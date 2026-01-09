Рейтинг@Mail.ru
ВС РФ ударили "Орешником" по критически важным объектам Украины
ВС РФ ударили "Орешником" по критически важным объектам Украины
ВС РФ ударили "Орешником" по критически важным объектам Украины - РИА Новости Крым, 09.01.2026
ВС РФ ударили "Орешником" по критически важным объектам Украины
Российские военные в ответ на атаку Киева на резиденцию президента РФ Владимира Путина 29 декабря 2025 года нанесли массированный удар, в том числе комплексом... РИА Новости Крым, 09.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Российские военные в ответ на атаку Киева на резиденцию президента РФ Владимира Путина 29 декабря 2025 года нанесли массированный удар, в том числе комплексом "Орешник", по критически важным объектам Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.Цели удара достигнуты, добавили в МО. По информации ведомства, поражены объекты производства беспилотных летательных аппаратов, которые использовались в ходе террористической атаки, а также энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины. "Любые террористические действия со стороны преступного украинского режима и впредь не останутся без ответа", - подчеркнули в Минобороны.Президент РФ Владимир Путин 21 ноября 2024 года сообщил, что в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия российские военные нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины. В Днепропетровске был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях была испытана одна из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" - в данном случае баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении, сообщил Путин. Испытания прошли успешно.
ВС РФ ударили "Орешником" по критически важным объектам Украины

ВС РФ нанесли удар "Орешником" по критически важным объектам Украины - Минобороны

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Российские военные в ответ на атаку Киева на резиденцию президента РФ Владимира Путина 29 декабря 2025 года нанесли массированный удар, в том числе комплексом "Орешник", по критически важным объектам Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Сегодня ночью в ответ на террористическую атаку киевского режима по резиденции президента Российской Федерации в Новгородской области, предпринятую в ночь на 29 декабря 2025 г., Вооруженными милами России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и морского базирования, в том числе подвижным грунтовым ракетным комплексом средней дальности "Орешник", а также ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам на территории Украины", - говорится в сообщении.
Цели удара достигнуты, добавили в МО.
По информации ведомства, поражены объекты производства беспилотных летательных аппаратов, которые использовались в ходе террористической атаки, а также энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины.
"Любые террористические действия со стороны преступного украинского режима и впредь не останутся без ответа", - подчеркнули в Минобороны.
Президент РФ Владимир Путин 21 ноября 2024 года сообщил, что в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия российские военные нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины. В Днепропетровске был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях была испытана одна из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" - в данном случае баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении, сообщил Путин. Испытания прошли успешно.
Что осталось от "Южмаша" после удара "Орешником" >>
Как "Орешник" в 2024 году уничтожил завод Южмаш в Днепропетровске
"Орешник" на боевом дежурстве в Беларуси – фото
Серия взрывов прогремела в Киеве и во Львове
 
