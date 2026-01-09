Рейтинг@Mail.ru
Вода в реках на Кубани достигла опасных отметок - РИА Новости Крым, 09.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260109/voda-v-rekakh-na-kubani-dostigla-opasnykh-otmetok-na-kubani-1152270223.html
Вода в реках на Кубани достигла опасных отметок
Вода в реках на Кубани достигла опасных отметок - РИА Новости Крым, 09.01.2026
Вода в реках на Кубани достигла опасных отметок
В четырех муниципалитетах Краснодарского края вода в реках достигала опасных отметок. Об этом сообщили в оперштабе Кубани. РИА Новости Крым, 09.01.2026
2026-01-09T12:40
2026-01-09T13:05
краснодарский край
кубань
реки
погода
штормовое предупреждение
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/18/1128930967_0:0:1158:651_1920x0_80_0_0_c331c25649d03f7adc6affb0f64f46b6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. В четырех муниципалитетах Краснодарского края вода в реках достигала опасных отметок. Об этом сообщили в оперштабе Кубани. На текущий момент все реки находятся в руслах. Подтоплений нет.В Крыму действуют два штормовых предупреждения. 9 января в регионе ожидаются дожди, переходящие в мокрый снег, снег, в южных районах и в горах очень сильные осадки. Юго-западный ветер с переходом на северо-западный усилится до 15-20 м/с, местами до 25 м/с. Кроме того, в реках юго-западного предгорья Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,5 - 1,5 м. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
краснодарский край
кубань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/18/1128930967_97:0:965:651_1920x0_80_0_0_fa58c77cb6a58bee42dd958b52d3a2cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
краснодарский край, кубань, реки, погода, штормовое предупреждение, новости
Вода в реках на Кубани достигла опасных отметок

Вода в реках на Кубани достигала опасных отметок

12:40 09.01.2026 (обновлено: 13:05 09.01.2026)
 
© Оперштаб КубаниПодтопления в Краснодарской крае
Подтопления в Краснодарской крае
© Оперштаб Кубани
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. В четырех муниципалитетах Краснодарского края вода в реках достигала опасных отметок. Об этом сообщили в оперштабе Кубани.
"В четырех муниципалитетах Краснодарского края регистрировали подъем уровня рек. Вода достигала опасных и неблагоприятных отметок в Северском и Апшеронском районах, Туапсинском муниципальном округе, Геленджике",- говорится в сообщении.
На текущий момент все реки находятся в руслах. Подтоплений нет.
В Крыму действуют два штормовых предупреждения. 9 января в регионе ожидаются дожди, переходящие в мокрый снег, снег, в южных районах и в горах очень сильные осадки. Юго-западный ветер с переходом на северо-западный усилится до 15-20 м/с, местами до 25 м/с. Кроме того, в реках юго-западного предгорья Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,5 - 1,5 м.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Краснодарский крайКубаньРекиПогодаШтормовое предупреждениеНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:26В Севастополе перекрыли рейд
15:54США проводят операцию по захвату танкера в Карибском бассейне
15:20По всему побережью Севастополя громко
15:14Крымский мост - обстановка на 15 часов
15:01В центре Симферополя временно перекроют улицу
14:38Шторм будет бушевать в Крыму все выходные
14:06Кличко призвал жителей Киева покинуть город
13:50Новости СВО: Киев потерял почти 9 тысяч боевиков за неделю
13:40Удары по Украине - что поражено за неделю
13:20Запорожская область частично обесточена
13:13Что ждет похищенного Мадуро - прогноз Медведева
13:05США освободят двух россиян из экипажа "Маринеры"
12:59Зеленое в Запорожской области перешло под контроль армии России
12:40Вода в реках на Кубани достигла опасных отметок
12:25В пути из Крыма задерживается один поезд "Таврия"
12:21Россию будут склонять к неприемлемым компромиссам по Украине - Медведев
12:00Левый берег Киева обесточен – что происходит в столице Украины
11:24В Крыму достроили здание стационара детского реабилитационного центра
11:13В Крыму ухудшается погода – ситуация на дорогах
10:53В Крыму за год обезвредили около 1,5 тысяч взрывоопасных предметов
Лента новостейМолния