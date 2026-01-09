https://crimea.ria.ru/20260109/vo-frantsii-zagovorili-vykhode-iz-nato--dokument-v-parlamente-1152274798.html
Во Франции заговорили о выходе из НАТО – документ в парламенте
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Партия "Непокорная Франция" внесла в парламент проект резолюции о планировании выхода страны из НАТО из-за внешней политика США, сообщает издание Le Journal du Dimanche.Отмечается, что идея покинуть Североатлантический альянс давно отстаивалась лидером и основателем движения, кандидатом в президенты Жан-Люком Меланшоном.О внесении в парламент соответствующей резолюции, предусматривающей предварительный выход Франции из объединенного военного командования, ранее сообщила член парламента от LFI, вице-премьер Национального собрания Франции (нижняя палата парламента) Клеманс Гетте, отмечает автор статьи.По мнению Гетте, все элементы агрессии США "вновь разжигают дискуссию об участии Франции в "военном альянсе, служащем Соединенным Штатам"."Вопрос об участии Франции в Организации Североатлантического Договора, военном союзе, возглавляемом США и находящемся у них на службе, встает острее, чем когда-либо", – написала французский парламентарий в социальной сети X.
18:03 09.01.2026 (обновлено: 18:13 09.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Партия "Непокорная Франция" внесла в парламент проект резолюции о планировании выхода страны из НАТО из-за внешней политика США, сообщает издание Le Journal du Dimanche.
"Возмущенная внешней политикой Вашингтона, партия "Непокорная Франция" (LFI) внесла проект резолюции, направленный на планирование выхода из НАТО", – сказано в публикации.
Отмечается, что идея покинуть Североатлантический альянс давно отстаивалась лидером и основателем движения, кандидатом в президенты Жан-Люком Меланшоном.
О внесении в парламент соответствующей резолюции, предусматривающей предварительный выход Франции из объединенного военного командования, ранее сообщила член парламента от LFI, вице-премьер Национального собрания Франции (нижняя палата парламента) Клеманс Гетте, отмечает автор статьи.
"США Трампа похищают главу государства в Венесуэле. США Трампа поддерживают и оказывают военную помощь геноциду в Палестине. США Трампа угрожают Гренландии вооруженной аннексией. Америка Трампа бомбит людей... захват Мадуро стал последней каплей", – пишет издание, цитируя критику Гетте в адрес Трампа.
По мнению Гетте, все элементы агрессии США "вновь разжигают дискуссию об участии Франции в "военном альянсе, служащем Соединенным Штатам".
"Вопрос об участии Франции в Организации Североатлантического Договора, военном союзе, возглавляемом США и находящемся у них на службе, встает острее, чем когда-либо", – написала французский парламентарий в социальной сети X.
