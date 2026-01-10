https://crimea.ria.ru/20260110/k-zemle-idet-magnitnaya-burya-1152285973.html
К Земле идет магнитная буря
К Земле идет магнитная буря - РИА Новости Крым, 10.01.2026
К Земле идет магнитная буря
Магнитная буря ударит по Земле в воскресенье, 11 января. Об этом предупреждают в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. РИА Новости Крым, 10.01.2026
2026-01-10T19:39
2026-01-10T19:39
2026-01-10T19:39
магнитные бури
метеозависимость
институт солнечно-земной физики
вспышки на солнце
солнце
космос
земля
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/02/1149911478_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_b19f56a29addfbb8d40162ac619d9f92.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Магнитная буря ударит по Земле в воскресенье, 11 января. Об этом предупреждают в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.Согласно опубликованной диаграмме, сила космического удара будет небольшой – G1.3.Накануне магнитная буря также ударила по Земле.Ранее сообщалось, что полный парад ближайших к Земле планет - Меркурия, Венеры и Марса - соберется около Солнца к 22 января. Учитывая конфигурацию небесных тел, событие станет уникальным в текущем столетии, считают специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Десятилетний рекорд – ученые посчитали магнитные бури 2025 годаРасстояние между Землей и Солнцем максимально сократилосьМощные взрывы на Солнце: почему участились магнитные бури
космос
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/02/1149911478_51:0:1704:1240_1920x0_80_0_0_76a3dae77307432e786736f1776f5d2b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
магнитные бури, метеозависимость, институт солнечно-земной физики, вспышки на солнце, солнце, космос, земля, новости
К Земле идет магнитная буря
Магнитная буря уровня G1.3 обрушится на Землю 11 января