Атака ВСУ по Воронежу – ранены двое и повреждены многоэтажки
В Воронеже при массированном ударе ВСУ пострадали два человека и повреждены многоэтажки
22:59 10.01.2026 (обновлено: 23:04 10.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Два человека получили ранения при атаке украинских беспилотников по Воронежу. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
"По предварительной информации, обломками сбитых БПЛА ранены два человека: у мужчины — осколочные ранения, у женщины — травма головы", - написал он в Telegram.
Он отметил, что в регионе продолжает действовать режим опасности воздушной атаки. На данный момент дежурными силами ПВО уничтожено около 10 вражеских дронов, уточнил Гусев.
"При падении обломков и подавленных БПЛА повреждены остекление и фасады в трех жилых многоквартирных и одном строящемся доме. Еще в одном доме произошло возгорание в квартире, оно уже потушено. Кроме того, поврежден как минимум один автомобиль", - перечислил губернатор последствия прилетов.
ВСУ дважды за субботу попытались атаковать Крым. В течение ночи силы ПВО сбили 59 вражеских беспилотников, в том числе над Крымским полуостровом, Черным и Азовским морями. Утром над полуостровом уничтожили еще четыре вражеских дрона. Днем было на час закрыто движение по Крымскому мосту и рейд в Севастополе.
В Волгоградской области после удара ВСУ огнем оказалась охвачена нефтебаза. А в Калуге обломки вражеского дрона рухнули на жилой частный дом, сообщил губернатор области Владислав Шапша. Также жилые дома и линия электропередачи повреждены в Ростовской области после удара украинских беспилотников.
Кроме того, несколько многоквартирных домов и школа были повреждены в Бердянске в результате ночной атаки ВСУ, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Вчера, 20:44Еще 10 беспилотников уничтожены над Россией