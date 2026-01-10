Рейтинг@Mail.ru
Часть Севастополя обесточена - РИА Новости Крым, 10.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260110/chast-sevastopolya-obestochena-1152293894.html
Часть Севастополя обесточена
Часть Севастополя обесточена - РИА Новости Крым, 10.01.2026
Часть Севастополя обесточена
Вечером в субботу жители пяти улиц Севастополя остались без электроснабжения из-за технологического нарушения на сетях. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 10.01.2026
2026-01-10T19:00
2026-01-10T19:00
севастополь
севастопольэнерго
жкх
жкх крыма и севастополя
энергосистема крыма
новости севастополя
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110371/83/1103718329_0:0:2500:1406_1920x0_80_0_0_729ba0e05767794d685cf0cedfee0311.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Вечером в субботу жители пяти улиц Севастополя остались без электроснабжения из-за технологического нарушения на сетях. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго".К месту аварии направлена оперативно-выездная бригада, добавили в пресс-службе предприятия.Ранее МЧС по Севастополю предупредил, что 11 января в регионе прогнозируется дождь, временами сильный, переходящий в снег. Порывы южного ветра достигнут 22 м/с. Также к вечеру ожидается понижение температуры до -2 и гололедица на дорогах.На территории Крыма введен режим повышенной готовности в связи с прохождением Балканского циклона. Ресурсоснабжающие организации переходят в круглосуточный режим работы, а вдоль трассы "Таврида" и республиканских дорог готовят места для размещения мобильных пунктов обогрева и питания.Энергетики Крыма перешли в режим повышенной готовности из-за надвигающегося на полуостров Балканского циклона.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110371/83/1103718329_313:0:2500:1640_1920x0_80_0_0_0c49c36bf5ff634483c63f065e8c5f31.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, севастопольэнерго, жкх, жкх крыма и севастополя, энергосистема крыма, новости севастополя, общество
Часть Севастополя обесточена

Часть Севастополя осталась без электричества

19:00 10.01.2026
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоВечерний Севастополь
Вечерний Севастополь - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© РИА Новости . Александр Полегенько
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Вечером в субботу жители пяти улиц Севастополя остались без электроснабжения из-за технологического нарушения на сетях. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго".
"10 января в 18:20 произошло технологическое нарушение в электрических сетях. Частично обесточены потребители на улицах Шелковичная, Новикова, Драпушко, М. Жукова, Морской Пехоты", - говорится в сообщении.
К месту аварии направлена оперативно-выездная бригада, добавили в пресс-службе предприятия.
Ранее МЧС по Севастополю предупредил, что 11 января в регионе прогнозируется дождь, временами сильный, переходящий в снег. Порывы южного ветра достигнут 22 м/с. Также к вечеру ожидается понижение температуры до -2 и гололедица на дорогах.
На территории Крыма введен режим повышенной готовности в связи с прохождением Балканского циклона. Ресурсоснабжающие организации переходят в круглосуточный режим работы, а вдоль трассы "Таврида" и республиканских дорог готовят места для размещения мобильных пунктов обогрева и питания.
Энергетики Крыма перешли в режим повышенной готовности из-за надвигающегося на полуостров Балканского циклона.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СевастопольСевастопольэнергоЖКХЖКХ Крыма и СевастополяЭнергосистема КрымаНовости СевастополяОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:22Число раненных при атаке ВСУ на Воронеж увеличилось до четырех
00:01В воскресенье Крым накроет Балканский циклон
00:00Какой сегодня праздник: 11 января
23:11В Ялте горит магазин – огонь охватил тысячу "квадратов"
22:59Атака ВСУ по Воронежу – ранены двое и повреждены многоэтажки
22:44В Ялте вспыхнул пожар – что известно
22:18На трассе "Таврида" в Крыму насмерть сбили пешехода
22:16Режим повышенной готовности в Крыму и признание Буданова* о ТЦК - главное
22:02Трамп ввел чрезвычайное положение
21:52Три человека спасли и 250 эвакуировали из горящей пятиэтажки в Сочи
21:33Похмельный синдром: как восстановить здоровье
21:02Смотрим на реакцию: кому и сколько можно съедать цитрусовых
20:44Еще 10 беспилотников уничтожены над Россией
20:22Мощное землетрясение произошло в Индонезии
20:04Крымский мост – обстановка сейчас
19:57Народные приметы: когда елке в доме уже не место
19:39К Земле идет магнитная буря
19:14Списки на капремонт: мошенники придумали новую схему обмана россиян
19:00Часть Севастополя обесточена
18:51По имени Счастье: в горном Крыму возрождают старинную породу лошадей
Лента новостейМолния