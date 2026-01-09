https://crimea.ria.ru/20260109/zaporozhskaya-oblast-chastichno-obestochena-1152270917.html
Запорожская область частично обесточена
В Запорожской области около 6 000 жителей остались без света из-за непогоды - Балицкий
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. В Запорожской области в связи непогодой без электричества из-за аварий на сетях остались около 6 тысяч жителей населенных пунктов в четырех муниципалитетах. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"В связи с погодными условиями была нарушена подача электроэнергии в населенных пунктах четырех муниципальных образований Запорожской области", – сообщил Балицкий в своем Telegram-канале.
По его словам, обесточенными оказались населенные пункты в Приазовском муниципальном округе (села Розовка, Калиновка, Ореховка и пгт Приазовское), Михайловском муниципальном округе (села Заветное, Кавуновка, Новое Поле, Барвиновка, Днепровка и Тракторное), а также в Каменско-Днепровском (села Водяное и Мичурино) и Веселовском (села Калиновка и Добровольческое) муниципальных округах.
"Всего обесточено около 4 000 абонентов... Также, ввиду аварии на сетях, без электричества остались 1986 абонентов в городе Бердянске", – уточнил Балицкий.
По словам губернатора, на данный момент электроснабжение восстановлено в Веселовском округе, в других муниципалитетах работы продолжаются.
