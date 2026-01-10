https://crimea.ria.ru/20260110/esche-10-bespilotnikov-unichtozheny-nad-rossiey-1152295338.html

Еще 10 беспилотников уничтожены над Россией

Еще 10 беспилотников уничтожены над Россией - РИА Новости Крым, 10.01.2026

Еще 10 беспилотников уничтожены над Россией

Средства противовоздушной обороны России за четыре часа уничтожили над регионами 10 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 10.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны России за четыре часа уничтожили над регионами 10 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.Атаки были отражены в период с 16:00 до 20:00 по московскому времени.ВСУ дважды за субботу попытались атаковать Крым. В течение ночи силы ПВО сбили 59 вражеских беспилотников, в том числе над Крымским полуостровом, Черным и Азовским морями. Утром над полуостровом уничтожили еще четыре вражеских дрона. Днем было на час закрыто движение по Крымскому мосту и рейд в Севастополе.В Волгоградской области после удара ВСУ огнем оказалась охвачена нефтебаза. А в Калуге обломки вражеского дрона рухнули на жилой частный дом, сообщил губернатор области Владислав Шапша. Также жилые дома и линия электропередачи повреждены в Ростовской области после удара украинских беспилотников.Кроме того, несколько многоквартирных домов и школа были повреждены в Бердянске в результате ночной атаки ВСУ, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

