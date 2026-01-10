https://crimea.ria.ru/20260110/armiya-rossii-udarila-po-ukraine--chto-porazheno-1152285201.html

Армия России ударила по Украине – что поражено

Армия России ударила по Украине – что поражено - РИА Новости Крым, 10.01.2026

Армия России ударила по Украине – что поражено

Вооруженные силы России поразили энергообъекты и пункты дислокации боевиков и наемников на Украине. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 10.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили энергообъекты и пункты дислокации боевиков и наемников на Украине. Об этом сообщили в Минобороны.Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.Ранее в минэнерго Украины сообщали, что после серии взрывов в Днепропетровской области обесточены свыше 130 тысяч потребителей, а в Киеве - более 10 тысяч абонентов.Ранее профессор политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов высказал мнение, что зима 2025-2026 годов станет самой тяжелой для украинцев за весь период СВО из-за критической ситуации в энергетике и очередного витка роста цен на "коммуналку", но это не станет решающим фактором для смены политического режима в Киеве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Повреждения ужасны: мэр Львова об ударе "Орешником"Кличко призвал жителей Киева покинуть городУдары по Украине - что поражено за неделю

2026

Новости

