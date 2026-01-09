https://crimea.ria.ru/20260109/vs-rf-nanesli-udar-oreshnikom-po-kriticheski-vazhnym-obektam-ukrainy-1152265835.html
ВС РФ ударили "Орешником" по критически важным объектам Украины
ВС РФ ударили "Орешником" по критически важным объектам Украины - РИА Новости Крым, 09.01.2026
ВС РФ ударили "Орешником" по критически важным объектам Украины
Российские военные в ответ на атаку Киева на резиденцию президента РФ Владимира Путина 29 декабря 2025 года нанесли массированный удар, в том числе комплексом... РИА Новости Крым, 09.01.2026
2026-01-09T08:58
2026-01-09T08:58
2026-01-09T10:03
министерство обороны рф
новости сво
ракетная система средней дальности "орешник"
украина
удары по украине
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/0b/1140268929_128:17:1196:618_1920x0_80_0_0_3a05376eaeccb75c956638d476e8e665.png.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Российские военные в ответ на атаку Киева на резиденцию президента РФ Владимира Путина 29 декабря 2025 года нанесли массированный удар, в том числе комплексом "Орешник", по критически важным объектам Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.Цели удара достигнуты, добавили в МО. По информации ведомства, поражены объекты производства беспилотных летательных аппаратов, которые использовались в ходе террористической атаки, а также энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины. "Любые террористические действия со стороны преступного украинского режима и впредь не останутся без ответа", - подчеркнули в Минобороны.Президент РФ Владимир Путин 21 ноября 2024 года сообщил, что в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия российские военные нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины. В Днепропетровске был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях была испытана одна из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" - в данном случае баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении, сообщил Путин. Испытания прошли успешно.Что осталось от "Южмаша" после удара "Орешником" >>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как "Орешник" в 2024 году уничтожил завод Южмаш в Днепропетровске"Орешник" на боевом дежурстве в Беларуси – фото Серия взрывов прогремела в Киеве и во Львове
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/0b/1140268929_193:99:1004:707_1920x0_80_0_0_4d6387e169f123d6bffb4d3cc798dfea.png.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, новости сво, ракетная система средней дальности "орешник", украина, удары по украине, новости
ВС РФ ударили "Орешником" по критически важным объектам Украины
ВС РФ нанесли удар "Орешником" по критически важным объектам Украины - Минобороны
08:58 09.01.2026 (обновлено: 10:03 09.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Российские военные в ответ на атаку Киева на резиденцию президента РФ Владимира Путина 29 декабря 2025 года нанесли массированный удар, в том числе комплексом "Орешник", по критически важным объектам Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Сегодня ночью в ответ на террористическую атаку киевского режима по резиденции президента Российской Федерации в Новгородской области, предпринятую в ночь на 29 декабря 2025 г., Вооруженными милами России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и морского базирования, в том числе подвижным грунтовым ракетным комплексом средней дальности "Орешник", а также ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам на территории Украины", - говорится в сообщении.
Цели удара достигнуты, добавили в МО.
По информации ведомства, поражены объекты производства беспилотных летательных аппаратов, которые использовались в ходе террористической атаки, а также энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины.
"Любые террористические действия со стороны преступного украинского режима и впредь не останутся без ответа", - подчеркнули в Минобороны.
Президент РФ Владимир Путин 21 ноября 2024 года сообщил, что в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия российские военные нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины. В Днепропетровске был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях была испытана одна из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" - в данном случае баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении, сообщил Путин. Испытания прошли успешно.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: