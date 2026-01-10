https://crimea.ria.ru/20260110/kakoy-segodnya-prazdnik-10-yanvarya-1134062513.html

Какой сегодня праздник: 10 января

Какой сегодня праздник: 10 января - РИА Новости Крым, 10.01.2026

Какой сегодня праздник: 10 января

10 января в России отмечают День инженера-механика ВМФ, японцы празднуют День номера 110, в Бенине - День Вуду. Также в этот день римский император Гай Юлий... РИА Новости Крым, 10.01.2026

2026-01-10T00:00

2026-01-10T00:00

2026-01-10T00:00

праздники и памятные даты

новости

общество

история

россия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110701/70/1107017084_0:0:966:544_1920x0_80_0_0_b0bad98d052bc43e0d6d42800763fa22.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. 10 января в России отмечают День инженера-механика ВМФ, японцы празднуют День номера 110, в Бенине - День Вуду. Также в этот день римский император Гай Юлий Цезарь пересек знаменитый Рубикон.Что празднуют в миреВ 1996 году главнокомандующим ВМФ России была установлена праздничная дата чествования инженеров-механиков Военно-морского флота России. Свой профессиональный праздник они отмечают 10 января.10 января в Японии считается Днем номера 110. Это номер экстренного звонка в полицию – хяку-тобан. Он написан на любой общественной телефонной будке страны и известен каждому ребенку. А дата праздника напрямую связана с номером: первый месяц года и десятое число.В западноафриканском государстве Бенин празднуют День Вуду, посвященный традиционной религии страны. Праздник был провозглашен в 1993 году экс-президентом Бенина Нисефором Согло. "Вуду" означает "дух". В Бенине до сих пор верят, что мир населен добрыми и злыми духами, от которых зависят здоровье и благополучие людей. Событие отмечают особыми ритуальными танцами и музыкой.Еще сегодня День обучения танцам пингвинов, День шампанского и картофеля фри, День своеобразных людей и День санок. Именины у Зинона, Петра, Евфимия, Агафии, Домны, Игнатия, Никанора, Александра, Николая, Леонида, Аркадия.Знаменательные событияВ 49 году до н. э. полководец Гай Юлий Цезарь пересек реку Рубикон с намерением сместить Помпея и стать единовластным правителем Рима – началась гражданская война. С тех пор выражение "перейти Рубикон" стало крылатым, означающим точку невозврата.В 1863 году в Лондоне открылась первая в мире линия метрополитена. Протяженность ветки составила 3,6 км и включала семь станций.В 1878 году в боях за балканский перевал русские войска совместно с болгарами одержали победу под Шипкой над 30-тысячной турецкой армией Весиль-паши.В 1920 году на первом в истории заседании Лиги Наций был ратифицирован Версальский договор, положивший конец Первой мировой войне.Кто родился10 января 1883 года родился Алексей Толстой – русский писатель из рода тех самых Толстых. В годы Первой Мировой и Великой Отечественной войн он работал на фронтах военкором и писал очерки и рассказы о людях в тылу. Знаменитые труды Алексея Толстого: трилогия "Хождение по мукам", романы "Петр I" и "Иван Грозный".В 1911 году на свет появился советский летчик-истребитель, дважды Герой Советского Союза Василий Зайцев. Его считают летчиком-асом, мастером ведения боя на коротких дистанциях. Зайцев воевал на Западном, Калининском, Донском, Юго-Западном и Украинском фронтах. За весь период Велико Отечественной он ни разу не был подбит. Именно в его полку родилась "поющая эскадрилья", про которую снят фильм "В бой идут одни "старики".А в 1932 году родилась Искра Бабич – советский кинорежиссер и сценарист. Бабич окончила ВГИК и была любимой ученицей знаменитого режиссера-педагога Ивана Пырьева. Она успела снять всего пять фильмов: "Пастух", "Первое свидание", "Половодье", "Мужики!..", "Прости меня, Алеша". Однако все они имели успех. А лента "Мужики!.." была удостоена госпремии РСФСР имени братьев Васильевых.Также 10 января родились народная артистка РФ Валентина Теличкина.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники и памятные даты, новости, общество, история, россия, в мире