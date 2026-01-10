Рейтинг@Mail.ru
Буданов* признал коррупцию в ТЦК на Украине
Буданов* признал коррупцию в ТЦК на Украине
Буданов* признал коррупцию в ТЦК на Украине - РИА Новости Крым, 10.01.2026
Буданов* признал коррупцию в ТЦК на Украине
Новый глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* на совещании с руководством генштаба страны и подразделениями ВСУ признался, что в системе... РИА Новости Крым, 10.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Новый глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* на совещании с руководством генштаба страны и подразделениями ВСУ признался, что в системе территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП, украинские отделения военкоматов) процветет коррупция.Украину ждет всеобщая мобилизацияВ декабре Буданов* в интервью украинским СМИ заявил, что Украина сама разрушила свою мобилизацию, "наглухо проиграв" медийную кампаниюРанее депутат Верховной рады Юлия Яцык сообщила, что размер взяток сотрудникам украинских военкоматов, чтобы избежать мобилизации, варьируется от 500 до 7000 долларов. По ее словам, оформление документов о непригодности к службе с внесением в информационную систему "Оберег" на полгода обойдется в 2000 долларов.Она признала, что ужесточение насильственной мобилизации украинцев, прозванной в народе "бусификацией", лишь усиливает коррупцию в ТЦК.Цинизм и закон: будут ли украинцев массово высылать из ЕСНа Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, 25 февраля того же года глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор военное положение и всеобщая мобилизации в стране продлевались каждые 90 дней.В апреле прошлого года Зеленский подписал принятый Верховной радой скандальный закон об усилении мобилизации, из которого исключили пункт о демобилизации из рядов ВСУ после трех лет службы.* внесен в России в перечень экстремистов и террористов
Буданов* признал коррупцию в ТЦК на Украине

Коррупция в ТЦК снижает обороноспособность Украины – признание Буданова*

16:06 10.01.2026
 
© РИА Новости . Сергей Аверин
Форменная одежда военнослужащего ВСУ
Форменная одежда военнослужащего ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© РИА Новости . Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Новый глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* на совещании с руководством генштаба страны и подразделениями ВСУ признался, что в системе территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП, украинские отделения военкоматов) процветет коррупция.
"Коррупция в системе ТЦК и СОЧ (самовольное оставление части - ред.) - проблемы, влияющие на нашу обороноспособность... Злоупотребление служебными обязанностями и подрыв военной дисциплины - недопустимы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Буданова*.
Украину ждет всеобщая мобилизация
В декабре Буданов* в интервью украинским СМИ заявил, что Украина сама разрушила свою мобилизацию, "наглухо проиграв" медийную кампанию
Ранее депутат Верховной рады Юлия Яцык сообщила, что размер взяток сотрудникам украинских военкоматов, чтобы избежать мобилизации, варьируется от 500 до 7000 долларов. По ее словам, оформление документов о непригодности к службе с внесением в информационную систему "Оберег" на полгода обойдется в 2000 долларов.
Она признала, что ужесточение насильственной мобилизации украинцев, прозванной в народе "бусификацией", лишь усиливает коррупцию в ТЦК.
Цинизм и закон: будут ли украинцев массово высылать из ЕС
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, 25 февраля того же года глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор военное положение и всеобщая мобилизации в стране продлевались каждые 90 дней.
В апреле прошлого года Зеленский подписал принятый Верховной радой скандальный закон об усилении мобилизации, из которого исключили пункт о демобилизации из рядов ВСУ после трех лет службы.
* внесен в России в перечень экстремистов и террористов
