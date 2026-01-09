https://crimea.ria.ru/20260109/zelenskiy-izmenil-sostav-stavki-verkhovnogo-glavnokomanduyuschego-1152277617.html

Зеленский изменил состав ставки верховного главнокомандующего

2026-01-09T22:20

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ об изменении в составе ставки верховного главнокомандующего Украины. Соответствующий указ был опубликован на сайте Зеленского в пятницу, пишет РИА Новости.Согласно документу, в состав ставки вошли глава офиса Кирилл Буданов*, замглавы министерства обороны Украины Сергей Боев и глава главного управления разведки минобороны страны Олег Иващенко. Из состава ставки был выведен советник главы МВД Сергей Дейнеко, который покинул пост главы государственной погранслужбы Украины.С начала года Зеленский занялся кадровыми перестановками в министерствах и ведомствах. В понедельник он подписал указ о назначении о назначении Евгения Хмары временно исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины вместо Василия Малюка*. Последний заявил о своем уходе с должности. До этого Зеленский подписал указы о назначении Буданова* главой своего офиса, а также о назначении Иващенко руководителем главного управления разведки Украины. Кроме того, он сообщил, что предложил министру цифровой трансформации Украины Михаилу Федорову стать новым министром обороны. Также Зеленский уволил с должности председателя государственной пограничной службы Украины Дейнеку, назначив временно исполняющим обязанности главы ведомства Валерия Вавринюка.* Внесен в список террористов и экстремистовСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский назначил Шмыгаля министром обороны УкраиныЗеленский меняет главу правительства – кто возглавит кабмин УкраиныЗачем Зеленский спешно меняет людей на руководящих должностяхЭкс-министру обороны Украины Умерову нашли новую должность

