В центре Симферополя временно перекроют улицу
В Симферополе возле собора Александро-Невского временно ограничат движение
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. В Симферополе 10 января возле Кафедрального Александро-Невского собора временно ограничат движение, сообщают в администрации города.
"В связи с проведением мероприятия у Кафедрального Александро-Невского собора в городе Симферополе с 4:00 до 12:00 10 января 2026 года будет ограничено движение транспорта на участке улицы Серова (от улицы Александра Невского до улицы Екатерининской)", - говорится в сообщении.
В администрации просят жителей и гостей города планировать маршрут заранее.
