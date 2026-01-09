В США подтвердили захват танкера Olina в Карибском море
ВС США подтвердило захват танкера Olina в Карибском море
17:30 09.01.2026 (обновлено: 17:32 09.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Южное командование ВС США подтвердило захват танкера Olina в Карибском море, пишет РИА Новости.
В заявлении, опубликованном в соцсети X, говорится что "операция прошла без происшествий".
"Наши объединенные межведомственные силы вновь направили четкий сигнал: для преступников не существует безопасного убежища", — заявили в командовании.
Сообщается, что операция была проведена при координации с министерством внутренней безопасности США. Морские пехотинцы и моряки начали операцию с борта авианосца USS Gerald R. Ford и задержали моторный танкер Olina в Карибском море.
Ранее об операции по захвату танкера Olina в Карибском регионе у берегов Тринидада и Тобаго сообщило агентство Reuters. Согласно данным сайта для отслеживания судов Vesselfinder, это нефтяной танкер, находящийся под санкциями США, ЕС и Британии, идет под неизвестным флагом. В 2025 году судно ходило под флагом Сант-Томе и Принсипи.
До этого сообщалось об операции по захвату следующего под российским флагом нефтяного танкера "Маринера" после более чем двухнедельного преследования судна в Атлантике.
Позже Европейское командование ВС США подтвердило задержание "Маринеры" якобы за нарушение американского санкционного режима. В операции были задействованы минюст и министерство внутренней безопасности США в координации с Пентагоном.
Блокада подсанкционной нефти из Венесуэлы остается в силе по всему миру, прокомментировал задержание министр обороны США Пит Хегсет.
МИД России выразило серьезную обеспокоенность в связи с осуществленной вооруженными силами США 7 января незаконной силовой акцией против нефтяного танкера "Маринера".
9 января В МИД РФ сообщили, что президент США Дональд Трамп принял решение освободить двух российских граждан из экипажа захваченного танкера "Маринера".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: