К Земле идет магнитная буря - РИА Новости Крым, 10.01.2026

Магнитная буря ударит по Земле в воскресенье, 11 января. Об этом предупреждают в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. РИА Новости Крым, 10.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Магнитная буря ударит по Земле в воскресенье, 11 января. Об этом предупреждают в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.Согласно опубликованной диаграмме, сила космического удара будет небольшой – G1.3.Накануне магнитная буря также ударила по Земле.Ранее сообщалось, что полный парад ближайших к Земле планет - Меркурия, Венеры и Марса - соберется около Солнца к 22 января. Учитывая конфигурацию небесных тел, событие станет уникальным в текущем столетии, считают специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Десятилетний рекорд – ученые посчитали магнитные бури 2025 годаРасстояние между Землей и Солнцем максимально сократилосьМощные взрывы на Солнце: почему участились магнитные бури

