В центре Симферополя временно перекроют улицу

В Симферополе 10 января возле Кафедрального Александро-Невского собора временно ограничат движение, сообщают в администрации города. РИА Новости Крым, 09.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. В Симферополе 10 января возле Кафедрального Александро-Невского собора временно ограничат движение, сообщают в администрации города.В администрации просят жителей и гостей города планировать маршрут заранее.Ранее сообщалось, что участок дороги Симферополь-Ялта временно закроют из-за работ по устройству примыкания обхода Алушты.

