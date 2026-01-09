Рейтинг@Mail.ru
Запорожская область частично обесточена - РИА Новости Крым, 09.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260109/zaporozhskaya-oblast-chastichno-obestochena-1152270917.html
Запорожская область частично обесточена
Запорожская область частично обесточена - РИА Новости Крым, 09.01.2026
Запорожская область частично обесточена
В Запорожской области в связи непогодой без электричества из-за аварий на сетях остались около 6 тысяч жителей населенных пунктов в четырех муниципалитетах. Об... РИА Новости Крым, 09.01.2026
2026-01-09T13:20
2026-01-09T13:20
запорожская область
евгений балицкий
отключение электроэнергии
происшествия
погода
новые регионы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/10/1133596188_0:143:589:474_1920x0_80_0_0_173775ed441ef0ae27156df6cf6717bb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. В Запорожской области в связи непогодой без электричества из-за аварий на сетях остались около 6 тысяч жителей населенных пунктов в четырех муниципалитетах. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.По его словам, обесточенными оказались населенные пункты в Приазовском муниципальном округе (села Розовка, Калиновка, Ореховка и пгт Приазовское), Михайловском муниципальном округе (села Заветное, Кавуновка, Новое Поле, Барвиновка, Днепровка и Тракторное), а также в Каменско-Днепровском (села Водяное и Мичурино) и Веселовском (села Калиновка и Добровольческое) муниципальных округах."Всего обесточено около 4 000 абонентов... Также, ввиду аварии на сетях, без электричества остались 1986 абонентов в городе Бердянске", – уточнил Балицкий.По словам губернатора, на данный момент электроснабжение восстановлено в Веселовском округе, в других муниципалитетах работы продолжаются.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
запорожская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/10/1133596188_0:88:589:530_1920x0_80_0_0_9b7b6a9fed8ff8b3ce998370c8a7f269.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
запорожская область, евгений балицкий, отключение электроэнергии, происшествия, погода, новые регионы россии
Запорожская область частично обесточена

В Запорожской области около 6 000 жителей остались без света из-за непогоды - Балицкий

13:20 09.01.2026
 
© Минэнерго РФПоследствия стихии
Последствия стихии
© Минэнерго РФ
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. В Запорожской области в связи непогодой без электричества из-за аварий на сетях остались около 6 тысяч жителей населенных пунктов в четырех муниципалитетах. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"В связи с погодными условиями была нарушена подача электроэнергии в населенных пунктах четырех муниципальных образований Запорожской области", – сообщил Балицкий в своем Telegram-канале.
По его словам, обесточенными оказались населенные пункты в Приазовском муниципальном округе (села Розовка, Калиновка, Ореховка и пгт Приазовское), Михайловском муниципальном округе (села Заветное, Кавуновка, Новое Поле, Барвиновка, Днепровка и Тракторное), а также в Каменско-Днепровском (села Водяное и Мичурино) и Веселовском (села Калиновка и Добровольческое) муниципальных округах.
"Всего обесточено около 4 000 абонентов... Также, ввиду аварии на сетях, без электричества остались 1986 абонентов в городе Бердянске", – уточнил Балицкий.
По словам губернатора, на данный момент электроснабжение восстановлено в Веселовском округе, в других муниципалитетах работы продолжаются.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Запорожская областьЕвгений БалицкийОтключение электроэнергииПроисшествияПогодаНовые регионы России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:26В Севастополе перекрыли рейд
15:54США проводят операцию по захвату танкера в Карибском бассейне
15:20По всему побережью Севастополя громко
15:14Крымский мост - обстановка на 15 часов
15:01В центре Симферополя временно перекроют улицу
14:38Шторм будет бушевать в Крыму все выходные
14:06Кличко призвал жителей Киева покинуть город
13:50Новости СВО: Киев потерял почти 9 тысяч боевиков за неделю
13:40Удары по Украине - что поражено за неделю
13:20Запорожская область частично обесточена
13:13Что ждет похищенного Мадуро - прогноз Медведева
13:05США освободят двух россиян из экипажа "Маринеры"
12:59Зеленое в Запорожской области перешло под контроль армии России
12:40Вода в реках на Кубани достигла опасных отметок
12:25В пути из Крыма задерживается один поезд "Таврия"
12:21Россию будут склонять к неприемлемым компромиссам по Украине - Медведев
12:00Левый берег Киева обесточен – что происходит в столице Украины
11:24В Крыму достроили здание стационара детского реабилитационного центра
11:13В Крыму ухудшается погода – ситуация на дорогах
10:53В Крыму за год обезвредили около 1,5 тысяч взрывоопасных предметов
Лента новостейМолния