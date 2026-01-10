Рейтинг@Mail.ru
К Земле идет магнитная буря - РИА Новости Крым, 10.01.2026
https://crimea.ria.ru/20260110/k-zemle-idet-magnitnaya-burya-1152285973.html
К Земле идет магнитная буря
К Земле идет магнитная буря - РИА Новости Крым, 10.01.2026
К Земле идет магнитная буря
Магнитная буря ударит по Земле в воскресенье, 11 января. Об этом предупреждают в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. РИА Новости Крым, 10.01.2026
2026-01-10T19:39
2026-01-10T19:39
магнитные бури
метеозависимость
институт солнечно-земной физики
вспышки на солнце
солнце
космос
земля
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/02/1149911478_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_b19f56a29addfbb8d40162ac619d9f92.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Магнитная буря ударит по Земле в воскресенье, 11 января. Об этом предупреждают в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
космос
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/02/1149911478_51:0:1704:1240_1920x0_80_0_0_76a3dae77307432e786736f1776f5d2b.jpg
1920
1920
true
магнитные бури, метеозависимость, институт солнечно-земной физики, вспышки на солнце, солнце, космос, земля, новости
К Земле идет магнитная буря

Магнитная буря уровня G1.3 обрушится на Землю 11 января

19:39 10.01.2026
 
© РИА Новости КрымМагнитная буря
Магнитная буря - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Магнитная буря ударит по Земле в воскресенье, 11 января. Об этом предупреждают в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

По прогнозам ученых, магнитные возмущения накроют Землю ближе к шести утра воскресенья, но уже к полудню геомагнитный шторм ослабнет, а к 18 часам по московскому времени прекратится вовсе.

Согласно опубликованной диаграмме, сила космического удара будет небольшой – G1.3.
Накануне магнитная буря также ударила по Земле.
Ранее сообщалось, что полный парад ближайших к Земле планет - Меркурия, Венеры и Марса - соберется около Солнца к 22 января. Учитывая конфигурацию небесных тел, событие станет уникальным в текущем столетии, считают специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
