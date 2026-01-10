https://crimea.ria.ru/20260110/god-ognennoy-loshadi--kto-takie-krymskie-tarpany-1151906985.html

Год огненной лошади – кто такие крымские тарпаны

Год огненной лошади – кто такие крымские тарпаны

2026-01-10T08:45

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Новый год вступил в свои права. Но пока только по современному григорианскому календарю. Впереди еще традиционный Старый Новый год, а еще – встреча с символом 2026-го, красной лошадкой. Она пока еще в пути и на полном скаку ворвется в нашу жизнь только 17 февраля – в этот день встретим новый год еще раз, по календарю восточному.Ахалтекинская, Донская, Кушумская, Мангаларга, Мустанг и Норикер – на самом деле в мире насчитывается около 430 пород лошадей. А в древние времена своя особенная порода существовала и в Крыму.Крымская дикая лошадь тарпан – как давно на полуострове обитали эти непарнокопытные, существуют ли сейчас их потомки и можно ли их увидеть? А еще где в Крыму наблюдать удивительное – перегон лошадей и совершить конную прогулку – об этом в год огненной лошади в материале РИА Новости Крым.Крымский тарпанМаленького роста, с остроконечными ушками, густой короткой волнистой шерстью, сильно удлинявшейся зимой, короткой, густой, курчавой гривой, без челки и стоячей, как у лошади Пржевальского – такими были местные крымские тарпаны.Цвет летом черно- или желто-бурый, так что масть – почти огненная. Зимой тарпаны становились светлее – мышисто-серыми, с широкой темной полосой вдоль спины. Ноги, грива и хвост – темные, на ногах зеброидные отметины, высота в холке достигала 136 сантиметров, длина тела – около 150.В этой связи к концу XIX века дикие тарпаны в Крыму были истреблены. Последнее фото тарпана было сделано в Крыму помещиком Иосифом Шатиловым – большим любителем природы. Он наблюдал за ними в Крымских степях и его статьи об этих животных стали первыми в их изучении. Шатилов привез одного из тарпанов в Москву, где в неволе благородное животное скончалось.Увидеть потомков тарпанаНо увидеть дальних родственников тарпана на юге России все же еще можно. Удивительным образом история тарпана связана с местами, где в 1889 году Фридрих Фальц-Фейн создал знаменитый на весь мир заповедник Аскания-Нова. Здесь содержался последний настоящий тарпан и именно здесь проводили попытки возродить древний вид.Увидеть этих красивых животных в заповеднике Аскания-Нова можно и сейчас. А вот в Крыму их уже, к сожалению, не встретишь.Конные прогулки и перегоны лошадей в КрымуВерховая езда — это отдельная радость, которая не может сравниться ни с чем другим. Оседлать тарпана уже не получится, но в любое время года в Крыму можно устроить самую незабываемую прогулку верхом на современных лошадках в сопровождении профессиональных инструкторов.Длительность путешествия составляет от получаса до нескольких дней. Когда-то лишь в больших городах при крупных ипподромах существовали конно-спортивные школы и прокаты. Конных заводов в Крыму не было, лишь несколько племенных ферм, где разводили арабских, тракененских и других лошадей, а также кумысная ферма около города Белогорска.В последние годы ситуация изменилась. Конные прогулки устраивают в окрестностях Феодосии и Судака, на Южном и Западном берегах Крыма – контакты конных баз легко найти в интернете.Особенное место в этом смысле – Белогорский район Крыма. Здесь же можно полюбоваться совершенно удивительным зрелищем: перегоном лошадей в пейзажах знаменитой Белой скалы. Или же попробовать настоящий кумыс и целебное лошадиное молоко – сладкое, будто в чай с молоком добавили слишком много сахара. В общем, выбирайте день и пускайтесь в конное приключение!Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В год огненной лошади мы перезапустим "театр жизни" – астрологОседлав мечту: каким видит мир каскадер и иппотерапевт из СевастополяКогда в Крыму появится кумысолечение

