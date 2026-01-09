https://crimea.ria.ru/20260109/vs-rf-nanesli-udar-oreshnikom-po-kriticheski-vazhnym-obektam-ukrainy-1152265835.html

ВС РФ ударили "Орешником" по критически важным объектам Украины

ВС РФ ударили "Орешником" по критически важным объектам Украины - РИА Новости Крым, 09.01.2026

ВС РФ ударили "Орешником" по критически важным объектам Украины

Российские военные в ответ на атаку Киева на резиденцию президента РФ Владимира Путина 29 декабря 2025 года нанесли массированный удар, в том числе комплексом... РИА Новости Крым, 09.01.2026

2026-01-09

2026-01-09T08:58

2026-01-09T10:03

министерство обороны рф

новости сво

ракетная система средней дальности "орешник"

украина

удары по украине

новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Российские военные в ответ на атаку Киева на резиденцию президента РФ Владимира Путина 29 декабря 2025 года нанесли массированный удар, в том числе комплексом "Орешник", по критически важным объектам Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.Цели удара достигнуты, добавили в МО. По информации ведомства, поражены объекты производства беспилотных летательных аппаратов, которые использовались в ходе террористической атаки, а также энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины. "Любые террористические действия со стороны преступного украинского режима и впредь не останутся без ответа", - подчеркнули в Минобороны.Президент РФ Владимир Путин 21 ноября 2024 года сообщил, что в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия российские военные нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины. В Днепропетровске был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях была испытана одна из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" - в данном случае баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении, сообщил Путин. Испытания прошли успешно.

украина

2026

Новости

министерство обороны рф, новости сво, ракетная система средней дальности "орешник", украина, удары по украине, новости