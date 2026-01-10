https://crimea.ria.ru/20260110/15-bespilotnikov-sbili-nad-krymom-i-chernym-morem-1152278948.html
15 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
Силы противовоздушной обороны России отразили новую воздушную атаку ВСУ на Крым и другие регионы России. В течение ночи было сбито 59 вражеских беспилотников, в РИА Новости Крым, 10.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили новую воздушную атаку ВСУ на Крым и другие регионы России. В течение ночи было сбито 59 вражеских беспилотников, в том числе над Крымом, Черным и Азовским морями. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, 10 дронов сбили над Краснодарским краем, восемь – над Брянской, шесть – над Липецкой областями, по четыре – над Калужской областью и Республикой Адыгея, три БПЛА уничтожены над территорией Московского региона, в том числе один, летевший на Москву, два – над территорией Белгородской области, и по одному над Воронежской, Смоленской и️ Тульской областями, добавили в оборонном ведомстве.Утром губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что после падения обломков украинского беспилотника вспыхнул пожар на нефтебазе в Октябрьском районе. Для жителей близлежащих домов развернули ПВР на случай эвакуации. Пострадавших нет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
