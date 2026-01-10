https://crimea.ria.ru/20260110/besplatnaya-pomosch-vrachey-v-rossii-utverdili-spisok-bolezney-1152292743.html
Бесплатная помощь врачей: в России утвердили список болезней
Бесплатная помощь врачей: в России утвердили список болезней - РИА Новости Крым, 10.01.2026
Бесплатная помощь врачей: в России утвердили список болезней
В этом году россияне смогут получить бесплатную медицинскую помощь при более чем 20 разновидностях заболеваний и состояний, следует из постановления... РИА Новости Крым, 10.01.2026
2026-01-10T18:01
2026-01-10T18:01
2026-01-10T18:01
россия
медицина
здоровье
омс
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/99272/51/992725163_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_de12308a4a374c330c0a31b8e0562ca1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. В этом году россияне смогут получить бесплатную медицинскую помощь при более чем 20 разновидностях заболеваний и состояний, следует из постановления правительства РФ.Как пишет РИА Новости, бесплатная помощь доступна в случае инфекционных и паразитарных болезней; при выявлении новообразований; болезней эндокринной системы; расстройств питания и нарушения обмена веществ; болезней нервной системы, крови и кроветворных органов; при нарушениях, вовлекающих иммунный механизм; болезнях глаза и его придаточного аппарата.В перечне есть болезни уха и сосцевидного отростка; системы кровообращения; органов дыхания и пищеварения, в том числе полости рта, слюнных желез и челюстей (за исключением зубного протезирования); мочеполовой системы; болезни кожи и подкожной клетчатки; болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани; травмы, отравления и ряд других последствий воздействия внешних причин.Согласно документу, в перечень расширенного неонатального скрининга с этого года вошли Х-сцепленная адренолейкодистрофия; дефицит декарбоксилазы ароматических L-аминокислот (AADCD).Помимо того, россияне в возрасте от 18 до 40 лет получили возможность на однократное бесплатное определение уровня липопротеида в крови. Они смогут один раз в шесть лет получить оценку липидного профиля (общий холестерин, холестерин липопротеидов высокой плотности, холестерин липопротеидов низкой плотности, холестерин липопротеидов очень низкой плотности, триглицериды). Россияне старше 40 лет смогут пройти данную процедуру бесплатно один раз в три года.Кроме того, беременные женщины в РФ получили возможность на пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка, включая неинвазивное пренатальное тестирование - определение внеклеточной ДНК плода по крови матери.Согласно приложению к постановлению, в рамках репродуктивной диспансеризации у женщин в возрасте 21-49 лет один раз в пять лет будут проводить анализ на определение ДНК-вирусов папилломы человека (Papilloma virus) и жидкостное цитологическое исследование микропрепарата шейки матки (при положительном результате анализа на вирус папилломы человека).Помимо того, в этом году программа в части базовой программы ОМС была расширена за счет включения новых современных методов оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько оборудования получили больницы Крыма в 2025 годуКаких врачей очень не хватает в Крыму и как исправляют ситуациюВ России появился новый нацпроект в области биоэкономики
https://crimea.ria.ru/20251226/krym-poluchit-10-mln-na-besplatnye-lekarstva-dlya-lgotnikov-1151999334.html
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/99272/51/992725163_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_70cfed642722d39a891e28bbbb09c96f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, медицина, здоровье, омс, общество, новости
Бесплатная помощь врачей: в России утвердили список болезней
В России утвердили список болезней для оказания бесплатной медпомощи
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. В этом году россияне смогут получить бесплатную медицинскую помощь при более чем 20 разновидностях заболеваний и состояний, следует из постановления правительства РФ.
Как пишет РИА Новости, бесплатная помощь доступна в случае инфекционных и паразитарных болезней; при выявлении новообразований; болезней эндокринной системы; расстройств питания и нарушения обмена веществ; болезней нервной системы, крови и кроветворных органов; при нарушениях, вовлекающих иммунный механизм; болезнях глаза и его придаточного аппарата.
В перечне есть болезни уха и сосцевидного отростка; системы кровообращения; органов дыхания и пищеварения, в том числе полости рта, слюнных желез и челюстей (за исключением зубного протезирования); мочеполовой системы; болезни кожи и подкожной клетчатки; болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани; травмы, отравления и ряд других последствий воздействия внешних причин.
Также в список вошли врожденные аномалии (пороки развития); деформации и хромосомные нарушения; беременность, роды, послеродовой период и аборты; отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период; психические расстройства и расстройства поведения; симптомы, признаки и отклонения от нормы, не отнесенные к заболеваниям и состояниям.
Согласно документу, в перечень расширенного неонатального скрининга с этого года вошли Х-сцепленная адренолейкодистрофия; дефицит декарбоксилазы ароматических L-аминокислот (AADCD).
Помимо того, россияне в возрасте от 18 до 40 лет получили возможность на однократное бесплатное определение уровня липопротеида в крови. Они смогут один раз в шесть лет получить оценку липидного профиля (общий холестерин, холестерин липопротеидов высокой плотности, холестерин липопротеидов низкой плотности, холестерин липопротеидов очень низкой плотности, триглицериды). Россияне старше 40 лет смогут пройти данную процедуру бесплатно один раз в три года.
Кроме того, беременные женщины в РФ получили возможность на пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка, включая неинвазивное пренатальное тестирование - определение внеклеточной ДНК плода по крови матери.
Согласно приложению к постановлению, в рамках репродуктивной диспансеризации у женщин в возрасте 21-49 лет один раз в пять лет будут проводить анализ на определение ДНК-вирусов папилломы человека (Papilloma virus) и жидкостное цитологическое исследование микропрепарата шейки матки (при положительном результате анализа на вирус папилломы человека).
Также впервые были установлены нормативы объема медицинской помощи и нормативы финансовых затрат на вакцинацию для профилактики пневмококковых инфекций у лиц пожилого возраста.
Помимо того, в этом году программа в части базовой программы ОМС была расширена за счет включения новых современных методов оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: