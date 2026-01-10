Атака ВСУ по Воронежу – ранены двое и повреждены многоэтажки

https://crimea.ria.ru/20260110/ataka-vsu-po-voronezhu--raneny-dvoe-i-povrezhdeny-mnogoetazhki-1152296579.html

Два человека получили ранения при атаке украинских беспилотников по Воронежу. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. РИА Новости Крым, 10.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Два человека получили ранения при атаке украинских беспилотников по Воронежу. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.Он отметил, что в регионе продолжает действовать режим опасности воздушной атаки. На данный момент дежурными силами ПВО уничтожено около 10 вражеских дронов, уточнил Гусев.ВСУ дважды за субботу попытались атаковать Крым. В течение ночи силы ПВО сбили 59 вражеских беспилотников, в том числе над Крымским полуостровом, Черным и Азовским морями. Утром над полуостровом уничтожили еще четыре вражеских дрона. Днем было на час закрыто движение по Крымскому мосту и рейд в Севастополе.В Волгоградской области после удара ВСУ огнем оказалась охвачена нефтебаза. А в Калуге обломки вражеского дрона рухнули на жилой частный дом, сообщил губернатор области Владислав Шапша. Также жилые дома и линия электропередачи повреждены в Ростовской области после удара украинских беспилотников.Кроме того, несколько многоквартирных домов и школа были повреждены в Бердянске в результате ночной атаки ВСУ, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

