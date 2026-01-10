https://crimea.ria.ru/20260110/chast-sevastopolya-obestochena-1152293894.html

Часть Севастополя обесточена

Часть Севастополя обесточена

Вечером в субботу жители пяти улиц Севастополя остались без электроснабжения из-за технологического нарушения на сетях. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 10.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Вечером в субботу жители пяти улиц Севастополя остались без электроснабжения из-за технологического нарушения на сетях. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго".К месту аварии направлена оперативно-выездная бригада, добавили в пресс-службе предприятия.Ранее МЧС по Севастополю предупредил, что 11 января в регионе прогнозируется дождь, временами сильный, переходящий в снег. Порывы южного ветра достигнут 22 м/с. Также к вечеру ожидается понижение температуры до -2 и гололедица на дорогах.На территории Крыма введен режим повышенной готовности в связи с прохождением Балканского циклона. Ресурсоснабжающие организации переходят в круглосуточный режим работы, а вдоль трассы "Таврида" и республиканских дорог готовят места для размещения мобильных пунктов обогрева и питания.Энергетики Крыма перешли в режим повышенной готовности из-за надвигающегося на полуостров Балканского циклона.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

