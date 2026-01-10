https://crimea.ria.ru/20260110/kogda-zakonchat-remont-naberezhnoy-gorkogo-v-evpatorii-1152290151.html

Когда закончат ремонт набережной Горького в Евпатории

Капитальный ремонт набережной имени Горького в Евпатории планируют завершить к началу курортного сезона. Об этом сообщил глава городской администрации Александр РИА Новости Крым, 10.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Капитальный ремонт набережной имени Горького в Евпатории планируют завершить к началу курортного сезона. Об этом сообщил глава городской администрации Александр Юрьев.Сейчас на набережной завершен демонтаж плиточного покрытия, строители готовят основание и укладывают тротуарную плитку, прокладывают сети электроснабжения и видеонаблюдения, устанавливают закладные конструкции для опор освещения."Сегодня на объекте работает 41 человек, задействовано восемь единиц техники", - уточнил Юрьев.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что благоустройство набережной имени Максима Горького и ремонт стадиона Дворца спорта имени Юрия Гагарина в Евпатории планируется завершить в первом квартале 2026 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Закрытые набережные в Евпатории – новый фейкВ краю фонтанов: новое дыхание Гурзуфского паркаВ Крыму более 200 объектов оборудовали для инвалидов за 10 лет

