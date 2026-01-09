Рейтинг@Mail.ru
Врач назвала самый опасный зимний продукт - РИА Новости Крым, 09.01.2026
Врач назвала самый опасный зимний продукт
Врач назвала самый опасный зимний продукт - РИА Новости Крым, 09.01.2026
Врач назвала самый опасный зимний продукт
В холодное время года очень опасно употреблять мед, особенно перед прогулкой на свежем воздухе. Об этом завил диетолог, врач-нутригенетик Андрей Золотарев,... РИА Новости Крым, 09.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. В холодное время года очень опасно употреблять мед, особенно перед прогулкой на свежем воздухе. Об этом завил диетолог, врач-нутригенетик Андрей Золотарев, сообщает радио Sputnik.По словам медика, опасность этого продукта состоит в ярко выраженном согревающем эффекте, который может вызвать повышенное потоотделение. Не заметив этого, человек может легко переохладиться. Поэтому мед лучше употреблять только в том случае, если в ближайшее время вы не собираетесь покидать теплое помещение.По этой же причине лучше отказаться от горячих напитков с добавлением меда, которые часто предлагают в уличных точках продаж в период рождественских праздников. В целом доктор рекомендует пить горячие напитки летом, зимой они должны быть теплыми.Кроме того, специалист не советует угощаться мороженым в холодную погоду.Пчеловодство – важная и перспективная отрасль в структуре сельского хозяйства Крыма. Пчелы опыляют энтомофильные культуры, тем самым повышая их урожайность. Кроме меда есть и другие продукты производства: пыльца, перга, прополис. В Крыму благоприятные природные условия для развития пчеловодства, медоносные сельхозугодия являются неплохой кормовой базой.
общество, здоровье, мед, зима, совет эксперта
Врач назвала самый опасный зимний продукт

Эксперты не рекомендуют употреблять мед перед выходом на улицу в мороз

21:59 09.01.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мёд
Крымский мёд - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. В холодное время года очень опасно употреблять мед, особенно перед прогулкой на свежем воздухе. Об этом завил диетолог, врач-нутригенетик Андрей Золотарев, сообщает радио Sputnik.
По словам медика, опасность этого продукта состоит в ярко выраженном согревающем эффекте, который может вызвать повышенное потоотделение. Не заметив этого, человек может легко переохладиться. Поэтому мед лучше употреблять только в том случае, если в ближайшее время вы не собираетесь покидать теплое помещение.
По этой же причине лучше отказаться от горячих напитков с добавлением меда, которые часто предлагают в уличных точках продаж в период рождественских праздников. В целом доктор рекомендует пить горячие напитки летом, зимой они должны быть теплыми.
Кроме того, специалист не советует угощаться мороженым в холодную погоду.
Пчеловодство – важная и перспективная отрасль в структуре сельского хозяйства Крыма. Пчелы опыляют энтомофильные культуры, тем самым повышая их урожайность. Кроме меда есть и другие продукты производства: пыльца, перга, прополис. В Крыму благоприятные природные условия для развития пчеловодства, медоносные сельхозугодия являются неплохой кормовой базой.
