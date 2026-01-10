Большая половина туристов едет в Крым "за здоровьем"

https://crimea.ria.ru/20260110/bolshaya-polovina-turistov-edet-v-krym-za-zdorovem-1151590486.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. 2025 год стал ярким и плодотворным для Крыма в сфере курортов и туризма. Итогами работы поделился председатель комитета Государственного Совета Республики Крым по курортам и туризму Роман Тихончук.По словам председателя комитета, полуостров обладает колоссальным природным потенциалом. Южный берег Крыма выбирают гости с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, западный Крым ценен лечебными грязями и солями для восстановления опорно-двигательного аппарата, мужского и женского здоровья."Отрадно заметить, что 94% туристов у нас возвратных, то есть это люди, которые уже не первый раз приезжают в Крым", – подчеркнул Роман Тихончук.Он добавил, что более 90% туристов удовлетворены ожиданиями от отдыха. Они довольны сервисом, ценовой категорией и качеством предоставляемых услуг."Все вот эти цифровые показатели говорят о том, что в Крым будут ехать люди, у Крыма большой потенциал, а это, в первую очередь, заслуга людей, работающих в отрасли. Они создают максимально комфортные условия для того, чтобы полуостров был всероссийской здравницей, работающей круглогодично, с 1 января по 31 декабря любого года", – дополнил он.Популярны и другие виды туризма в Крыму – активный горный, агро- и гастротуризм, а также винные туры. Внимание жителей и гостей полуострова привлекает также пеший туризм, отмечает гость эфира."Сегодня Крым настолько бурно развивается, и, если вы где-то в любом населенном пункте, или в сельском поселении, не побываете полгода, вы его уже не сможете узнать. Я имею ввиду – дороги, освещение и благоустройство, модульные дома культуры, обновленные музеи после реконструкции и реставрации", – подытожил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Детский оздоровительный туризм – россияне выбирают Крым и СевастопольКак изменится туристическая отрасль в Крыму в 2026 годуДостигли доковидных показателей: итоги года в туристической сфере Крыма

