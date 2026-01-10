Рейтинг@Mail.ru
Большая половина туристов едет в Крым "за здоровьем" - РИА Новости Крым, 10.01.2026
Большая половина туристов едет в Крым "за здоровьем"
Большая половина туристов едет в Крым "за здоровьем" - РИА Новости Крым, 10.01.2026
Большая половина туристов едет в Крым "за здоровьем"
2025 год стал ярким и плодотворным для Крыма в сфере курортов и туризма. Итогами работы поделился председатель комитета Государственного Совета Республики Крым... РИА Новости Крым, 10.01.2026
2026-01-10T08:29
2026-01-10T08:29
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. 2025 год стал ярким и плодотворным для Крыма в сфере курортов и туризма. Итогами работы поделился председатель комитета Государственного Совета Республики Крым по курортам и туризму Роман Тихончук.По словам председателя комитета, полуостров обладает колоссальным природным потенциалом. Южный берег Крыма выбирают гости с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, западный Крым ценен лечебными грязями и солями для восстановления опорно-двигательного аппарата, мужского и женского здоровья."Отрадно заметить, что 94% туристов у нас возвратных, то есть это люди, которые уже не первый раз приезжают в Крым", – подчеркнул Роман Тихончук.Он добавил, что более 90% туристов удовлетворены ожиданиями от отдыха. Они довольны сервисом, ценовой категорией и качеством предоставляемых услуг."Все вот эти цифровые показатели говорят о том, что в Крым будут ехать люди, у Крыма большой потенциал, а это, в первую очередь, заслуга людей, работающих в отрасли. Они создают максимально комфортные условия для того, чтобы полуостров был всероссийской здравницей, работающей круглогодично, с 1 января по 31 декабря любого года", – дополнил он.Популярны и другие виды туризма в Крыму – активный горный, агро- и гастротуризм, а также винные туры. Внимание жителей и гостей полуострова привлекает также пеший туризм, отмечает гость эфира."Сегодня Крым настолько бурно развивается, и, если вы где-то в любом населенном пункте, или в сельском поселении, не побываете полгода, вы его уже не сможете узнать. Я имею ввиду – дороги, освещение и благоустройство, модульные дома культуры, обновленные музеи после реконструкции и реставрации", – подытожил он.
Большая половина туристов едет в Крым "за здоровьем"

Больше половины туристов едут в Крым круглый год для оздоровления

08:29 10.01.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСанаторное лечение
Санаторное лечение - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. 2025 год стал ярким и плодотворным для Крыма в сфере курортов и туризма. Итогами работы поделился председатель комитета Государственного Совета Республики Крым по курортам и туризму Роман Тихончук.

"Сегодня набирает оборот туризм, связанный со здоровьем… У нас вообще 51% наших гостей выбирают основной задачей приезда в Крым оздоровление и санаторно-курортное лечение", – отметил он.

По словам председателя комитета, полуостров обладает колоссальным природным потенциалом. Южный берег Крыма выбирают гости с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, западный Крым ценен лечебными грязями и солями для восстановления опорно-двигательного аппарата, мужского и женского здоровья.
"Отрадно заметить, что 94% туристов у нас возвратных, то есть это люди, которые уже не первый раз приезжают в Крым", – подчеркнул Роман Тихончук.
Он добавил, что более 90% туристов удовлетворены ожиданиями от отдыха. Они довольны сервисом, ценовой категорией и качеством предоставляемых услуг.
"Все вот эти цифровые показатели говорят о том, что в Крым будут ехать люди, у Крыма большой потенциал, а это, в первую очередь, заслуга людей, работающих в отрасли. Они создают максимально комфортные условия для того, чтобы полуостров был всероссийской здравницей, работающей круглогодично, с 1 января по 31 декабря любого года", – дополнил он.
Популярны и другие виды туризма в Крыму – активный горный, агро- и гастротуризм, а также винные туры. Внимание жителей и гостей полуострова привлекает также пеший туризм, отмечает гость эфира.

"Большая работа проводится по развитию Большой крымской тропы, которая пройдет с запада на восток республики, охватывая семь муниципальных районов и шесть городских округов. За 2025 год 52 километра тропы было обустроено в районе Судака. Три этапа сделано – установлены информационные указатели, обустроены места для отдыха, пешеходные маршруты", – рассказал председатель комитета Госсовета.

"Сегодня Крым настолько бурно развивается, и, если вы где-то в любом населенном пункте, или в сельском поселении, не побываете полгода, вы его уже не сможете узнать. Я имею ввиду – дороги, освещение и благоустройство, модульные дома культуры, обновленные музеи после реконструкции и реставрации", – подытожил он.
