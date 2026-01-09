https://crimea.ria.ru/20260109/vo-frantsii-zagovorili-vykhode-iz-nato--dokument-v-parlamente-1152274798.html

Во Франции заговорили о выходе из НАТО – документ в парламенте

Во Франции заговорили о выходе из НАТО – документ в парламенте

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Партия "Непокорная Франция" внесла в парламент проект резолюции о планировании выхода страны из НАТО из-за внешней политика США, сообщает издание Le Journal du Dimanche.Отмечается, что идея покинуть Североатлантический альянс давно отстаивалась лидером и основателем движения, кандидатом в президенты Жан-Люком Меланшоном.О внесении в парламент соответствующей резолюции, предусматривающей предварительный выход Франции из объединенного военного командования, ранее сообщила член парламента от LFI, вице-премьер Национального собрания Франции (нижняя палата парламента) Клеманс Гетте, отмечает автор статьи.По мнению Гетте, все элементы агрессии США "вновь разжигают дискуссию об участии Франции в "военном альянсе, служащем Соединенным Штатам"."Вопрос об участии Франции в Организации Североатлантического Договора, военном союзе, возглавляемом США и находящемся у них на службе, встает острее, чем когда-либо", – написала французский парламентарий в социальной сети X.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры с Россией: что обнажили заявления из Рима и Парижа Будут целями ВС России: "коалиция желающих" получила предупреждение Как Макрон обеспечил кредит ЕС Киеву без замороженных активов России

