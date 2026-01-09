https://crimea.ria.ru/20260109/vrach-nazvala-samyy-opasnyy-zimniy-produkt-1121966155.html

Врач назвала самый опасный зимний продукт

Врач назвала самый опасный зимний продукт

В холодное время года очень опасно употреблять мед, особенно перед прогулкой на свежем воздухе. Об этом завил диетолог, врач-нутригенетик Андрей Золотарев

общество

здоровье

мед

зима

совет эксперта

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. В холодное время года очень опасно употреблять мед, особенно перед прогулкой на свежем воздухе. Об этом завил диетолог, врач-нутригенетик Андрей Золотарев, сообщает радио Sputnik.По словам медика, опасность этого продукта состоит в ярко выраженном согревающем эффекте, который может вызвать повышенное потоотделение. Не заметив этого, человек может легко переохладиться. Поэтому мед лучше употреблять только в том случае, если в ближайшее время вы не собираетесь покидать теплое помещение.По этой же причине лучше отказаться от горячих напитков с добавлением меда, которые часто предлагают в уличных точках продаж в период рождественских праздников. В целом доктор рекомендует пить горячие напитки летом, зимой они должны быть теплыми.Кроме того, специалист не советует угощаться мороженым в холодную погоду.Пчеловодство – важная и перспективная отрасль в структуре сельского хозяйства Крыма. Пчелы опыляют энтомофильные культуры, тем самым повышая их урожайность. Кроме меда есть и другие продукты производства: пыльца, перга, прополис. В Крыму благоприятные природные условия для развития пчеловодства, медоносные сельхозугодия являются неплохой кормовой базой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Золото мира: единственный в Крыму медовый сомелье рассказала о медеНовый закон о меде: чем он поможет КрымуЧем полезна пчелиная пыльца для человека

2026

