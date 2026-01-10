https://crimea.ria.ru/20260110/budanov-priznal-korruptsiyu-v-ttsk-na-ukraine-1152290417.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Новый глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* на совещании с руководством генштаба страны и подразделениями ВСУ признался, что в системе территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП, украинские отделения военкоматов) процветет коррупция.Украину ждет всеобщая мобилизацияВ декабре Буданов* в интервью украинским СМИ заявил, что Украина сама разрушила свою мобилизацию, "наглухо проиграв" медийную кампаниюРанее депутат Верховной рады Юлия Яцык сообщила, что размер взяток сотрудникам украинских военкоматов, чтобы избежать мобилизации, варьируется от 500 до 7000 долларов. По ее словам, оформление документов о непригодности к службе с внесением в информационную систему "Оберег" на полгода обойдется в 2000 долларов.Она признала, что ужесточение насильственной мобилизации украинцев, прозванной в народе "бусификацией", лишь усиливает коррупцию в ТЦК.Цинизм и закон: будут ли украинцев массово высылать из ЕСНа Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, 25 февраля того же года глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор военное положение и всеобщая мобилизации в стране продлевались каждые 90 дней.В апреле прошлого года Зеленский подписал принятый Верховной радой скандальный закон об усилении мобилизации, из которого исключили пункт о демобилизации из рядов ВСУ после трех лет службы.* внесен в России в перечень экстремистов и террористовСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский сделал жесткое заявление о мобилизации на УкраинеБунт против Зеленского: почему жесткие облавы ТЦК не спасут УкраинуВ Верховной раде Украины разоблачили ОПГ

