатории
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра ЮрьеваРемонт набережной им. Горького в Евпатории
Ремонт набережной им. Горького в Евпатории
Ремонт набережной им. Горького в Евпатории
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра ЮрьеваРемонт набережной им. Горького в Евпатории
Ремонт набережной им. Горького в Евпатории
Ремонт набережной им. Горького в Евпатории
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра ЮрьеваРемонт набережной им. Горького в Евпатории
Ремонт набережной им. Горького в Евпатории
Ремонт набережной им. Горького в Евпатории
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра ЮрьеваРемонт набережной им. Горького в Евпатории
Ремонт набережной им. Горького в Евпатории
Ремонт набережной им. Горького в Евпатории
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра ЮрьеваРемонт набережной им. Горького в Евпатории
Ремонт набережной им. Горького в Евпатории
Ремонт набережной им. Горького в Евпатории
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра ЮрьеваРемонт набережной им. Горького в Евпатории
Ремонт набережной им. Горького в Евпатории
Ремонт набережной им. Горького в Евпатории
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что благоустройство набережной имени Максима Горького и ремонт стадиона Дворца спорта имени Юрия Гагарина в Евпатории планируется завершить в первом квартале 2026 года.
