https://crimea.ria.ru/20260109/voda-v-rekakh-na-kubani-dostigla-opasnykh-otmetok-na-kubani-1152270223.html
Вода в реках на Кубани достигла опасных отметок
Вода в реках на Кубани достигла опасных отметок - РИА Новости Крым, 09.01.2026
Вода в реках на Кубани достигла опасных отметок
В четырех муниципалитетах Краснодарского края вода в реках достигала опасных отметок. Об этом сообщили в оперштабе Кубани. РИА Новости Крым, 09.01.2026
2026-01-09T12:40
2026-01-09T12:40
2026-01-09T13:05
краснодарский край
кубань
реки
погода
штормовое предупреждение
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/18/1128930967_0:0:1158:651_1920x0_80_0_0_c331c25649d03f7adc6affb0f64f46b6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. В четырех муниципалитетах Краснодарского края вода в реках достигала опасных отметок. Об этом сообщили в оперштабе Кубани. На текущий момент все реки находятся в руслах. Подтоплений нет.В Крыму действуют два штормовых предупреждения. 9 января в регионе ожидаются дожди, переходящие в мокрый снег, снег, в южных районах и в горах очень сильные осадки. Юго-западный ветер с переходом на северо-западный усилится до 15-20 м/с, местами до 25 м/с. Кроме того, в реках юго-западного предгорья Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,5 - 1,5 м. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
краснодарский край
кубань
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/18/1128930967_97:0:965:651_1920x0_80_0_0_fa58c77cb6a58bee42dd958b52d3a2cc.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, кубань, реки, погода, штормовое предупреждение, новости
Вода в реках на Кубани достигла опасных отметок
Вода в реках на Кубани достигала опасных отметок
12:40 09.01.2026 (обновлено: 13:05 09.01.2026)