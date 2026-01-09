Рейтинг@Mail.ru
В центре Симферополя временно перекроют улицу - РИА Новости Крым, 09.01.2026
В центре Симферополя временно перекроют улицу
В центре Симферополя временно перекроют улицу - РИА Новости Крым, 09.01.2026
В центре Симферополя временно перекроют улицу
В Симферополе 10 января возле Кафедрального Александро-Невского собора временно ограничат движение, сообщают в администрации города. РИА Новости Крым, 09.01.2026
2026-01-09T15:01
2026-01-09T15:01
симферополь
ограничение движения
новости крыма
транспорт
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. В Симферополе 10 января возле Кафедрального Александро-Невского собора временно ограничат движение, сообщают в администрации города.В администрации просят жителей и гостей города планировать маршрут заранее.Ранее сообщалось, что участок дороги Симферополь-Ялта временно закроют из-за работ по устройству примыкания обхода Алушты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь, ограничение движения, новости крыма, транспорт
В центре Симферополя временно перекроют улицу

В Симферополе возле собора Александро-Невского временно ограничат движение

15:01 09.01.2026
 
© РИА Новости КрымДорожные знаки
Дорожные знаки - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. В Симферополе 10 января возле Кафедрального Александро-Невского собора временно ограничат движение, сообщают в администрации города.
"В связи с проведением мероприятия у Кафедрального Александро-Невского собора в городе Симферополе с 4:00 до 12:00 10 января 2026 года будет ограничено движение транспорта на участке улицы Серова (от улицы Александра Невского до улицы Екатерининской)", - говорится в сообщении.
© Администрация СимферополяВ Симферополе возле собора Александро-Невского временно ограничат движение
В Симферополе возле собора Александро-Невского временно ограничат движение
© Администрация Симферополя
В Симферополе возле собора Александро-Невского временно ограничат движение
В администрации просят жителей и гостей города планировать маршрут заранее.
Ранее сообщалось, что участок дороги Симферополь-Ялта временно закроют из-за работ по устройству примыкания обхода Алушты.
СимферопольОграничение движенияНовости КрымаТранспорт
 
