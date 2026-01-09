Рейтинг@Mail.ru
Зеленое в Запорожской области перешло под контроль армии России - РИА Новости Крым, 09.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260109/zelenoe-v-zaporozhskoy-oblasti-pereshlo-pod-kontrol-armii-rossii-1152270502.html
Зеленое в Запорожской области перешло под контроль армии России
Зеленое в Запорожской области перешло под контроль армии России - РИА Новости Крым, 09.01.2026
Зеленое в Запорожской области перешло под контроль армии России
Российские военные освободили Зеленое в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 09.01.2026
2026-01-09T12:59
2026-01-09T13:00
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
запорожская область
армия и флот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/13/1151819367_0:0:3306:1859_1920x0_80_0_0_3d5dac38c422c6ae1a8c6eb198c401b9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Российские военные освободили Зеленое в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Накануне сообщалось, что Вооруженные силы России выбили ВСУ из населенного пункта Братское в Днепропетровской области. Также освобождено Грабовское в Сумской области.На прошлой неделе бойцы подразделения "Запад" взяли под контроль населенный пункт Подолы в Харьковской области. Днем ранее был освобожден населенный пункт Бондарное на территории Донецкой Народной Республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/13/1151819367_0:0:2479:1859_1920x0_80_0_0_59ee1ea4edd62f9b51977d4c564d6c00.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, запорожская область, армия и флот
Зеленое в Запорожской области перешло под контроль армии России

Армия России освободила Зеленое в Запорожской области

12:59 09.01.2026 (обновлено: 13:00 09.01.2026)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкФронтовые дороги СВО
Фронтовые дороги СВО - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Российские военные освободили Зеленое в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Зеленое Запорожской области",- говорится в сводке.
Накануне сообщалось, что Вооруженные силы России выбили ВСУ из населенного пункта Братское в Днепропетровской области. Также освобождено Грабовское в Сумской области.
На прошлой неделе бойцы подразделения "Запад" взяли под контроль населенный пункт Подолы в Харьковской области. Днем ранее был освобожден населенный пункт Бондарное на территории Донецкой Народной Республики.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииЗапорожская областьАрмия и флот
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:26В Севастополе перекрыли рейд
15:54США проводят операцию по захвату танкера в Карибском бассейне
15:20По всему побережью Севастополя громко
15:14Крымский мост - обстановка на 15 часов
15:01В центре Симферополя временно перекроют улицу
14:38Шторм будет бушевать в Крыму все выходные
14:06Кличко призвал жителей Киева покинуть город
13:50Новости СВО: Киев потерял почти 9 тысяч боевиков за неделю
13:40Удары по Украине - что поражено за неделю
13:20Запорожская область частично обесточена
13:13Что ждет похищенного Мадуро - прогноз Медведева
13:05США освободят двух россиян из экипажа "Маринеры"
12:59Зеленое в Запорожской области перешло под контроль армии России
12:40Вода в реках на Кубани достигла опасных отметок
12:25В пути из Крыма задерживается один поезд "Таврия"
12:21Россию будут склонять к неприемлемым компромиссам по Украине - Медведев
12:00Левый берег Киева обесточен – что происходит в столице Украины
11:24В Крыму достроили здание стационара детского реабилитационного центра
11:13В Крыму ухудшается погода – ситуация на дорогах
10:53В Крыму за год обезвредили около 1,5 тысяч взрывоопасных предметов
Лента новостейМолния