Еще 10 беспилотников уничтожены над Россией - РИА Новости Крым, 10.01.2026
https://crimea.ria.ru/20260110/esche-10-bespilotnikov-unichtozheny-nad-rossiey-1152295338.html
Еще 10 беспилотников уничтожены над Россией
Еще 10 беспилотников уничтожены над Россией - РИА Новости Крым, 10.01.2026
Еще 10 беспилотников уничтожены над Россией
Средства противовоздушной обороны России за четыре часа уничтожили над регионами 10 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.
2026-01-10T20:44
2026-01-10T20:44
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны России за четыре часа уничтожили над регионами 10 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.Атаки были отражены в период с 16:00 до 20:00 по московскому времени.ВСУ дважды за субботу попытались атаковать Крым. В течение ночи силы ПВО сбили 59 вражеских беспилотников, в том числе над Крымским полуостровом, Черным и Азовским морями. Утром над полуостровом уничтожили еще четыре вражеских дрона. Днем было на час закрыто движение по Крымскому мосту и рейд в Севастополе.В Волгоградской области после удара ВСУ огнем оказалась охвачена нефтебаза. А в Калуге обломки вражеского дрона рухнули на жилой частный дом, сообщил губернатор области Владислав Шапша. Также жилые дома и линия электропередачи повреждены в Ростовской области после удара украинских беспилотников.Кроме того, несколько многоквартирных домов и школа были повреждены в Бердянске в результате ночной атаки ВСУ, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, новости, новости сво, белгородская область, курская область, воронежская область, ростовская область, брянская область, дагестан
Еще 10 беспилотников уничтожены над Россией

Над Россией уничтожены 10 украинских беспилотников - Минобороны

20:44 10.01.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР
Боевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны России за четыре часа уничтожили над регионами 10 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.
Атаки были отражены в период с 16:00 до 20:00 по московскому времени.
"Дежурными средствами ПВО уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа:️ три – над территорией Белгородской области,️ по два – над Курской и Воронежской областями и по одному над Ростовской, Брянской областями и Республикой Дагестан", - сказано в сообщении.
ВСУ дважды за субботу попытались атаковать Крым. В течение ночи силы ПВО сбили 59 вражеских беспилотников, в том числе над Крымским полуостровом, Черным и Азовским морями. Утром над полуостровом уничтожили еще четыре вражеских дрона. Днем было на час закрыто движение по Крымскому мосту и рейд в Севастополе.
В Волгоградской области после удара ВСУ огнем оказалась охвачена нефтебаза. А в Калуге обломки вражеского дрона рухнули на жилой частный дом, сообщил губернатор области Владислав Шапша. Также жилые дома и линия электропередачи повреждены в Ростовской области после удара украинских беспилотников.
Кроме того, несколько многоквартирных домов и школа были повреждены в Бердянске в результате ночной атаки ВСУ, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
