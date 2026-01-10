Рейтинг@Mail.ru
Армия России ударила по Украине – что поражено - РИА Новости Крым, 10.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260110/armiya-rossii-udarila-po-ukraine--chto-porazheno-1152285201.html
Армия России ударила по Украине – что поражено
Армия России ударила по Украине – что поражено - РИА Новости Крым, 10.01.2026
Армия России ударила по Украине – что поражено
Вооруженные силы России поразили энергообъекты и пункты дислокации боевиков и наемников на Украине. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 10.01.2026
2026-01-10T12:24
2026-01-10T12:26
министерство обороны рф
удары по украине
новости сво
вооруженные силы россии
потери всу
энергосистема украины
взрыв
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0a/1152285076_0:23:1198:697_1920x0_80_0_0_7d1d7cabbfd414ef9584d71bf84e7c03.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили энергообъекты и пункты дислокации боевиков и наемников на Украине. Об этом сообщили в Минобороны.Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.Ранее в минэнерго Украины сообщали, что после серии взрывов в Днепропетровской области обесточены свыше 130 тысяч потребителей, а в Киеве - более 10 тысяч абонентов.Ранее профессор политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов высказал мнение, что зима 2025-2026 годов станет самой тяжелой для украинцев за весь период СВО из-за критической ситуации в энергетике и очередного витка роста цен на "коммуналку", но это не станет решающим фактором для смены политического режима в Киеве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Повреждения ужасны: мэр Львова об ударе "Орешником"Кличко призвал жителей Киева покинуть городУдары по Украине - что поражено за неделю
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0a/1152285076_120:0:1080:720_1920x0_80_0_0_0dec37540944ece775827b12b060c262.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, удары по украине, новости сво, вооруженные силы россии, потери всу , энергосистема украины, взрыв
Армия России ударила по Украине – что поражено

На Украине поражены работающие на ВСУ энергообъекты и хранилища горючего – Минобороны

12:24 10.01.2026 (обновлено: 12:26 10.01.2026)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЭкипажи самолетов Миг-31 выполняют задачи по патрулированию в зоне СВО
Экипажи самолетов Миг-31 выполняют задачи по патрулированию в зоне СВО
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили энергообъекты и пункты дислокации боевиков и наемников на Украине. Об этом сообщили в Минобороны.
Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.
"Нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, хранилищам горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах", - сказано в сводке оборонного ведомства.
Ранее в минэнерго Украины сообщали, что после серии взрывов в Днепропетровской области обесточены свыше 130 тысяч потребителей, а в Киеве - более 10 тысяч абонентов.
Ранее профессор политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов высказал мнение, что зима 2025-2026 годов станет самой тяжелой для украинцев за весь период СВО из-за критической ситуации в энергетике и очередного витка роста цен на "коммуналку", но это не станет решающим фактором для смены политического режима в Киеве.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Повреждения ужасны: мэр Львова об ударе "Орешником"
Кличко призвал жителей Киева покинуть город
Удары по Украине - что поражено за неделю
 
Министерство обороны РФУдары по УкраинеНовости СВОВооруженные силы РоссииПотери ВСУЭнергосистема УкраиныВзрыв
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:22Число раненных при атаке ВСУ на Воронеж увеличилось до четырех
00:01В воскресенье Крым накроет Балканский циклон
00:00Какой сегодня праздник: 11 января
23:11В Ялте горит магазин – огонь охватил тысячу "квадратов"
22:59Атака ВСУ по Воронежу – ранены двое и повреждены многоэтажки
22:44В Ялте вспыхнул пожар – что известно
22:18На трассе "Таврида" в Крыму насмерть сбили пешехода
22:16Режим повышенной готовности в Крыму и признание Буданова* о ТЦК - главное
22:02Трамп ввел чрезвычайное положение
21:52Три человека спасли и 250 эвакуировали из горящей пятиэтажки в Сочи
21:33Похмельный синдром: как восстановить здоровье
21:02Смотрим на реакцию: кому и сколько можно съедать цитрусовых
20:44Еще 10 беспилотников уничтожены над Россией
20:22Мощное землетрясение произошло в Индонезии
20:04Крымский мост – обстановка сейчас
19:57Народные приметы: когда елке в доме уже не место
19:39К Земле идет магнитная буря
19:14Списки на капремонт: мошенники придумали новую схему обмана россиян
19:00Часть Севастополя обесточена
18:51По имени Счастье: в горном Крыму возрождают старинную породу лошадей
Лента новостейМолния