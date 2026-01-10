Экипаж Crew-11 досрочно возвращается с МКС из-за болезни астронавта

https://crimea.ria.ru/20260110/ekipazh-crew-11-dosrochno-vozvraschaetsya-s-mks-iz-za-bolezni-astronavta-1152284720.html
НАСА планирует досрочно вернуть с МКС экипаж Crew-11. Такое решение связано с болезнью одного из астронавтов. Об этом сообщили в Госкорпорации "Роскосмос".
2026-01-10T12:07
2026-01-10T12:07
2026-01-10T12:08
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. НАСА планирует досрочно вернуть с МКС экипаж Crew-11. Такое решение связано с болезнью одного из астронавтов. Об этом сообщили в Госкорпорации "Роскосмос".При этом, как отметили в госкорпорации, точная дата возвращения зависит от готовности космического корабля, экипажа и погоды.Досрочное возвращение связано с болезнью одного из членов экипажа, однако это не экстренная эвакуация, уточнил главный врач НАСА Джеймс Полк.Ранее глава агентства Джаред Айзекман подтвердил проблемы со здоровьем у одного из астронавтов на МКС. Имя астронавта и характер проблем не раскрывается.Экипаж прибыл на МКС в августе.Ранее сообщалось, что "Роскосмос" и НАСА договорились включить в повестку взаимодействие по использованию национальных орбитальных станций после МКС, такое заявление сделал глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Космонавты с МКС поздравили россиян с высоты 400 кмРоссия построит электростанцию на ЛунеРакета Победы с экипажем вернулась на Землю
НАСА планирует возвращение экипажа Crew-11 с МКС 14 января – Роскосмос
12:07 10.01.2026 (обновлено: 12:08 10.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. НАСА планирует досрочно вернуть с МКС экипаж Crew-11. Такое решение связано с болезнью одного из астронавтов. Об этом сообщили в Госкорпорации "Роскосмос".
"НАСА планирует возвращение экипажа Crew-11 14 января. В составе экипажа астронавты НАСА Зина Кардман и Майкл Финк, астронавт JAXA Кимия Юи и космонавт Роскосмоса Олег Платонов", - говорится в сообщении.
При этом, как отметили в госкорпорации, точная дата возвращения зависит от готовности космического корабля, экипажа и погоды.
Досрочное возвращение связано с болезнью одного из членов экипажа, однако это не экстренная эвакуация, уточнил главный врач НАСА Джеймс Полк.
"Поскольку астронавт абсолютно стабилен, это не экстренная эвакуация", – заявил он.
Ранее глава агентства Джаред Айзекман подтвердил проблемы со здоровьем у одного из астронавтов на МКС. Имя астронавта и характер проблем не раскрывается.
Экипаж прибыл на МКС в августе.
Ранее сообщалось
, что "Роскосмос" и НАСА договорились включить в повестку взаимодействие по использованию национальных орбитальных станций после МКС, такое заявление сделал глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.
