Запорожская область частично обесточена

2026-01-09T13:20

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. В Запорожской области в связи непогодой без электричества из-за аварий на сетях остались около 6 тысяч жителей населенных пунктов в четырех муниципалитетах. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.По его словам, обесточенными оказались населенные пункты в Приазовском муниципальном округе (села Розовка, Калиновка, Ореховка и пгт Приазовское), Михайловском муниципальном округе (села Заветное, Кавуновка, Новое Поле, Барвиновка, Днепровка и Тракторное), а также в Каменско-Днепровском (села Водяное и Мичурино) и Веселовском (села Калиновка и Добровольческое) муниципальных округах."Всего обесточено около 4 000 абонентов... Также, ввиду аварии на сетях, без электричества остались 1986 абонентов в городе Бердянске", – уточнил Балицкий.По словам губернатора, на данный момент электроснабжение восстановлено в Веселовском округе, в других муниципалитетах работы продолжаются.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

