Волны до 5 метров: повторится ли в Севастополе "шторм века" на выходных

Волны до 5 метров: повторится ли в Севастополе "шторм века" на выходных - РИА Новости Крым, 09.01.2026

Волны до 5 метров: повторится ли в Севастополе "шторм века" на выходных

На Севастополь надвигается буря, которая хоть и не дотянет до "шторма века", все же будет сильной и опасной, поднимет волны на море до 5 метров и принесет...

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. На Севастополь надвигается буря, которая хоть и не дотянет до "шторма века", все же будет сильной и опасной, поднимет волны на море до 5 метров и принесет похолодание. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев. Он отметил, что затяжные дожди начались в Севастополе с четверга, 8 января, а главный удар стихии обрушится в воскресенье, 11 числа."Напоминаю, что при сильном ветре и шторме опасно находиться под деревьями и рекламными щитами, рядом с не укрепленными конструкциями, возле опор ЛЭП. На береговой линии, рядом с морем также может быть опасно", – предупредил Развожаев.Он напомнил также, что в прошлом году в Севастополе расчистили русла рек, чтобы минимизировать риск заторов. Сейчас Севприроднадзор и Спасательная служба города контролируют уровень в воды в реках, который "сегодня не превышает опасных отметок".Ранее в МЧС России по Севастополю предупредили, что в субботу, 10 января, в регионе будет бушевать сильный ветер и пройдет дождь со снегом.В крымском главке МЧС России также сообщили, что республику накроют сильные осадки со штормовым ветром, и существует угроза выхода из берегов некоторых рек с затоплениями в населенных пунктах, прежде всего в Бахчисарайском районе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крыму угрожают подтопления - кто в зоне риска В Крыму побит абсолютный максимум температуры в новогодние праздники Вода в реках на Кубани достигла опасных отметок

