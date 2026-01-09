Рейтинг@Mail.ru
Волны до 5 метров: повторится ли в Севастополе "шторм века" на выходных - РИА Новости Крым, 09.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260109/volny-do-5-metrov-povtoritsya-li-v-sevastopole-shtorm-veka-na-vykhodnykh-1152276597.html
Волны до 5 метров: повторится ли в Севастополе "шторм века" на выходных
Волны до 5 метров: повторится ли в Севастополе "шторм века" на выходных - РИА Новости Крым, 09.01.2026
Волны до 5 метров: повторится ли в Севастополе "шторм века" на выходных
На Севастополь надвигается буря, которая хоть и не дотянет до "шторма века", все же будет сильной и опасной, поднимет волны на море до 5 метров и принесет... РИА Новости Крым, 09.01.2026
2026-01-09T20:25
2026-01-09T20:26
шторм
штормовое предупреждение
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
погода в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111792/98/1117929852_1:0:1238:696_1920x0_80_0_0_f3a362b4cf6b1160a312a9a45f9f6e98.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. На Севастополь надвигается буря, которая хоть и не дотянет до "шторма века", все же будет сильной и опасной, поднимет волны на море до 5 метров и принесет похолодание. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев. Он отметил, что затяжные дожди начались в Севастополе с четверга, 8 января, а главный удар стихии обрушится в воскресенье, 11 числа."Напоминаю, что при сильном ветре и шторме опасно находиться под деревьями и рекламными щитами, рядом с не укрепленными конструкциями, возле опор ЛЭП. На береговой линии, рядом с морем также может быть опасно", – предупредил Развожаев.Он напомнил также, что в прошлом году в Севастополе расчистили русла рек, чтобы минимизировать риск заторов. Сейчас Севприроднадзор и Спасательная служба города контролируют уровень в воды в реках, который "сегодня не превышает опасных отметок".Ранее в МЧС России по Севастополю предупредили, что в субботу, 10 января, в регионе будет бушевать сильный ветер и пройдет дождь со снегом.В крымском главке МЧС России также сообщили, что республику накроют сильные осадки со штормовым ветром, и существует угроза выхода из берегов некоторых рек с затоплениями в населенных пунктах, прежде всего в Бахчисарайском районе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крыму угрожают подтопления - кто в зоне риска В Крыму побит абсолютный максимум температуры в новогодние праздники Вода в реках на Кубани достигла опасных отметок
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111792/98/1117929852_155:0:1083:696_1920x0_80_0_0_a85386a24527a2804bb99e218d09e1ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
шторм, штормовое предупреждение, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, погода в крыму
Волны до 5 метров: повторится ли в Севастополе "шторм века" на выходных

В море у Севастополя ожидается шторм с волнами до 5 метров – Развожаев

20:25 09.01.2026 (обновлено: 20:26 09.01.2026)
 
© МЧС КрымаШторм. Архивное фото
Шторм. Архивное фото
© МЧС Крыма
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. На Севастополь надвигается буря, которая хоть и не дотянет до "шторма века", все же будет сильной и опасной, поднимет волны на море до 5 метров и принесет похолодание. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев.
"До "шторма века", по прогнозам, этот шторм не дотянет, однако эксперты сообщают, что западный и юго-западный ветер 15- 20 м/c вызовет волны до 4-5 метров. А уже с вечера воскресенья начнется резкое похолодание", – написал глава города в своем Telegram-канале.
Он отметил, что затяжные дожди начались в Севастополе с четверга, 8 января, а главный удар стихии обрушится в воскресенье, 11 числа.
"Напоминаю, что при сильном ветре и шторме опасно находиться под деревьями и рекламными щитами, рядом с не укрепленными конструкциями, возле опор ЛЭП. На береговой линии, рядом с морем также может быть опасно", – предупредил Развожаев.
Он напомнил также, что в прошлом году в Севастополе расчистили русла рек, чтобы минимизировать риск заторов. Сейчас Севприроднадзор и Спасательная служба города контролируют уровень в воды в реках, который "сегодня не превышает опасных отметок".
Ранее в МЧС России по Севастополю предупредили, что в субботу, 10 января, в регионе будет бушевать сильный ветер и пройдет дождь со снегом.
В крымском главке МЧС России также сообщили, что республику накроют сильные осадки со штормовым ветром, и существует угроза выхода из берегов некоторых рек с затоплениями в населенных пунктах, прежде всего в Бахчисарайском районе.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крыму угрожают подтопления - кто в зоне риска
В Крыму побит абсолютный максимум температуры в новогодние праздники
Вода в реках на Кубани достигла опасных отметок
 
ШтормШтормовое предупреждениеСевастопольНовости СевастополяМихаил РазвожаевПогода в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:56На программу социальной газификации в 2026 году выделят миллиард рублей
11:52Крымский мост закрыт
11:49В Севастополе снова остановили морской транспорт
11:34В работе Telegram в России произошел сбой
11:22Землетрясение произошло у берегов Камчатки
11:08Удары по Украине: Днепропетровcкая область и Киев остались без света
10:45Взрывы каждые 40 минут – что происходит в Севастополе
10:32ВСУ атаковали Бердянск
10:24Москву накрыл рекордный за полвека снегопад
10:06Нефтяное эмбарго США: что ждет Венесуэлу
09:52В Севастополе возобновлены рейсы морского пассажирского транспорта
09:32Утром над Крымом сбили еще четыре беспилотника
09:26Обломки беспилотников упали на дом в Калуге
09:14Крымский мост – обстановка сейчас
09:07Крымское отделение Русского географического общества: итоги 2025 года
08:45Год огненной лошади – кто такие крымские тарпаны
08:29Большая половина туристов едет в Крым "за здоровьем"
08:13Непогода остановила катера и паромы в Севастополе
08:07У Крымского моста выросла очередь
07:39В Крыму растет число желающих подписать контракт с Минобороны РФ
Лента новостейМолния