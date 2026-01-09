https://crimea.ria.ru/20260109/zelenoe-v-zaporozhskoy-oblasti-pereshlo-pod-kontrol-armii-rossii-1152270502.html
Зеленое в Запорожской области перешло под контроль армии России
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
запорожская область
армия и флот
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Российские военные освободили Зеленое в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Накануне сообщалось, что Вооруженные силы России выбили ВСУ из населенного пункта Братское в Днепропетровской области. Также освобождено Грабовское в Сумской области.На прошлой неделе бойцы подразделения "Запад" взяли под контроль населенный пункт Подолы в Харьковской области. Днем ранее был освобожден населенный пункт Бондарное на территории Донецкой Народной Республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
12:59 09.01.2026 (обновлено: 13:00 09.01.2026)