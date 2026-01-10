Рейтинг@Mail.ru
15 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
15 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
15 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
15 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
Силы противовоздушной обороны России отразили новую воздушную атаку ВСУ на Крым и другие регионы России. В течение ночи было сбито 59 вражеских беспилотников
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0b/1144074106_0:111:2136:1313_1920x0_80_0_0_4b0eae0521e0c8f7ffacc48e56973525.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили новую воздушную атаку ВСУ на Крым и другие регионы России. В течение ночи было сбито 59 вражеских беспилотников, в том числе над Крымом, Черным и Азовским морями. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, 10 дронов сбили над Краснодарским краем, восемь – над Брянской, шесть – над Липецкой областями, по четыре – над Калужской областью и Республикой Адыгея, три БПЛА уничтожены над территорией Московского региона, в том числе один, летевший на Москву, два – над территорией Белгородской области, и по одному над Воронежской, Смоленской и️ Тульской областями, добавили в оборонном ведомстве.Утром губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что после падения обломков украинского беспилотника вспыхнул пожар на нефтебазе в Октябрьском районе. Для жителей близлежащих домов развернули ПВР на случай эвакуации. Пострадавших нет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
черное море
азовское море
краснодарский край
брянская область
липецкая область
калужская область
республика адыгея
московская область
белгородская область
воронежская область
смоленская область
тульская область
министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, крым, черное море, азовское море, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу, атаки всу на крым, краснодарский край, брянская область, липецкая область, калужская область, республика адыгея, московская область, белгородская область, воронежская область, смоленская область, тульская область, новости, новости сво
15 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем

Над Крымом и Черным морем уничтожили 15 украинских беспилотников - Минобороны

07:22 10.01.2026 (обновлено: 07:30 10.01.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР
Боевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили новую воздушную атаку ВСУ на Крым и другие регионы России. В течение ночи было сбито 59 вражеских беспилотников, в том числе над Крымом, Черным и Азовским морями. Об этом сообщили в Минобороны.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над акваторией Черного моря, и по четыре БПЛА над территорией Республики Крым и акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении.

Кроме того, 10 дронов сбили над Краснодарским краем, восемь – над Брянской, шесть – над Липецкой областями, по четыре – над Калужской областью и Республикой Адыгея, три БПЛА уничтожены над территорией Московского региона, в том числе один, летевший на Москву, два – над территорией Белгородской области, и по одному над Воронежской, Смоленской и️ Тульской областями, добавили в оборонном ведомстве.
Утром губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что после падения обломков украинского беспилотника вспыхнул пожар на нефтебазе в Октябрьском районе. Для жителей близлежащих домов развернули ПВР на случай эвакуации. Пострадавших нет.
Министерство обороны РФ ПВО Беспилотник (БПЛА, дрон) Безопасность Крым Черное море Азовское море Безопасность Республики Крым и Севастополя Атаки ВСУ Атаки ВСУ на Крым Краснодарский край Брянская область Липецкая область Калужская область Республика Адыгея Московская область Белгородская область Воронежская область Смоленская область Тульская область
 
